Lexus casse les codes : leur nouveau SUV LBX 2024 va tout bousculer

Lexus, la marque premium du groupe Toyota, lève le voile sur le LBX 2024, un SUV compact destiné à séduire un public plus large grâce à un positionnement accessible sans sacrifier l’essence du luxe propre à la marque. Le Lexus LBX se veut une porte d’entrée vers l’univers Lexus, combinant design raffiné, confort haut de gamme et technologies avancées. Ce modèle incarne l’ambition de la marque de toucher de nouveaux segments de marché, notamment les citadins et les jeunes conducteurs en quête de luxe abordable et de praticité.

Le LBX 2024 arbore un design dynamique et élégant, fidèle à la signature visuelle de Lexus, avec une calandre expressive et des lignes sculptées. Ce véhicule compact se distingue par une attention méticuleuse aux détails, alliant esthétique et fonctionnalité, pour offrir une expérience premium tout en étant adapté à un usage quotidien.

Dimensions et design du Lexus LBX 2024

Le Lexus LBX 2024 mise sur des dimensions compactes pour conquérir les milieux urbains, tout en conservant l’élégance et le raffinement typiques de la marque. Avec une longueur légèrement supérieure à quatre mètres, ce SUV s’intègre parfaitement dans les espaces restreints tout en offrant un habitacle spacieux. Les passagers bénéficient d’un intérieur bien pensé, où le confort et la qualité des matériaux se conjuguent pour garantir une expérience de conduite agréable.

L’esthétique extérieure du LBX se distingue par des lignes fluides, des finitions soignées et un design moderne, renforçant son appartenance à la gamme Lexus. Les éléments de finition, tels que les jantes en alliage et les projecteurs à LED, ajoutent une touche de sophistication qui fait de ce SUV une véritable vitrine de style.

Comparé aux autres SUV compacts de luxe, le LBX se démarque par sa compacité sans compromis sur le confort et la qualité. Il promet une expérience équilibrée entre maniabilité en milieu urbain et raffinement haut de gamme, offrant un avantage concurrentiel majeur dans un segment de plus en plus disputé.

Motorisation et performances du Lexus LBX

Le Lexus LBX 2024 est équipé d’une motorisation hybride de pointe, fidèle à l’engagement de la marque pour une mobilité durable et efficace. Ce SUV compact repose sur un système hybride composé d’un moteur thermique associé à une motorisation électrique, offrant une puissance combinée suffisante pour répondre aux besoins des conducteurs urbains et périurbains. Grâce à cette configuration, le LBX garantit une consommation de carburant optimisée et une réduction significative des émissions, en ligne avec les normes européennes les plus exigeantes.

L’optimisation des performances passe également par l’intégration de technologies avancées pour la gestion énergétique, assurant une répartition intelligente de la puissance entre les moteurs thermique et électrique. La conduite du LBX se veut fluide, réactive et silencieuse, avec des transitions quasi imperceptibles entre les modes de propulsion. Cette caractéristique en fait un choix attractif pour ceux qui recherchent une expérience de conduite premium, sans les désagréments d’un moteur thermique classique.

En matière de technologies embarquées, le LBX propose une gamme complète d’options visant à améliorer le confort et la sécurité des passagers. Cela inclut des systèmes d’aide à la conduite, une connectivité avancée et des interfaces utilisateur intuitives, renforçant ainsi l’attrait du véhicule pour les consommateurs modernes.

Tarifs et équipements du Lexus LBX 2024

Le Lexus LBX 2024 propose une gamme tarifaire compétitive dans le segment des SUV compacts de luxe, avec des niveaux de finition et d’équipement adaptés aux besoins variés des clients. Les prix démarrent à 34 300 euros pour le modèle de base, offrant déjà une panoplie d’équipements modernes, et montent jusqu’à 45 000 euros pour l’édition limitée, richement dotée. Chaque finition propose des options et des ajouts qui améliorent le confort, la sécurité et l’expérience de conduite, tout en reflétant l’engagement de Lexus envers le luxe et l’innovation.

Prix et équipements Lexus LBX 2024

Modèle Prix et équipements LBX (34 300 €) Combiné d’instruments de 7”

Écran central tactile de 9,8”

Apple CarPlay, Android Auto

Climatisation auto bizone

Sellerie en tissu

Radars de stationnement avant et arrière

Caméra de recul

Régulateur de vitesse adaptatif

Lecture des panneaux

Aide au maintien dans la voie

Capteur de luminosité

Rétroviseurs électriques dégivrants

Projecteurs à LED

Jantes en alliage de 17” Elegant (37 800 €) En plus de LBX : Rétroviseurs électriques dégivrants

Surveillance des angles morts

Avertisseur de circulation en marche arrière

Capteur de pluie

Sièges avant chauffants

Rétroviseur intérieur électrochromatique Emotion (40 300 €) En plus d’Elegant : Instrumentation numérique de 12,3”

Clé mains libres

Chargeur de smartphone à induction

4 prises USB

Purificateur d’air

Hayon motorisé

Sellerie en cuir synthétique

Peinture biton

Jantes en alliage de 18”

Vitres arrière surteintées Relax (42 600 €) En plus d’Elegant : Instrumentation numérique de 12,3”

Clé digitale

Clé mains libres

Chargeur de smartphone à induction

4 prises USB

Purificateur d’air

Hayon motorisé

Phares adaptatifs

Sellerie en cuir naturel

Éclairage d’ambiance 64 couleurs

Vitrage acoustique

Siège conducteur électrique à mémoire

Volant chauffant Cool (42 800 €) En plus d’Emotion : Clé digitale

Phares adaptatifs

Sellerie mixte cuir/suède

Siège conducteur électrique à mémoire

Vitrage acoustique

Pare-brise dégivrant

Volant chauffant Original Edition (45 000 €)* En plus de Cool : Affichage tête haute

Caméra à 360°

Conduite semi-autonome

Stationnement à distance

Avertisseur de circulation avant

Jantes de 18” noir mat * Série limitée à 1 500 exemplaires, dont 100 réservés à la France.

Options disponibles

Option Prix Peinture métallisée 1 000 € Transmission 4WD (Relax/Cool/Original Edition) 2 000 € Pack Tech (instrumentation 12,3”, clé mains libres, hayon motorisé, chargeur à induction, 4 prises USB, purificateur d’air) (Elegant) 1 500 € Pack Advanced (affichage tête haute, caméra 360°, Hi-Fi Mark Levinson, conduite semi-autonome, avertisseur de circulation avant, stationnement à distance depuis un smartphone) (Relax/Cool) 3 400 €

Avantages et inconvénients du Lexus LBX 2024

Le Lexus LBX 2024 se positionne comme un modèle ambitieux dans le segment des SUV compacts de luxe, mais il présente à la fois des avantages et des défis à relever.