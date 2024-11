Duel des décapotables : MG Cyberster électrique vs Mazda MX-5, le match du plaisir accessible

Un cabriolet est une voiture de luxe. Elle n’est pas aussi pratique qu’un coupé et elle est souvent plus chère, mais il y a quelque chose dans la sensation de la crinière dans le vent qui en vaut la peine. D’aussi loin que l’on se souvienne, la Mazda MX-5 a toujours été le cabriolet par excellence. Mais aujourd’hui, une rivale est arrivée de Chine : la MG Cyberster.

Les deux modèles partagent certains éléments communs, mais sont également très différents à d’autres égards (le plus important étant que la chinoise est une voiture électrique), mais avec leurs avantages et leurs inconvénients, lequel des deux est le meilleur ?

Caractéristiques et performances du MG Cyberster

Le MG Cyberster se distingue par sa motorisation entièrement électrique, un choix audacieux qui reflète la transition actuelle de l’industrie automobile. Le cabriolet dispose d’une autonomie estimée suffisamment compétitive pour des trajets urbains comme pour des escapades plus longues, bien que l’accent soit clairement mis sur la conduite dynamique. L’accélération instantanée propre aux véhicules électriques promet des sensations fortes, tandis que son châssis travaillé offre un bon équilibre entre stabilité et sportivité.

En matière d’équipements, le Cyberster ne fait pas dans la demi-mesure. Il propose une connectivité avancée, un cockpit numérique immersif et des fonctionnalités d’assistance à la conduite qui s’inscrivent dans une expérience de conduite résolument tournée vers l’avenir. Le design extérieur, avec des lignes acérées et une esthétique futuriste, vise à captiver les regards et à marquer les esprits sur chaque trajet.

Caractéristiques et expérience de conduite du Mazda MX-5

Le Mazda MX-5, icône des cabriolets depuis des décennies, continue de séduire par sa philosophie de conduite pure et authentique. Ce roadster léger et agile reste fidèle à ses racines : un moteur thermique vif, une boîte manuelle précise et un plaisir de conduite sans filtre. Chaque virage pris au volant du MX-5 est une invitation à ressentir la route, dans une communion parfaite entre le conducteur et la machine.

La maniabilité légendaire de ce modèle repose sur une répartition équilibrée des masses, une direction réactive et une suspension calibrée pour une expérience sportive mais confortable. Le bruit du moteur, les montées en régime et la précision des commandes procurent une sensation que peu de véhicules modernes savent offrir. À l’intérieur, le MX-5 privilégie l’essentiel : un cockpit centré sur le conducteur, avec des commandes intuitives et des finitions de qualité, tout en conservant un charme rétro qui ne manque jamais d’émouvoir.

Le moteur

En ce qui concerne la japonaise, son moteur d’entrée de gamme est un 1.5 Skyactiv-G de 132 ch, associé à une transmission arrière et à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Il accélère de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes et atteint une vitesse maximale de 204 km/h.

Au-dessus, la 2.0 Skyactiv-G de 184 ch, avec la même boîte de vitesses et la même transmission, gagne 6,9 secondes sur le temps de sprint et fait grimper la vitesse maximale à 219 km/h (136 mph).

La gamme de motorisations de la voiture chinoise se compose également de deux versions, mais elles sont toutes deux entièrement électriques et beaucoup plus puissantes.

La version d’entrée de gamme est équipée d’un moteur à essieu arrière de 310 ch qui lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,0 secondes. Il est également doté d’une batterie de 77 kWh qui lui confère une autonomie de 507 km.

Le modèle supérieur ajoute un second moteur sur l’essieu avant pour la transmission intégrale et une puissance combinée de 510 ch, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes. Il utilise la même batterie de 77 kWh, mais son autonomie est plus faible, à savoir 44 km.

Prix

L’autre point où l’une et l’autre sont aux antipodes l’une de l’autre. La Mazda MX-5 est abordable à tous points de vue, avec un prix de départ de 32.550 euros, 35.050 euros pour la version à toit rigide. La MG Cyberster double presque cette somme, avec un prix de départ de 63.590 euros.

Comparatif : MG Cyberster vs Mazda MX-5

Points forts du MG Cyberster :

Motorisation électrique qui permet une conduite silencieuse et des accélérations vives.

qui permet une conduite silencieuse et des accélérations vives. Technologie de pointe , incluant un cockpit numérique et une connectivité avancée.

, incluant un cockpit numérique et une connectivité avancée. Design futuriste qui se démarque des cabriolets traditionnels.

Autonomie compétitive et zéro émission, répondant aux enjeux de mobilité durable.

Points faibles du MG Cyberster :

Poids potentiellement plus élevé que son concurrent thermique, pouvant influencer la maniabilité.

Le manque de sonorité moteur, qui pourrait décevoir les puristes.

Points forts du Mazda MX-5 :

Légèreté et maniabilité exceptionnelles, offrant une expérience de conduite pure et directe.

exceptionnelles, offrant une expérience de conduite pure et directe. Moteur thermique vif, qui ravit les amateurs de sensations classiques.

vif, qui ravit les amateurs de sensations classiques. Cockpit minimaliste et centré sur le plaisir de conduire.

Prix compétitif, souvent plus accessible que les cabriolets électriques.

Points faibles du Mazda MX-5 :