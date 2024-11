Seat León e-Hybrid : prise en main d’un hybride rechargeable qui entre dans la cour des grands

Quel est le modèle le plus important de l’histoire de SEAT ? Pour beaucoup, ce sera la Seat 600, la voiture qui a motorisé la France. D’autres évoqueront l’Ibiza, symbole du renouveau de la marque et de son positionnement sur le marché. Mais impossible d’oublier la Seat León, pilier de l’internationalisation de SEAT.

Le célèbre compact de Martorell arrive à sa quatrième génération et célèbre ses 25 ans. Lancée en 2020, cette génération bénéficie aujourd’hui d’une mise à jour prévue jusqu’en 2025. Cette évolution concerne tous les aspects du modèle, avec un accent particulier sur l’électrification, notamment avec la nouvelle version Seat León e-Hybrid, dotée d’une puissance de 204 chevaux.

C’est cette version que nous avons eu l’occasion de tester à Lyon, la ville où la première génération avait été présentée. SEAT cherche à démocratiser cette technologie, encore minoritaire face aux hybrides légers. Le Seat León e-Hybrid démarre à un prix de 36 450 € (remise constructeur incluse), un écart relativement faible par rapport à la version eTSI 150 chevaux, qui coûte 3 410 € de moins.

Un design qui évolue discrètement

D’un premier coup d’œil, on reconnaît immédiatement la Seat León e-Hybrid. La silhouette compacte à cinq portes reste fidèle au design des générations précédentes. Et pour cause : selon SEAT, le style est le premier critère d’achat pour les clients. Inutile donc de bouleverser une recette qui fonctionne.

Cependant, cette version apporte une nouveauté notable : les phares Matrix LED, désormais de série sur le modèle e-Hybrid. Une avancée qui s’inscrit dans une tradition où chaque génération du León introduit une innovation en matière d’éclairage : Xenon pour la deuxième, LED pour la troisième, et maintenant Matrix LED.

Côté dimensions, la Seat León conserve ses proportions avec une longueur de 4 368 mm, une largeur de 1 799 mm et une hauteur de 1 460 mm. L’empattement de 2 682 mm garantit un espace intérieur confortable.

Un habitacle modernisé et technologique

À l’intérieur, les changements sont subtils mais significatifs. Le tableau de bord numérique de 10,25 pouces offre une interface modernisée et intègre des fonctionnalités supplémentaires, comme l’assistant de changement de voie autonome, inclus dans l’assistant de conduite connectée. Cet outil, couplé à la boîte DSG et au système de navigation, améliore la sécurité en affichant clairement les objets autour du véhicule.

Le système d’infodivertissement évolue également, avec un écran tactile de 12,9 pouces en finition FR (incluse dans la version e-Hybrid). Ce dernier bénéficie de menus réorganisés pour une utilisation plus intuitive et d’une barre tactile rétroéclairée, qui facilite le réglage de la température ou du volume audio.

Autre innovation, l’application My SEAT App s’enrichit de nouvelles fonctionnalités pour contrôler à distance la charge de la batterie et la climatisation du véhicule. Enfin, la base de recharge sans fil gagne en efficacité, avec une puissance portée à 15 W et une meilleure gestion thermique pour accélérer et sécuriser la charge.

Performances : un moteur hybride rechargeable qui convainc

La Seat León e-Hybrid est équipée d’une motorisation hybride rechargeable qui marque une nette amélioration par rapport à la précédente version. Le moteur thermique est désormais un 1.5 TSI de 150 chevaux, fonctionnant sur le cycle Miller, avec un moteur électrique de 115 chevaux intégré à la transmission DSG à six rapports. Ensemble, ils développent une puissance combinée de 204 chevaux et un couple de 350 Nm.

La batterie, également optimisée, offre une capacité nette de 19,7 kWh, permettant une autonomie 100 % électrique allant jusqu’à 133 km (cycle WLTP). En matière de recharge, elle prend en charge une puissance de 11 kW en courant alternatif et jusqu’à 50 kW en courant continu, ce qui permet de passer de 10 % à 80 % de charge en seulement 26 minutes.

Côté conduite, la Seat León e-Hybrid conserve son caractère dynamique tout en adoptant des solutions typiques des hybrides rechargeables : récupération d’énergie au freinage, propulsion électrique priorisée à basse vitesse, et mode hybride pour une gestion optimale des deux motorisations.

Un compromis entre puissance et efficience

La Seat León e-Hybrid est un véhicule labellisé “Zéro Émission”, idéal pour réduire ses coûts d’utilisation. Avec ses 125 à 133 km d’autonomie électrique, il est possible de couvrir la majorité des trajets quotidiens sans recourir au moteur thermique. Certes, le coffre perd en capacité (270 litres contre 380 litres pour les versions classiques), mais cela reste suffisant pour un usage urbain ou familial.