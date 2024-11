Omoda 5 EV à l’essai : un nouveau SUV électrique qui joue dans la cour des grands

Au cours de cette période, Omoda a non seulement atteint une part de marché de 0,71 % – de 1,26 % pour les ventes aux particuliers – mais elle l’a fait avec un seul produit : le SUV Omoda 5 de 4,4 mètres, qui vient d’être mis à jour et est commercialisé en version thermique – avec un moteur 1,6 T de 145 ch – et électrique, avec un moteur de 204 ch et 430 km d’autonomie.

L’Omoda 5 EV débarque sur le marché des SUV électriques avec l’ambition de se faire une place parmi les modèles les plus compétitifs. Ce SUV compact mise sur un design audacieux, une motorisation électrique performante et une gamme d’équipements modernes pour séduire un public en quête de nouveauté. Avec un positionnement orienté vers le confort et la technologie, l’Omoda 5 EV se veut une alternative intéressante pour les conducteurs à la recherche d’un véhicule alliant performances et mobilité durable.

Le constructeur vise à répondre aux attentes croissantes des consommateurs français, qui souhaitent un véhicule à la fois écologique, économique et agréable à conduire. Grâce à un prix compétitif, le Omoda 5 EV espère toucher un large public, des jeunes actifs aux familles soucieuses de réduire leur empreinte écologique.

L’Omoda 5 EV, un SUV électrique au design futuriste

Le design extérieur de l’Omoda 5 EV se distingue par ses lignes dynamiques et modernes, avec une face avant marquée par une calandre fermée, signature typique des véhicules électriques, et des phares LED effilés qui renforcent son caractère audacieux. Les flancs du véhicule affichent des courbes harmonieuses, conférant une impression de robustesse et d’élégance à la fois. Ce design soigné vise à séduire une clientèle en quête de style sans compromis sur la fonctionnalité.

À l’intérieur, le SUV offre un habitacle spacieux et ergonomique, pensé pour le confort des passagers. Les sièges sont enveloppants, offrant un bon maintien, tandis que les matériaux utilisés témoignent d’une volonté de monter en gamme. L’écran tactile central de grande taille regroupe l’ensemble des commandes, offrant une connectivité complète avec les smartphones et des fonctionnalités de navigation avancées. L’Omoda 5 EV propose également des aides à la conduite de série, telles que le freinage d’urgence, le maintien dans la voie et un régulateur de vitesse adaptatif, garantissant une expérience de conduite sécurisée et agréable.

Comparé à d’autres modèles du segment, le Omoda 5 EV se démarque par son approche axée sur la technologie et le confort, bien que certains détails de finition puissent encore être améliorés. Cette attention portée à l’ergonomie et aux équipements place le SUV comme une option sérieuse pour les consommateurs français cherchant à allier modernité et praticité au quotidien.

Omoda 5 EV : gamme mécanique et finitions

Côté mécanique, ce SUV électrique Omoda est propulsé par un moteur de 150 kW/204 ch délivrant un couple de 340 Nm relié à une transmission automatique qui transmet la puissance aux roues avant.

Le moteur de l’Omoda 5 EV est entièrement recouvert, avec une partie amovible pour vérifier les niveaux ou la batterie 12V.

En termes de performances, il passe de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes, a une vitesse maximale de 172 km/h et une consommation de 15,5 kWh/100 km : un chiffre qui semble correct si l’on considère que cet Omoda pèse 1 795 kg.

Quant à la batterie, elle est de type LFP de 61,05 kWh avec une autonomie homologuée de 430 km. Le véhicule peut être rechargé, connecté à une station de courant continu, à une puissance maximale de 80 kW, ce qui permet de recharger la batterie du véhicule de 30 % à 80 % en 28 minutes. Pour la recharge en courant alternatif, le chargeur embarqué de la voiture prend en charge jusqu’à 7,7 kW.

L’Omoda 5 EV est commercialisée en Europe en deux niveaux de finition, Comfort et Premium. La première dispose déjà d’un équipement de série intéressant, avec des caractéristiques telles que la caméra arrière, les feux et essuie-glaces automatiques, l’accès et le démarrage sans clé, deux écrans de 12,3 pouces, les rétroviseurs rabattables électriquement et chauffants, le régulateur de vitesse adaptatif, la climatisation bi-zone, le système de reconnaissance vocale, la connectivité sans fil avec Android Auto et Apple Car Play, le volant chauffant, les jantes de 18 pouces….

La finition Premium, 2 000 euros plus chère, ajoute à ce qui précède un système audio Sony avec huit haut-parleurs, des sièges avant chauffants et ventilés, un réglage électrique des sièges avant, un toit ouvrant panoramique, un éclairage d’ambiance (jusqu’à 64 couleurs), un hayon électrique et une carrosserie bicolore (gratuite).

Le tableau de bord de l’Omoda 5 EV a un design moderne et est réalisé avec des matériaux de qualité et de bons équipements.

