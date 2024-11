Xiaomi dévoile un groupe motopropulseur de 2 054 ch avec suspension active

Xiaomi, géant de la technologie, fait une entrée remarquée dans l’univers de l’automobile en dévoilant un système de propulsion électrique d’une puissance impressionnante de 2 054 chevaux. Cette annonce marque une étape clé pour la marque, qui cherche à démontrer sa capacité d’innovation dans un secteur dominé par des acteurs historiques et des constructeurs spécialisés. L’ambition de Xiaomi est claire : se positionner comme un leader technologique non seulement dans les smartphones, mais également dans le domaine de la mobilité électrique.

Suspension active Xiaomi

Xiaomi a dévoilé les détails de ses technologies de nouvelle génération, qui comprennent quatre composants principaux :

Suspension entièrement active

Un système à quatre moteurs

Un système de freinage mécanique électrique de 48 volts

Un système de direction par câble de 48 volts

La suspension active de Xiaomi : un atout pour la maniabilité et le confort

Outre son système de propulsion de 2 054 chevaux, Xiaomi innove également avec une suspension active de pointe. Cette technologie, conçue pour offrir une adaptabilité maximale aux conditions de conduite, renforce le confort, la sécurité et la maniabilité des véhicules équipés. La suspension active ajuste en temps réel les paramètres du véhicule en fonction des conditions de la route, réduisant ainsi les vibrations, améliorant la stabilité en virage et maximisant l’adhérence.

Le système utilise une série de capteurs pour analyser l’état de la route et ajuster la hauteur et la rigidité de chaque roue de manière individuelle. Cela permet une réactivité et un confort de conduite inégalés, même sur des surfaces difficiles ou à des vitesses élevées. Cette technologie offre également une meilleure maîtrise du véhicule, contribuant à une expérience de conduite plus sécurisée, que ce soit pour un usage sportif ou quotidien.

En comparaison avec les technologies similaires d’autres marques, la suspension active de Xiaomi se distingue par son intégration fluide avec les systèmes de propulsion et de gestion du véhicule. L’optimisation de la suspension contribue à tirer pleinement parti de la puissance du moteur, garantissant une expérience de conduite équilibrée, stable et performante.

Système à quatre moteurs de Xiaomi

Xiaomi a également dévoilé un impressionnant système de propulsion comprenant jusqu’à quatre moteurs. Deux sur chaque essieu, soit une puissance totale de 2054 ch. Le moteur avant développé par Xiaomi a une puissance maximale de 449 ch, un couple maximal de 380 Nm et peut tourner à une vitesse maximale de 28 000 tr/min.

Les quatre moteurs n’augmentent pas seulement le nombre et la puissance, mais ils permettent également d’obtenir une traction indépendante sur les quatre roues. Des scénarios tels qu’un demi-tour seront facilement réalisés par le véhicule grâce à son contrôle indépendant des roues de chaque côté, ce qui facilite les opérations telles que le stationnement ou les manœuvres dans des situations étroites.

Lors de la présentation, Xiaomi a également montré d’autres avancées de moindre impact médiatique, mais tout aussi importantes, comme un système de freinage par câble, qui permet de se passer d’huile hydraulique, et où des étriers électriques sont utilisés et où le moteur entraîne le piston pour serrer le disque de frein, réalisant ainsi une transmission contrôlée par câble. Le système de freinage par câble augmente la vitesse de réponse de 40 %, le couple de traînée est réduit de 50 %, ce qui augmente l’autonomie de plus de 10 km.

Une autre avancée est le système de direction par câble, dans lequel le volant et les roues sont reliés par un faisceau de câbles et des signaux électriques sont utilisés pour transmettre les informations de contrôle. L’angle des roues peut être ajusté à l’aide d’un logiciel et le rapport de direction peut varier de 5:1 à 15:1, en tenant compte de la souplesse des virages à basse vitesse et de la stabilité des changements de voie à grande vitesse.

Ce système a également un potentiel pour les voitures autonomes, car le volant lui-même peut être activé et désactivé en fonction des besoins, ce qui permet d’éviter les risques en mode autonome, mais sans l’inconvénient d’avoir à le déplacer en cas de problème ou de nécessité de passer en mode manuel.

Potentiel de Xiaomi dans l’industrie automobile

L’entrée de Xiaomi dans le secteur automobile marque une nouvelle ère pour l’industrie électrique, avec un acteur issu du domaine de la technologie cherchant à imposer sa marque face aux constructeurs traditionnels. Les opportunités pour Xiaomi sont vastes : l’innovation technologique, l’intégration de systèmes connectés, et une approche axée sur la performance pourraient séduire une clientèle variée, allant des passionnés de sport automobile aux utilisateurs à la recherche de solutions de mobilité novatrices.

Cependant, Xiaomi devra relever plusieurs défis pour s’imposer durablement. La concurrence avec des marques bien établies, les contraintes réglementaires et les attentes élevées des consommateurs dans le secteur automobile sont autant de paramètres à maîtriser. L’aptitude de Xiaomi à prouver la fiabilité de ses systèmes, leur durabilité et leur adaptabilité sera cruciale pour garantir son succès.

Malgré ces défis, les ambitions de Xiaomi ne font aucun doute. La marque s’engage à repousser les limites des technologies automobiles, ce qui pourrait redéfinir les standards de performance, d’efficacité et de confort dans le secteur.