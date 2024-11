Jusqu’à 1 500 km d’autonomie et une recharge rapide. Voici l’Exeed Exlantix ET, un SUV électrique avec prolongateur d’autonomie qui veut conquérir l’Europe

Exeed est une marque premium appartenant au groupe chinois Chery. Un constructeur déjà présent en Espagne, et qui vient de lancer sur son marché une proposition intéressante qui adopte la configuration électrique avec prolongateur d’autonomie, avec une grande autonomie en mode électrique et une recharge rapide, qui devrait arriver sur le vieux continent en 2025.

Après BYD, Xpeng et NIO, c’est au tour d’Exeed de préparer son arrivée sur le marché européen. Une division qui cherchera à se battre sur les segments premium, ce qui signifie concurrencer BMW, Mercedes et Audi.

Comme on s’en souvient, Exeed est dirigée par Peter Martin, jusqu’à récemment au sein de Jaguar-Land Rover, et maintenant au sein de la nouvelle aventure de Chery en Europe, qui vient de mettre en vente en Chine l’Exlantix ET, qui a fait ses débuts avec des caractéristiques, un design et un prix extrêmement compétitifs.

Il s’agit d’un F-SUV, ce qui le place dans le segment des Tesla Model X, Audi Q8 etron et compagnie. Une proposition de 4955 mm de long, 1975 mm de large et 1698 mm de haut, avec un empattement de 3000 mm, qui se distingue par son design élégant et arrondi, ainsi que par son intérieur spacieux.

L’une des particularités de ce modèle est que les portes arrière s’ouvrent grâce à un système coulissant, ce qui facilite l’accès aux sièges arrière. Il est également possible de faire pivoter les sièges avant de 180 degrés pour créer une zone d’assise lorsque l’on s’arrête et pour pouvoir discuter avec les occupants des sièges arrière.

Le système de conduite autonome, développé conjointement par Chery et Bosch, permet à la voiture de se déplacer avec un haut niveau d’autonomie dans toutes sortes de scénarios, y compris dans les parkings souterrains.

Design et caractéristiques générales

Le design du Exeed Exlantix ET reflète une modernité élégante et une robustesse propre aux SUV de luxe. Les lignes extérieures sont fluides et aérodynamiques, conférant au véhicule un aspect dynamique et racé. Les détails, tels que les inserts chromés, les jantes spécifiques et les phares LED distinctifs, témoignent du soin apporté à l’esthétique de ce modèle. Ce design est à la fois attrayant et fonctionnel, optimisant l’efficacité énergétique du véhicule.

L’intérieur de l’Exlantix ET mise sur un confort de haut niveau et une technologie embarquée avancée. L’habitacle est spacieux, offrant un environnement premium avec des sièges ergonomiques, des finitions soignées et des matériaux de qualité supérieure. Le tableau de bord numérique, associé à un écran tactile de grande taille, offre une expérience utilisateur intuitive et connectée. Le système de connectivité embarqué prend en charge les mises à jour à distance, garantissant que le véhicule reste à la pointe de la technologie.

Par rapport aux autres modèles de la même catégorie, l’Exeed Exlantix ET se distingue par l’intégration de technologies innovantes, telles que des systèmes d’assistance à la conduite avancés, des commandes vocales intelligentes et une gestion intelligente de l’énergie. Tout est pensé pour offrir une expérience de conduite fluide, sécurisée et confortable, aussi bien en ville que sur les longs trajets.

Performances, motorisation et innovations techniques

Le Exeed Exlantix ET est équipé d’une motorisation électrique avancée combinée à un système d’extenseur d’autonomie, une solution innovante qui permet de prolonger l’autonomie jusqu’à 1 500 km. Ce système repose sur une gestion intelligente de l’énergie, garantissant que le moteur thermique, utilisé comme générateur, optimise l’efficacité du véhicule sans compromettre les performances électriques. Cette technologie hybride série confère au SUV une flexibilité d’usage, permettant de passer aisément d’une conduite tout électrique à une gestion prolongée grâce à l’extenseur d’autonomie.

La capacité de recharge rapide du Exlantix ET constitue un autre de ses atouts. Grâce à des infrastructures de recharge rapide compatibles, le SUV peut récupérer une grande partie de sa capacité en un temps réduit, facilitant ainsi les longs trajets. Cette rapidité de recharge, combinée à l’efficacité de l’extenseur d’autonomie, en fait un choix idéal pour les conducteurs souhaitant maximiser leur mobilité sans compromis.

Par ailleurs, le SUV intègre une série d’innovations technologiques destinées à améliorer l’expérience de conduite et l’efficacité énergétique. Les systèmes d’assistance à la conduite incluent des aides au stationnement, des dispositifs de sécurité active tels que le freinage d’urgence, et un système de maintien dans la voie. L’interface utilisateur centralisée offre une gestion intuitive des paramètres du véhicule et une connectivité avancée pour rester connecté même lors des trajets les plus longs.

Par rapport à d’autres véhicules électriques de sa catégorie, l’Exeed Exlantix ET se positionne comme une option premium, combinant une autonomie record et des innovations qui repoussent les limites de la technologie électrique. Sa polyvalence et ses performances en font un choix attractif pour les conducteurs exigeants.

Avantages et inconvénients du Exeed Exlantix ET

Pour mieux comprendre les atouts et les limites du Exeed Exlantix ET, voici une analyse des points forts et des potentiels inconvénients :

Avantages Inconvénients Autonomie record pouvant atteindre 1 500 km grâce à l’extenseur d’autonomie Complexité potentielle du système hybride série pour les entretiens Recharge rapide facilitant les longs trajets Prix élevé en raison des technologies avancées intégrées Design moderne et intérieur spacieux, axé sur le confort Disponibilité limitée sur certains marchés à l’international Technologies de pointe en matière de sécurité et de connectivité Poids du véhicule pouvant affecter l’agilité en conduite urbaine

Ce modèle promet de redéfinir les standards des SUV électriques, avec une capacité d’autonomie et des technologies qui offrent une flexibilité d’usage unique sur le marché. Il se destine à ceux qui recherchent un véhicule performant, sans compromis sur l’innovation ni l’expérience utilisateur.

Le modèle est commercialisé en Chine à partir de 249 800 yuans, soit 32 708 euros au taux de change, ce qui correspond pratiquement au prix de la Tesla Model Y standard sur le marché chinois, où elle est proposée à partir de 249 900 yuans. Un modèle un segment en dessous d’une Exeed qui, avec un prix raisonnable, peut avoir un fort impact en Europe,