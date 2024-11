Comment la Civic Type R parvient à se comporter comme une voiture à transmission intégrale sans en être une – L’aérodynamisme de Honda ne connaît pas de limites.

Honda est l’une des marques japonaises les plus attachées à la sportivité, avec une référence claire qui hésite à miser sur l’électrification pour rester en vie. Depuis que les émissions polluantes ont commencé à devenir plus importantes, les Japonais ont relevé le défi avec une Civic Type R qui est un sérieux challenger pour les voitures de sport allemandes de sa stature.

Au Japon, la marque a dévoilé une série d’accessoires originaux qui font l’objet d’un processus de test extrêmement rigoureux. Les Japonais ont compris que les spoilers arrière ne sont pas de simples détails décoratifs et sportifs comme beaucoup le pensent, mais qu’ils doivent remplir un rôle purement fonctionnel. Ce qu’ils appellent une « aérodynamique efficace » dans toutes les situations.

La Honda Civic Type R teste l’aérodynamisme efficace sur sa propre piste au Japon.

La clé de l’« aérodynamisme efficace » de Honda.

Contrairement à l’approche souvent cosmétique de nombreux concurrents, Honda a intégré l’aérodynamisme comme un élément fonctionnel crucial de la Civic Type R. Au Japon, la marque a lancé une série d’accessoires testés rigoureusement pour optimiser cette fonctionnalité. Le nouvel aileron arrière, spécifiquement conçu pour la version japonaise, est équipé de mâts abaissés et de volets latéraux qui, bien que subtils, jouent un rôle vital dans la gestion de la portance et la stabilité à grande vitesse.

Le nouvel aileron arrière, qui vient d’être mis en vente au pays du soleil levant pour un peu plus de 400 euros et qui diffère du modèle européen par ses deux mâts fixes mais abaissés, est également doté d’ailerons latéraux correspondants. Rien de bien nouveau, mais sous l’aile se trouve une rainure en dents de scie qui, pour beaucoup, n’aura que peu d’importance.

Pourtant, comme Honda l’a expliqué, c’est le cas. Si ce n’était pas le cas, la marque ne l’aurait évidemment pas inclus, soulignant qu’il contribue à améliorer les performances en virage à grande vitesse. Les techniciens de Honda ont expliqué que ce design spécial permet d’accroître la stabilité en ajustant la portance de l’essieu arrière en conjonction avec le spoiler avant.

Honda fait passer un aileron pour une transmission intégrale

La rainure en dents de scie sous l’aileron arrière peut sembler mineure, mais elle est essentielle pour améliorer la maniabilité en virage à grande vitesse. Les ingénieurs de Honda ont méticuleusement conçu cet élément pour qu’il travaille en harmonie avec le spoiler avant, optimisant la stabilité de l’essieu arrière. Ce détail montre l’engagement de Honda envers une performance optimisée, non seulement en termes de vitesse mais aussi de sécurité et de contrôle.

Parfois, disent-ils, on pourrait penser que la Honda Civic Type R pourrait disposer d’une transmission intégrale, ce qui n’est pas le cas de la compacte sportive japonaise, qui transmet ses 330 ch au sol par les roues avant. C’est cette configuration qui la rend si spéciale et si désirable dans le monde entier, ainsi que la boîte de vitesses manuelle à six rapports.

La Honda Civic Type R n’est pas juste une autre voiture sportive; elle est le résultat d’une ingénierie passionnée et d’une dévotion à la performance pure. Avec ses innovations en aérodynamisme et son engagement envers la qualité et la sportivité, la Civic Type R reste une force avec laquelle il faut compter sur le marché mondial des véhicules sportifs. Honda démontre que la sportivité peut coexister avec l’innovation technique, même dans un monde qui penche de plus en plus vers l’électrification.