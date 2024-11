Dongfeng Box 2024: une citadine électrique spacieuse et bien équipée, mais dont le prix n’est plus celui d’une «voiture chinoise»

Le Dongfeng Box se présente comme un modèle électrique chinois pensé pour les environnements urbains. Conçu pour répondre aux besoins de mobilité durable des citadins, il promet un intérieur spacieux, un confort optimisé et une technologie embarquée moderne. Face à la montée en puissance des véhicules électriques en France, Dongfeng mise sur un modèle compétitif qui se distingue par ses équipements riches et une ergonomie soignée.

Malgré ces atouts, le Dongfeng Box doit faire face à une critique majeure : son prix jugé trop élevé pour un véhicule chinois. Dans un marché où la compétitivité tarifaire est cruciale, ce positionnement pourrait nuire à sa capacité à séduire un large public.

Le dernier point à mentionner concerne le service après-vente auquel les utilisateurs peuvent s’attendre pour ce véhicule. A cet égard, il convient de noter que cette Box bénéficie d’une garantie de 3 ans ou 120.000 km, étendue à 8 ans ou 160.000 km pour la batterie.

Equipements et fonctionnalités : un atout indéniable

Le Dongfeng Box ne lésine pas sur l’équipement. Doté d’un système d’infodivertissement centralisé avec écran tactile, d’aides à la conduite modernes et d’une connectivité avancée, il se distingue nettement de nombreux modèles concurrents. À l’intérieur, l’habitacle spacieux garantit une expérience de conduite agréable, aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les escapades plus longues.

Cependant, cette richesse d’équipements vient à un coût que certains jugent excessif pour une marque encore peu implantée en France. Le constructeur chinois semble vouloir justifier ce positionnement par la qualité de l’équipement, mais la perception reste sensible dans un marché où l’image de marque joue un rôle majeur.

Au volant du Dongfeng Box

La première chose à noter est que, toujours à partir de l’écran central, la Box permet au conducteur de choisir entre trois programmes de fonctionnement : Eco, Comfort et Sport, qui graduent la puissance et la réponse du moteur.

Ainsi, le premier génère une faible réponse et est réservé à un usage urbain. Le second, quant à lui, permet de rouler confortablement sur les routes interurbaines et à vitesse soutenue sur les autoroutes. En revanche, si vous souhaitez effectuer des dépassements confortables et avoir des réactions vives sur la route, il vous faudra opter pour le mode Sport.

De même, l’écran central permet de choisir entre trois niveaux de récupération du freinage : Faible, Moyen et Fort. Ils sont bien régulés et différenciés les uns des autres, même le plus fort n’est pas trop fort ni trop gênant pour le conducteur ou les occupants. Ce qui est gênant, en revanche, c’est qu’il faut environ 1,5 seconde pour que le freinage se mette en place lorsqu’on lève le pied de l’accélérateur, ce qui peut être déconcertant pour le conducteur.

L’absence totale d’inertie de la Box y contribue , car le moteur électrique situé dans le compartiment avant est petit et pèse très peu, tandis que les batteries, qui constituent l’essentiel du poids de la voiture, sont situées au centre, sous l’habitacle de la Dongfeng Box.

L’écran multimédia de la Dongfeng Box propose des menus un peu petits et difficiles à utiliser en déplacement.

Les freins sont tout aussi impressionnants, avec une sensation de pédale régulière et bien réglée qui, bien qu’elle laisse une petite partie de la distance de freinage sans action de freinage, lorsqu’elle le fait, montre un mordant progressif qui est confortable et prévisible pour le conducteur. En ce qui concerne la puissance, elle est plus que suffisante pour le poids de la voiture qui, bien que la marque ne l’ait pas indiqué, ne semble pas être très élevé.

Enfin, il faut mentionner la suspension, qui est confortable tout en contrôlant sans problème les mouvements du corps, aussi bien en termes de tangage lors de freinages ou d’accélérations brusques, qu’en termes de roulis dans les virages lents.

Nous ne pouvons pas terminer cet essai sans parler de la consommation de carburant. Et bien que notre contact avec la Dongfeng Box se soit principalement déroulé sur autoroute pour des raisons logistiques, nous avons pu constater qu’en utilisation réelle et à des vitesses légales voire légèrement supérieures – avec une consommation moyenne d’environ 17 kWh/100 km – l’autonomie homologuée de 310 kilomètres en utilisation mixte a été respectée.

Les pneus 215/55 R17 de cette Box sont trop larges. Les pneus 195 à jante 16 permettraient certainement d’économiser quelques kWh/100 km en termes de consommation de carburant.

Ainsi, si nous avons commencé notre bref essai avec 83% de la batterie et 265 km d’autonomie, nous l’avons terminé avec 50% de charge et 164 km d’autonomie restante. Faites le calcul. Et tout cela avec un handicap : les pneus 215/55 qui équipent cette Dongfeng , manifestement trop larges pour les performances de cette voiture… et qui pénalisent la consommation.

Mais la Dongfeng Box est loin d’être parfaite. Et l ‘un des problèmes que nous avons rencontrés et qui peut être gênant est le bruit aérodynamique généré par les formes de la carrosserie et perçu à l’intérieur de la voiture. Il arrive tôt, lorsque nous roulons à plus de 90 km/h, et à 120 km/h, il est évident et continuellement gênant pour les occupants de la Box.

Réception du marché : entre intérêt et réticences

Le Dongfeng Box suscite un intérêt notable parmi les consommateurs français grâce à ses équipements et à son espace intérieur, mais le tarif reste un obstacle à son adoption massive. En tant que véhicule chinois, les attentes en matière de prix étaient élevées, et le coût proposé par Dongfeng a surpris plus d’un potentiel acheteur.

Lorsqu’on évalue le prix de la Dongfeng Box, il faut tenir compte d’une chose. L’UE a pénalisé le groupe Dongfeng de 20,7 % de droits de douane supplémentaires, ce dont la marque a déjà tenu compte lors de la fixation du prix – sinon, des sources de l’entreprise indiquent que le prix de cette voiture aurait pu être inférieur de 3 000 euros. Elles indiquent donc qu’elles ne s’attendent pas à devoir augmenter le prix de cette voiture dans les mois à venir.

Ce positionnement tarifaire pourrait s’avérer difficile à défendre face à des marques européennes ou asiatiques bien implantées, proposant des véhicules au rapport qualité-prix perçu comme plus équilibré. Nous parlons tout de même d’un montant de 25.995 euro, les consommateurs attendent souvent des tarifs plus compétitifs pour des modèles venant de nouveaux entrants, notamment chinois, ce qui accentue la réticence à investir dans un modèle à l’image encore en construction.

Analyse des points forts et des limites du Dongfeng Box

Du côté des points forts, le Dongfeng Box offre une habitabilité généreuse, un confort de conduite optimal et une technologie embarquée à la pointe. Ces atouts en font une option à considérer pour les citadins à la recherche de solutions électriques.

Cependant, ses limites sont bien présentes. Le principal point noir reste son prix, perçu comme trop élevé pour un modèle chinois. Ce coût est d’autant plus problématique que Dongfeng peine à faire face à des concurrents déjà établis et à gagner la confiance des consommateurs européens. L’image de marque et la fiabilité perçue restent des enjeux importants, que le prix élevé ne parvient pas à justifier pleinement aux yeux du public.