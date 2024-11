Duel hybride : Peugeot 308 vs Seat Leon, le match ultime des compactes en 2025

La Peugeot 308 Hybrid et la Seat Leon Hybrid s’affrontent sur un segment stratégique du marché des compactes électrifiées. Ces deux modèles, portés par des constructeurs renommés, incarnent la volonté de répondre à la demande croissante pour des véhicules hybrides offrant à la fois efficacité énergétique, performance et confort. La Peugeot 308 Hybrid, symbole du savoir-faire français en matière de design et de motorisation, se positionne comme une compacte premium, tandis que la Seat Leon Hybrid, plus sportive et axée sur la polyvalence, séduit par son rapport qualité-prix attractif.

Le marché des compactes hybrides représente un enjeu de taille pour les deux marques, qui cherchent à capter l’attention des conducteurs souhaitant réduire leur empreinte écologique sans sacrifier le plaisir de conduite. Le duel entre la 308 Hybrid et la Leon Hybrid reflète les différentes stratégies des constructeurs pour conquérir un segment de plus en plus concurrentiel.

Les différences sont notables entre les deux modèles, mais ils se rejoignent sur un point : ils proposent des motorisations électrifiées, qu’il s’agisse de micro-hybrides ou d’hybrides rechargeables. Et c’est là que nous allons mettre l’accent.

Design et équipements : Peugeot 308 contre Seat Leon

Sur le plan du design, la Peugeot 308 Hybrid affiche un style affirmé, avec une signature lumineuse distinctive et des lignes épurées qui mettent en valeur son caractère dynamique. L’intérieur de la 308 se distingue par une approche axée sur le luxe et la technologie, avec un cockpit numérique immersif, des matériaux de qualité et des sièges confortables. Peugeot mise sur une expérience de conduite haut de gamme, soulignée par une attention méticuleuse portée aux détails et aux finitions.

De son côté, la Seat Leon Hybrid adopte une esthétique plus sportive et moderne, avec une silhouette élancée et des touches de design marquées par une forte personnalité. À l’intérieur, la Leon offre un agencement ergonomique, avec un système d’infodivertissement intuitif et des commandes orientées vers le conducteur. Seat mise sur la praticité et la connectivité, en proposant des technologies de pointe et un espace optimisé pour les passagers.

Les deux modèles se démarquent par leurs équipements de série riches, mais chacun adopte une approche différente pour séduire les clients : la 308 avec un accent sur le raffinement et le confort, tandis que la Leon privilégie l’aspect dynamique et fonctionnel.

Peugeot 308

La Peugeot 308 mesure 4,36 mètres de long, 1,85 mètre de large et 1,44 mètre de haut, sur un empattement de 2,675 mètres. Son prix démarre à 34.100 euros.

De l’extérieur, la compacte française se distingue par un design beaucoup plus élaboré que le modèle espagnol, surtout vu de l’avant, où l’on retrouve le regard félin typique que Peugeot imprime à ses derniers lancements.

Il en va de même à l’intérieur, où le tableau de bord semble beaucoup plus technologique et moderne que sur le modèle espagnol, avec la dernière évolution du i-Cockpit caractéristique de Peugeot, qui consiste en un petit volant placé plus bas et une instrumentation numérique au-dessus.

La marque française a adopté cette particularité depuis plus d’une décennie et cela semble avoir bien fonctionné, même si tout le monde n’est pas à l’aise avec elle. Il faut un peu de temps pour s’y habituer.

L’espace intérieur est bon, surtout en termes de largeur. Le coffre est grand dans les versions à combustion, avec 412 litres. Mais nous nous concentrons ici sur les hybrides, où le volume tombe à 360 litres. Cependant, comme nous le verrons plus loin, c’est plus que la Leon.

En termes de motorisation, la Peugeot 308 est proposée avec un moteur trois cylindres 1.2 PureTech turbocompressé de 136 ch, doté de la technologie micro-hybride 48 V, associé à une boîte de vitesses automatique à six rapports. Il s’agit de la version 308 Hybrid 136 e-DCS6, labellisée ECO par la DGT.

Ce système hybride est très intéressant car il ne s’agit pas d’un hybride léger typique, mais il comprend un moteur électrique suffisamment puissant pour entraîner les roues brièvement, à des moments très précis, et permet de réaliser d’importantes économies de carburant en ville.

D’autre part, il existe deux versions hybrides rechargeables labellisées ZERO, dont l’une est récente. Il s’agit d’une version de 180 ch avec une transmission automatique à huit vitesses et une batterie de 12 kWh qui lui confère une autonomie électrique de 65 kilomètres.

Et la nouvelle version hybride rechargeable 195 e-DCT7 avec 195 ch, une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports et une batterie de 18 kWh qui lui permet de parcourir une distance de 85 kilomètres en mode électrique.

