Tesla prépare-t-il un monospace électrique ? Elon Musk répond par l'affirmative, mais patience...

Il y a quelques années, il n’y avait pas de meilleure voiture pour une famille que le monospace. Au tournant du siècle, de nombreuses marques se sont attachées à répondre aux besoins des familles moyennes et nombreuses avec des produits vraiment pratiques. Une génération marquée par des voitures comme le Touran ou le 5008.

Beaucoup de ces voitures ont aujourd’hui disparu ou ont été modifiées pour la nouvelle ère des SUV. Seuls les grands monospaces survivent. Selon Elon Musk, Tesla pourrait désormais travailler au développement d’un monospace électrique, même si nous devons malheureusement vous dire qu’il est pratiquement impossible que cela soit vrai ou que cela voie le jour.

Il suffit de regarder les chiffres de vente des monospaces pour se rendre compte que l’attrait pour les entreprises est quasiment nul. Très peu d’entre elles proposent des développements en interne. Stellantis et Toyota collaborent depuis des années pour développer des modèles jumeaux entre leurs marques.

Volkswagen et Ford se sont associés pour développer des véhicules familiaux et utilitaires, tandis que Renault et Nissan sont très discrets dans ce domaine. Seule Mercedes a connu un succès particulier avec la Classe V et le Vito. Lexus a tenté de s’y opposer avec le LM, mais ses ventes ne sont que résiduelles.

Tesla n’est pas très intéressé par la création de nouveaux modèles.

C’est un marché pratique et nécessaire, mais pas assez grand pour être attractif. Il n’y a qu’en Chine qu’ils réussissent. Dans la culture chinoise, l’espace personnel est un luxe dont on ne peut pas toujours profiter. Posséder une voiture grande, volumineuse et spacieuse est synonyme de statut social. C’est pourquoi nous voyons tant de lancements de grands monospaces en Chine.

Des modèles comme le Volvo EM90 ou le BYD Xia, entre autres. Le marché chinois est-il suffisant pour que Tesla tente sa chance avec un monospace ? Il est presque certain que non. Bien qu’il s’agisse d’un marché très juteux, Tesla se concentre sur d’autres projets très différents.

D’où vient donc la rumeur d’un éventuel monospace électrique Tesla ? Tout part de la réponse d’Elon Musk à un commentaire de l’un de ses followers sur X. Il lui a demandé de créer des voitures familiales sous la marque Tesla. Il lui a demandé de créer des voitures familiales sous l’emblème de l’entreprise.

Ce n’est pas un, mais deux utilisateurs qui lui ont demandé de le faire. À l’un d’eux, il a répondu par un simple « ok », tandis qu’à l’autre, il a dit avoir pris note de la présentation du Cybervan le mois dernier et d’autres véhicules similaires. Musk a laissé entendre que Tesla travaillait sur un véhicule électrique plus grand dont nous ne savons rien pour l’instant.

Elon Musk est un fervent défenseur des familles nombreuses. Par exemple, il a 12 enfants de trois épouses différentes. Une famille nombreuse qui aurait besoin d’au moins deux grands monospaces pour se déplacer.

Quoi qu’il en soit, les efforts de l’entreprise visent des domaines complètement différents. À l’heure actuelle, rien n’indique que Tesla doive produire davantage de voitures. Même la Tesla Model 2 ne tient qu’à un fil, avec des rumeurs constantes d’annulation. Musk veut concentrer l’entreprise sur le domaine de la technologie de conduite autonome. Un effort qui, soi-disant, donnera des résultats évidents dans quelques années avec le dévoilement du Robotaxi.