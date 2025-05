Tesla lance une curieuse mesure incitative pour améliorer ses ventes, alors que BYD s’en rapproche dangereusement

Pendant plus d’une décennie, Tesla a contrôlé le marché mondial de l’électricité avec une grande puissance. L’entreprise basée à Austin est le leader mondial depuis que la voiture électrique est devenue populaire il y a plus de 10 ans. Toutefois, cette hégémonie est peut-être en train de prendre fin. La Chine a mis le pied sur l’accélérateur et ses marques gagnent du terrain, en particulier BYD. L’entreprise de Shenzhen met tout en œuvre pour ravir cette place prestigieuse aux Américains, qui n’ont pas dit leur dernier mot. Tesla a désormais une curieuse incitation dans sa manche.

Lorsqu’il s’agit d’acheter une nouvelle voiture, les marques mettent en avant différents programmes et plans pour attirer les acheteurs. Tesla le fait depuis le début avec son célèbre programme de parrainage, qui a d’ailleurs été relancé dans certains pays, ainsi qu’avec la recharge rapide illimitée pendant les premières années. Aujourd’hui, le grand pari de Tesla repose sur un prix de vente plus qu’attractif et une image de marque si puissante que peu de gens, si ce n’est aucun, peuvent l’occulter. En Espagne, ils ont lancé d’autres programmes commerciaux très intéressants comme Tesla Boost. Il est possible d’acheter une Tesla Model 3 pour 25 000 euros et une Model Y pour moins de 30 000.

Une campagne de marketing exclusivement destinée à la Chine

Avec ces tarifs, il est quasiment impossible pour un autre concurrent européen de leur faire de l’ombre, mais lorsqu’il s’agit de chiffres mondiaux, BYD a beaucoup à dire. Les Chinois ont presque dépassé les Américains à la fin de l’année dernière et sont légèrement en retard depuis le début de l’année. Le dernier trimestre sera déterminant. La Chine est la clé du succès. Celui qui réussira en Chine, le plus grand marché de l’électricité au monde, gagnera le 31 décembre. Les chiffres montrent un léger avantage pour les Américains.

La Chine vendant plus de voitures que l’Europe et les États-Unis réunis, Tesla a mis au point une astuce marketing ingénieuse qui, espère-t-elle, lui donnera une longueur d’avance. Comme le rapportent des sources locales, les concessionnaires Tesla du pays offrent une visite de la Gigafactory de Shanghai aux clients qui achètent l’une des voitures avant le 3 décembre. La condition n’est pas seulement qu’elle soit commandée, mais aussi qu’elle soit livrée à cette date. Près d’un mois de campagne au cours duquel seuls quelques chanceux auront l’occasion de voir comment les voitures Tesla sont fabriquées en Chine. Une visite qui doit vraiment en valoir la peine.

La politique commerciale ne s’applique qu’en Chine et il n’y a que 10 gagnants dans tout le pays. Tesla offre un billet d’avion tous frais payés et une nuit d’hôtel à l’heureux gagnant et à son accompagnateur. Cette initiative intervient alors que les ventes en gros de Tesla Chine (y compris les exportations) ont chuté de manière significative en octobre, malgré l’introduction par plusieurs gouvernements locaux de mesures d’incitation à l’achat de véhicules électriques. La Gigafactory de Shanghai, la plus productive de Tesla et la plus grande au monde, assemble les voitures Model 3 et Model Y pour la consommation locale, mais aussi pour l’exportation, principalement vers l’Europe. En près de six ans, elle a produit plus de 3 millions de voitures.