L’équipement est disponible en trois niveaux de finition : Style, Allure et GT Line. Selon le niveau de finition, elle peut être équipée de série ou en option de dispositifs tels que l’avertisseur d’angle mort, l’alerte de trafic transversal arrière, la reconnaissance des panneaux de signalisation ou le freinage d’urgence en ville avec détection des piétons et des cyclistes.

Elle peut également être équipée du système Drive Assist 2.0 Pack, qui combine le régulateur de vitesse actif et l’assistant de maintien de la trajectoire pour guider automatiquement le véhicule.

Seat Leon 2025

La Seat Leon 2025 reçoit de légères modifications esthétiques et plus d’équipements, ainsi qu’une offre mécanique avec quelques changements. Elle mesure 4,37 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,45 mètre de haut, avec un empattement de 2,68 mètres. La version hybride est proposée à partir de 34 950 euros.

Nous pouvons déjà constater que, d’un point de vue esthétique, la Leon est une voiture beaucoup plus discrète que la 308. Elle est beaucoup plus conventionnelle, mais ce n’est pas une mauvaise chose. Elle essaie d’être plus neutre. Elle fait partie de ces voitures qui n’ont pas un grand impact et qui peuvent plaire à différents types de clients.

L’intérieur présente un tableau de bord amélioré avec une instrumentation numérique de 10,25 pouces et un écran plus grand pour le système multimédia, qui est désormais de 10,4 pouces de série et peut être porté à 12,9 pouces.

L’habitacle est adéquat en termes d’espace. Il est un peu plus étroit que celui de la 308, mais sa garde au toit est plus importante, ce qui le rend plus adapté aux personnes de grande taille. Le coffre offre 380 litres, dans la moyenne de la catégorie, mais seulement 270 litres en PHEV, soit près de 100 litres de moins que la voiture française.

Côté mécanique, le choix est large et varié. Nous pouvons choisir entre un moteur essence 1,5 litre eTSI à hybridation légère, avec deux niveaux de puissance : 115 et 150 ch, associé à une boîte de vitesses automatique DSG à double embrayage.

Nous pouvons également opter pour la Leon 1.5 eHybrid hybride rechargeable, avec 204 ch et une batterie d’une capacité brute de 25,7 kWh (19,7 kWh nets). Il s’agit donc d’une batterie plus importante que celle de la 308 et elle offre jusqu’à 133 kilomètres d’autonomie électrique WLTP.

La Seat Leon est disponible en plusieurs niveaux de finition, dont une version spéciale 25e anniversaire. La gamme commence avec la Style XS, qui comprend des jantes de 16 pouces, la climatisation automatique, les phares LED, l’aide au stationnement, le régulateur de vitesse, les vitres électriques, plusieurs airbags et bien plus encore.

La Seat Leon Hybrid, quant à elle, propose une motorisation hybride rechargeable, associant un moteur essence et un moteur électrique pour une puissance combinée de 204 chevaux. L’accent est mis sur l’efficacité énergétique, avec une autonomie en mode électrique de près de 60 km, similaire à celle de la 308 Hybrid. La conduite de la Leon se caractérise par une réactivité accrue et un comportement routier axé sur la polyvalence. Seat a misé sur une expérience de conduite équilibrée, adaptée aussi bien aux trajets urbains qu’aux longs parcours.

En termes d’efficacité énergétique, les deux modèles offrent des consommations réduites, avec une gestion intelligente de la transition entre les modes électrique et thermique, garantissant une utilisation optimisée des ressources disponibles.

Avantages, inconvénients et perspectives de chaque modèle

Pour comparer les deux modèles, voici un tableau récapitulatif des points forts et des faiblesses de la Peugeot 308 Hybrid et de la Seat Leon Hybrid :

Modèle Avantages Inconvénients Peugeot 308 Hybrid Puissance supérieure pour les versions haut de gamme (jusqu’à 225 ch).

Design raffiné et intérieur haut de gamme.

Autonomie électrique satisfaisante pour les trajets quotidiens. Prix généralement plus élevé que ses concurrents.

Volume du coffre réduit par la présence des batteries. Seat Leon Hybrid Prix compétitif par rapport aux autres hybrides.

Comportement routier dynamique et polyvalent.

Équipements technologiques bien intégrés. Puissance légèrement inférieure à certaines versions de la 308.

Finitions intérieures perçues comme un peu moins luxueuses que la 308.

Pour la suite, Peugeot pourrait continuer à capitaliser sur son image premium et l’innovation technologique pour se distinguer, tandis que Seat, avec son positionnement plus sportif et accessible, cherchera à élargir sa clientèle en proposant des mises à jour technologiques et des améliorations en matière d’efficacité énergétique. Les deux marques resteront en concurrence directe sur un segment en pleine croissance, cherchant à captiver les clients à la recherche de compromis idéaux entre performances, prix et innovation.