Omoda 5 EV : intérieur et compartiment à bagages

La première chose à noter est que l ‘intérieur de l’Omoda 5 EV actuelle offre des matériaux de qualité qui, dans la finition Premium – celle de notre unité d’essai – combinent des plastiques durs mais texturés sur le tableau de bord et d’autres plus caoutchouteux avec des inserts en similicuir et en cuir synthétique. L’ajustement entre les différents éléments est également bien réalisé.

Le design de la planche de bord est simple mais accrocheur, avec une majorité de pièces linéaires allant d’une porte à l’autre, au-dessus desquelles se trouvent deux écrans de 12,3 pouces: l’écran multimédia central et celui qui fait office de tableau de bord pour le conducteur.

Les deux sont beaux, même avec la lumière qui les éclaire, mais l ‘un des premiers (et plus gros) problèmes de cette Omoda vient du fonctionnement de l’écran central, qui comprend un système de commande vocale, la navigation – sur la finition supérieure Premium ; pas sur la Comfort d’entrée de gamme – et la connectivité sans fil avec Android Auto et Apple Car Play.

Ces systèmes fonctionnent bien, mais le vrai problème est la lourdeur des menus logiciels de la voiture, qui sont nombreux et comprennent autant de sous-menus et encore plus d’options. Dans celui qui concerne la sélection des aides à la conduite, par exemple, nous en avons compté 19 ! Et ils ont tous la même apparence, propre et sobre certes, mais qui n’aide pas à les différencier.

La présence d’un excès de menus, de sous-menus et d’options rend l’activation ou la désactivation de certaines options fastidieuse ; et dangereuse si elle doit se faire en mouvement, car elle oblige à quitter la route des yeux trop longtemps.

Si l’on ajoute à cela que la fonction tactile de l’écran n’est pas très bonne et qu’il faut parfois double-taper sur le menu ou l’option désirée pour l’activer ou la désactiver, on ne peut que constater que l’Omoda 5 EV pourrait nettement s’améliorer sur cet aspect.

Là encore, le logiciel du véhicule pourrait être beaucoup mieux pensé. Pour choisir entre les trois menus de conduite – Eco, Normal et Sport – il y a un bouton de sélection sur la console centrale et une option correspondante pour opérer à partir de l’écran, mais dans un premier menu d’accès rapide.

Au lieu de cela, lorsque nous voulons sélectionner l’un des trois modes de récupération d’énergie – Low, Medium et High – nous devons accéder à une option spécifique dans le menu « New Energy » du véhicule, puis sélectionner un autre sous-menu avant de pouvoir choisir le mode désiré. Un processus lent, lourd et fastidieux qui oblige à quitter la route des yeux bien trop longtemps. Et surtout, cela aurait pu être beaucoup plus facile si, comme chez d’autres constructeurs, des palettes au volant ou un autre bouton de sélection simple avaient été installés derrière le volant.

Un autre problème de l’ intérieur de l’Omoda 5 EV est la position très haute des sièges avant, ce qui signifie que les personnes approchant ou dépassant 1,90 m de hauteur peuvent frotter contre le toit. Cette caractéristique est accentuée dans la finition Premium, qui comprend le toit ouvrant panoramique de série – ce qui soustrait toujours 2 à 4 cm à la garde au toit disponible -, auquel cas les personnes mesurant un peu plus de 1,85 m pourront également frôler la garniture du toit.

En revanche, les sièges sont bien rembourrés et offrent un bon soutien lombaire, mais les conducteurs de grande taille apprécieraient une banquette plus longue pour bénéficier d’un meilleur espace pour les jambes.

Aux places arrière, le problème de la hauteur reste entier : les passagers de plus de 1,85 m se frotteront la tête contre le tissu du pavillon si la voiture est équipée d’un toit panoramique. Pourtant, peut-être pour tenter de minimiser ce problème, Omoda a positionné les sièges arrière un peu bas, ce qui signifie que les occupants de grande taille devront plier les jambes et lever les genoux.

En revanche, l’espace pour les jambes est suffisant – les genoux des passagers de grande taille ne toucheront pas les dossiers des sièges avant – et les occupants peuvent passer sous les sièges avant avec une certaine facilité. En ce qui concerne la largeur, elle est correcte et, bien que la place arrière centrale dispose d’une assise et surtout d’un dossier moins rembourré qui dépassent de ceux des places latérales, trois adultes de petite taille pourront voyager sans trop de problèmes. Deux adultes et un enfant seront bien sûr plus à l’aise.

Le coffre, quant à lui, a une capacité de 380 litres, un chiffre correct mais inférieur à celui de certains autres SUV électriques concurrents directs de cet Omoda, comme le BYD Atto 3, qui déclare 440 litres, ou le récent Ford Explorer, qui a 447 litres.

Et bien que le coffre ait une forme régulière et permette un chargement confortable des bagages – le seuil inférieur du hayon est à la même hauteur que le plancher du coffre – il manque des crochets latéraux pour suspendre les sacs, par exemple ; bien que cet Omoda ait quatre œillets sur le plancher du coffre pour ancrer des sangles ou des crochets extensibles, ainsi qu’une prise 12V sur le côté du compartiment à bagages.

Le coffre de ce SUV électrique a une contenance de 380 litres, inférieure à celle de ses concurrents. Il ne dispose pas non plus de crochets latéraux très pratiques pour fixer le chargement.

