Citroën et Peugeot vont installer des batteries Amprius capables de se recharger à 90 % en 15 minutes

Il y a quelques jours, nous avons appris que la société américaine Amprius avait commencé à livrer à ses premiers clients ses derniers prototypes de batteries prometteuses à anode de silicium. Et selon les dernières rumeurs, deux marques de Stellantis font partie de ceux qui les ont reçus et seront parmi les premiers à les utiliser.

Selon ces informations, Citroën et Peugeot seraient très intéressés par une technologie qui, rappelons-le, possède une anode en silicium, c’est-à-dire l’électrode positive qui, sur le papier, peut stocker 10 fois plus de lithium que le graphite le plus couramment utilisé, avec des chiffres selon l’entreprise de 450 Wh/kg et 1150 Wh/L.

Cela se traduit par une augmentation significative de l’énergie et de la densité volumétrique par rapport aux 250 Wh/kg des cellules actuelles les plus avancées, ce qui permettra de stocker plus de capacité dans le même espace, réduisant ainsi le poids et le coût de la batterie elle-même.

En outre, cette solution parvient à le faire avec un niveau de sécurité plus élevé en cas d’emballement thermique, ce qui lui confère un haut niveau de sécurité, et lui permet également d’accéder à des puissances de charge extrêmement élevées.

Dans le cas du prototype Amprius envoyé à Citroën et Peugeot, cette batterie est capable de se recharger de 10 à 90% en seulement 15 minutes. Ce nouveau modèle révolutionnaire est composé de cellules SiMaxx, avec des anodes en silicium, et sa conception fait tomber d’importants obstacles à l’adoption des voitures électriques, tels que l’autonomie et les temps de charge.

Actuellement, les modèles à charge rapide de Peugeot ou Citroën ne dépassent pas 160 kW en crête, soit environ 90 kW en nominal. Cela signifie qu’un arrêt pour charger de 20 à 80 % implique un arrêt d’au moins 32 minutes.

Avec les cellules Amprius, ce processus pourrait être réduit à moins de la moitié, car lors des tests de vérification, l’entreprise utilise le processus 10-90% comme mesure. Un arc beaucoup plus exigeant pour les cellules conventionnelles, qui commencent à abaisser la puissance maximale acceptée à partir de 50 ou 60 %, avec quelques très rares modèles l’étirant jusqu’à 70 ou 80 %.

Un arrêt de 15 minutes pour récupérer la quasi-totalité de l’autonomie serait sans aucun doute essentiel pour accroître la clientèle des voitures électriques, mais aussi pour étendre l’utilisation des batteries à d’autres secteurs, tels que l ‘aviation ou les applications industrielles, où le temps de charge est essentiel pour un fonctionnement optimal.

La question est de savoir quand. Si l’on tient compte du fait que le processus de validation prend généralement au moins un an, et si l’on garde à l’esprit que les cellules peuvent avoir été expédiées avant que la nouvelle n’éclate, on peut penser qu’elles seront prêtes, s’il n’y a pas d’événements imprévus, à la fin de 2025, et que l’installation commencera sur les premiers modèles en 2026.