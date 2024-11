Le design intérieur qui va vous faire oublier tout ce que vous connaissiez de cette marque 100% française

Renault, marque populaire et profondément ancrée dans le paysage automobile européen, amorce un tournant majeur dans la conception de ses habitacles. Face à l’évolution rapide des attentes des consommateurs et à la montée en puissance des technologies de pointe, Renault a choisi de revoir ses intérieurs pour offrir une expérience utilisateur inédite. Ce changement de direction stratégique vise à renforcer l’attrait de ses véhicules tout en répondant aux enjeux écologiques et technologiques qui redéfinissent le secteur automobile.

Cette transformation des intérieurs s’inscrit dans un contexte où les clients recherchent une harmonie entre ergonomie, connectivité et durabilité. Renault entend donc repenser l’aménagement de ses habitacles en mettant l’accent sur le confort, la praticité et l’innovation, tout en conservant l’accessibilité qui a fait sa renommée. Cette nouvelle approche marque un engagement clair pour répondre aux défis de demain.

Solutions et innovations proposées par Renault

Renault compte déployer des solutions novatrices pour améliorer l’expérience intérieure de ses modèles. Parmi les initiatives, la marque prévoit l’utilisation de matériaux durables pour réduire l’empreinte carbone de ses véhicules, tout en garantissant une qualité perçue haut de gamme. Les configurations des habitacles seront repensées afin d’offrir davantage d’espace, de modularité et de fonctionnalités adaptées aux besoins quotidiens des utilisateurs.

Les innovations incluent également des technologies embarquées de dernière génération, avec une connectivité accrue, des interfaces utilisateurs intuitives et des systèmes de sécurité renforcés. L’objectif est de créer des espaces de vie intégrés et interactifs qui transforment le temps passé à bord en une expérience unique, à la fois confortable et connectée.

Le patron du design de Renault veut appliquer des solutions pratiques

« Nous allons apporter des solutions innovantes dans pratiquement tous les domaines, y compris l’intérieur et l’interaction avec l’utilisateur », explique M. Vidal, en faisant référence au fait que les modèles électriques seront plus immersifs dans quelques années. Cela aura beaucoup à voir avec l’habitacle présenté dans le modèle conceptuel susmentionné. Le design et l’image de cet espace seront radicalement modifiés.

Il sera notamment doté de nouveaux écrans et d’un nouveau design d’écran. Un grand écran panoramique prendra place sur le tableau de bord et s’étendra sur presque toute sa largeur. Il servira d’instrumentation numérique ou d’infotainment pour le copilote. Cependant, il comprendra également un panneau au centre de la voiture à partir duquel les fonctions de l’écran principal (l’écran panoramique) seront contrôlées, ainsi que d’autres fonctions de confort telles que la climatisation et la musique.

Selon M. Vidal, cette nouvelle adoption « offre des opportunités uniques en termes d’interaction et d’immersion ». Toutefois, le designer ne supprimera pas les boutons physiques de l’équation, car ils sont essentiels pour de nombreuses fonctions : « Nous voulons placer les boutons physiques au sommet. Nous allons créer une hiérarchie entre toutes les choses que vous devez faire dans une voiture », a-t-il déclaré.

Pour la prochaine génération d’intérieurs, nous devons comprendre ce qu’il est intelligent de faire avec un bouton, en tenant compte de l’évolution des voitures et de leur utilisation. Ce qui est essentiel, nous le conserverons sous forme de boutons physiques. Nous trouverons ainsi un équilibre entre les interactions physiques et celles basées sur l’écran. Toutes ces interactions devraient être très visibles et intuitives, a-t-il déclaré.

Contrairement à ses concurrents, Renault refuse d’inclure toutes les fonctions sur l’écran, estimant que « ce n’est pas très utile en termes de facilité ou de compréhension de tous les réglages à effectuer dans la voiture ».

Dans l’ensemble, les futurs intérieurs de Renault peuvent être résumés en plusieurs piliers : éviter les distractions au volant (avec des fonctions plus simples et plus directes), un bon système audio (ils signeront pour un design frappant dans leurs haut-parleurs de haute qualité), des commandes vocales (une avancée importante dans l’intégration de l’IA), des écrans tactiles plus simples (avec des fonctions plus directes) et l’intégration de Widgets (pour que vous puissiez voir en un coup d’œil les informations principales d’une application). Tout cela arrivera dans la nouvelle génération de voitures électriques qui sera lancée en 2028.