Autre point positif, sous le plancher du compartiment à bagages se trouvent plusieurs compartiments qui accueillent le kit de réparation de crevaison, mais aussi parfaitement le câble de recharge.

Au volant de l’Omoda 5 EV

L’Omoda 5 EV est une voiture fiable sur la route, avec une suspension très réussie, qui est suffisamment ferme pour contrôler les mouvements du corps et en même temps confortable et capable d’absorber les irrégularités de la surface de la route en douceur et progressivement.

De plus, avec une répartition des masses bien équilibrée, l’Omoda est une voiture qui a de l’assurance sur l’autoroute, même à grande vitesse – dans ces conditions, le bruit aérodynamique entendu à l’intérieur de la voiture est un peu plus fort que chez d’autres concurrentes, mais pas gênant – et, surtout, beaucoup plus agile qu’on ne pourrait le penser dans les virages.

Et ce, malgré un autre point à améliorer sur ce modèle : la direction. Le volant est un peu plus grand que d’habitude, mais ce n’est qu’un détail face à une direction très peu informative pour le conducteur. Nous l’avons également trouvée parfois trop assistée, et enfin, elle manque de cette sensation de lourdeur que la plupart des conducteurs apprécient.

En revanche, le déploiement de la puissance est correct, instantané et progressif – bien que plus intense et vigoureux lors des accélérations jusqu’à environ 80 km/h. La réponse du véhicule est plus qu’adéquate. La réponse de la voiture est plus que suffisante pour la grande majorité des conducteurs, mais en mode Sport et lorsqu’il s’agit d’exploiter au maximum les 204 ch, cette Omoda ne répond pas avec la vivacité qu’elle devrait, et on a l’impression de conduire une voiture avec quelques ch de moins.

Le système de freinage est quant à lui adéquat. En ce qui concerne le fonctionnement et la sensation de la pédale, cette Omoda n’a pas de débattement de la pédale (lorsque la pédale bouge mais que la voiture ne s’arrête pas de manière perceptible), ou du moins très peu d’arrêt de la voiture.

Au lieu de cela, la pédale a une sensation progressive – un peu lente au contact du pied – et le système de freinage a un mordant qui, bien que linéaire et arrêtant la voiture en toute sécurité, pourrait être plus intense à mesure que l’on appuie plus fort sur la pédale de frein.

Un autre point à prendre en compte est la consommation de carburant. Avec un résultat final de 16,8 kWh/100 km, elle ne s’écarte pas trop de la valeur homologuée de 15,5 kW. Mais nous avons trouvé que l’Omoda était une voiture un peu plus sensible aux coûts que la plupart des autres. Expliquons-le.

La consommation moyenne de notre test, au cours duquel nous avons consommé la moitié d’une charge de batterie, était de 16,8 kWh/100 km.

Pendant notre voyage, qui a commencé à Madrid et s’est poursuivi jusqu’à la montagne, nous avons effectué quelques accélérations typiques de la conduite dans le trafic et sur l’autoroute, mais nous avons toujours maintenu des vitesses légèrement supérieures aux limites légales.

Sur le chemin de notre destination en montagne, nous avons roulé de manière dynamique pendant quelques minutes, en enchaînant les virages lors de l’ascension d’un col. Après ce trajet, la consommation a atteint 20 kWh/100 km. Plus tard, dans un style de conduite plus détendu, elle est tombée à 18,7 kWh/100 km.

Un chiffre a priori un peu élevé pour le type de conduite effectué, mais lors du trajet de retour – avec la pente en faveur – et où nous avons à nouveau maintenu des vitesses légales ou très légèrement supérieures, elle est finalement tombée à 16,8 kW, comme indiqué plus haut.

Avantages et inconvénients du Omoda 5 EV

Pour mieux cerner l’intérêt du Omoda 5 EV, voici une analyse des points forts et des aspects à améliorer :

Avantages Inconvénients Autonomie compétitive de 450 km Quelques détails de finition intérieure perfectibles Design moderne et dynamique Interface utilisateur perfectible sur certains aspects Motorisation électrique performante et conduite agréable Disponibilité potentiellement limitée à certaines régions Recharge rapide facilitant les longs trajets Concurrence accrue dans le segment des SUV électriques

Ce SUV se positionne comme un choix attractif pour les consommateurs français, souhaitant combiner une mobilité électrique pratique avec des performances respectables et un confort moderne. L’Omoda 5 EV prouve que la transition vers l’électrique peut se faire sans renoncer au plaisir de conduire et au confort.

Prix de l’Omoda 5

La gamme Omoda 5 EV se compose, comme indiqué plus haut, de deux niveaux de finition seulement. Leurs prix, sans aucune remise ou financement officiel possible, sont les suivants :

Omoda 5 EV Comfort : 37 900 euros.

Omoda 5 EV Premium : 39 900 euros.

Toutefois, si l’achat de cette Omoda est financé, la marque propose, pour la version Comfort, une offre où le prix du véhicule est de 33.242 euros et la mensualité de 199 euros par mois.