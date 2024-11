La future pépite électrique de Hyundai arrive et nous savons déjà quand elle sera dévoilée

L’année 2016 a vu le lancement de l’une des familles électriques les plus connues au monde. C’est à ce moment-là que Hyundai a présenté la Ioniq au monde entier. Une berline qui a ouvert la voie à l’arrivée de nouveaux modèles électriques. Aujourd’hui, près d’une décennie plus tard, et après l’abandon de la Ioniq originale, les Coréens proposent deux modèles dans la gamme, qui seront bientôt rejoints par un troisième.

La plus grande, la plus luxueuse et la plus avancée que Hyundai ait jamais construite. Nous savions déjà qu’il s’appellerait Hyundai IONIQ 9 et qu’il s’agirait du plus grand SUV de la société. Ce que nous savons enfin, c’est quand il sera dévoilé. Bien plus tôt que vous ne le pensez.

La première fois que nous avons entendu parler de la IONIQ 9, c’était lors du salon de l’automobile de Los Angeles 2021, bien que nous l’ayons vue à l’époque sous forme de prototype et sous le nom de Hyundai SEVEN Concept.

Son design spectaculaire n’est pas passé inaperçu et bien qu’il ne ressemble à aucun autre produit Hyundai, ce qui est habituel selon les modèles de conception de Hyundai, il disposera de certaines ressources habituelles de Hyundai, telles que le système d’éclairage paramétrique à LED. Ces éléments viendront compléter un design aussi attrayant que celui de son frère jumeau, le KIA EV9. Malgré sa taille, l’EV9 enregistre déjà de bons chiffres de vente dans le monde entier.

Il ne sera pas bon marché, mais Hyundai s’attend à ce qu’il soit un succès commercial.

Le développement de la IONIQ 9 n’a pas été sans problèmes. Au milieu de cette année, nous avons signalé un retard dans la date de lancement. Hyundai a annoncé que la voiture ne serait pas dévoilée avant la fin de l’année et cette date se rapproche. Une fois de plus, c’est le salon de l’automobile de Los Angeles qui accueillera la révélation internationale. Le salon californien ouvrira ses portes le 21 novembre et c’est à cette occasion que tout le monde découvrira les trois dernières années de travail de Hyundai. A noter qu’il s’agit d’une voiture mondiale, même si les Etats-Unis devraient être l’un des principaux marchés.

C’est déjà le cas avec la KIA EV9. Les Américains ont accueilli à bras ouverts la plus grande des KIA électriques et Hyundai espère faire de même avec la IONIQ 9. Dès l’ouverture des portes, elle offrira un espace de type « salon ». L’habitacle spacieux et généreux pourra accueillir jusqu’à sept personnes réparties sur trois rangées de sièges. Il y aura également une configuration plus luxueuse avec six sièges et le même nombre de rangées. Comme il s’agit d’une voiture électrique, le plancher de la deuxième rangée de sièges sera complètement plat, ce qui devrait permettre à trois adultes de voyager dans un certain confort.

Alors que la présentation aura lieu dans une semaine, il faudra attendre quelques mois avant de la voir sur les routes d’Europe et d’Espagne. Le déploiement international n’est pas prévu avant le deuxième trimestre 2025, mais Hyundai ouvrira d’ici là le catalogue de commandes pour permettre à tous les clients intéressés de réserver rapidement une unité. En ce qui concerne le prix, il est trop tôt pour communiquer des données officielles, mais nous pouvons supposer que son prix de départ sera de l’ordre de 75 ou 80 000 euros. Elle ne sera pas bon marché, mais dans sa meilleure version, elle pourra offrir plus de 500 kilomètres d’autonomie.