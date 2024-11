Les voitures électriques ne sont pas pour tout le monde », BMW défend le diesel et prépare une innovation majeure pour ces moteurs en 2025

La stratégie des constructeurs prend un virage à 180 degrés après le fiasco de la voiture électrique. Ce qui devait être un véritable boom et un phénomène tout à fait imparable dès cette première moitié de la décennie, s’est complètement retourné, mettant certaines marques plus sur la corde raide que d’autres.

Les Bavarois savaient qu’une transformation radicale au niveau de la marque était impossible, ils ont donc conservé leur modèle d’entreprise en proposant des moteurs à combustion, des hybrides rechargeables et des voitures électriques. Un portefeuille complet pour répondre aux goûts des clients. Dans une déclaration à un média allemand, le patron de BMW a non seulement confirmé qu’ils continueraient à travailler dans ce sens, mais il a également exprimé sa conviction que les voitures électriques ne sont pas pour tout le monde.

BMW est conscient de l’existence du diesel et de sa longue durée de vie.

Le plus haut responsable de BMW a souligné que « les progrès de la propulsion électrique ne signifient pas automatiquement qu’une voiture électrique est la meilleure solution pour tout le monde. Certains clients tirent souvent de lourdes remorques et, dans certaines régions, les infrastructures sont encore insuffisantes. Dans ce cas, un véhicule diesel moderne peut être la solution. Et si vous souhaitez toujours rouler sans émissions, en 2028, nous enrichirons notre offre d’une deuxième option électrique: une voiture à pile à combustible à hydrogène », une technologie sur laquelle ils travaillent avec le japonais Toyota.

L’Allemand ne comprend pas les marques qui ont choisi d’abandonner le diesel et de tout miser sur l’essence électrifiée, mais il est clair que l’augmentation de l’efficacité de ce carburant implique un investissement plus important et l’allocation de millions de ressources. C’est la raison principale pour laquelle d’autres marques ont abandonné, préférant miser sur les micro-hybrides qui coûtent beaucoup moins cher.

Du diesel synthétique dans les BMW à partir de 2025

Le dirigeant est un fervent partisan des carburants synthétiques, annonçant son intention de les adopter à partir de 2025. Ses moteurs à essence sont depuis longtemps préparés à fonctionner avec des alternatives contenant jusqu’à 25 % de composants d’origine biologique. Ce sera également le cas pour les moteurs diesel à partir de l’année prochaine.

Zipse a confirmé que toutes les nouvelles voitures qui sortiront de ses chaînes de production en Allemagne à partir de janvier seront livrées aux concessionnaires avec un plein de HVO 100. Un carburant plus propre que le diesel fossile – il réduit lesémissions de CO2 de 90 %– sans endommager le moteur et avec les mêmes performances, ce qui ne signifie pas pour autant que les arrêts pour faire le plein seront plus longs.