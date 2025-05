Opel frappe un grand coup avec le nouveau Mokka métamorphosé qui marie luxe allemand et prix imbattable

Opel lance une offensive sur le marché des SUV compacts avec la nouvelle version 2025 de son Mokka. Ce modèle, qui a déjà conquis un large public grâce à son design urbain et à sa polyvalence, revient avec un style rafraîchi et des caractéristiques améliorées. Opel, qui continue de se positionner comme un acteur clé dans le segment des SUV, mise sur ce restylage pour renforcer sa présence face à une concurrence de plus en plus dense. Le constructeur allemand entend séduire les consommateurs à la recherche d’un véhicule aussi pratique qu’élégant, tout en répondant aux attentes croissantes en matière de technologie et de confort.

Avec cette nouvelle version, l’Opel Mokka ne se contente pas de quelques retouches esthétiques : il s’agit d’une véritable mise à jour stratégique pour le constructeur. L’objectif est d’apporter une touche de modernité tout en conservant l’ADN qui a fait le succès du modèle. Opel espère ainsi convaincre une clientèle jeune et dynamique, attirée par un SUV au design affirmé et aux performances adaptées à la vie citadine.

Un design renouvelé pour un look plus moderne et dynamique

Le restylage de l’Opel Mokka 2025 apporte un souffle de modernité avec des lignes plus affûtées et dynamiques. La face avant a été redessinée pour inclure la signature visuelle “Opel Vizor”, une calandre distinctive qui renforce l’identité de la marque. Les phares à LED, plus fins et plus agressifs, participent à ce look contemporain, tandis que les nouvelles jantes et les options de personnalisation en termes de couleurs offrent aux acheteurs une plus grande diversité esthétique. Ce travail de design reflète une volonté de donner au Mokka une apparence plus robuste tout en conservant une touche élégante et sophistiquée.

À l’intérieur, l’évolution est également notable. L’Opel Mokka 2025 propose un habitacle modernisé, avec une interface numérique repensée et une qualité des matériaux en nette amélioration. Le tableau de bord intègre désormais deux écrans : un pour l’instrumentation et un pour le système d’infodivertissement, facilitant l’accès aux informations et aux commandes. Cette refonte de l’intérieur met l’accent sur la technologie, tout en créant une ambiance plus confortable et accueillante pour les passagers. Avec ces modifications, Opel veut montrer que le Mokka 2025 est à la hauteur des standards actuels du marché des SUV.

Des équipements et technologies à la hauteur des attentes

L’Opel Mokka 2025 ne se distingue pas seulement par son design modernisé, mais aussi par une gamme d’équipements de confort et de sécurité adaptés aux attentes des conducteurs modernes. Cette version propose des innovations technologiques qui facilitent la vie au quotidien, avec des aides à la conduite avancées telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de voie et la détection des angles morts. L’accent est également mis sur la sécurité avec des systèmes de freinage d’urgence automatisés et des caméras à 360 degrés pour améliorer la visibilité et faciliter les manœuvres.

En matière de confort, le Mokka 2025 intègre des sièges ergonomiques certifiés AGR (Aktion Gesunder Rücken) pour offrir un meilleur soutien sur les longs trajets. Le système d’infodivertissement a également été optimisé, avec un écran tactile haute définition et une compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto. Ces équipements permettent à Opel de rivaliser avec ses concurrents, offrant un SUV qui répond aux exigences de la connectivité et de la sécurité moderne, tout en restant accessible.

Prix, options et perspectives pour le marché des SUV

Le nouveau Mokka sera disponible dans les niveaux de finition « Edition » et « GS » et pourra être personnalisé grâce à deux packs d’individualisation.

Les commandes sont déjà ouvertes, mais le véhicule ne sera pas commercialisé avant novembre-décembre. Les moteurs à essence de 100 et 130 ch ne sont plus disponibles, ce qui simplifie considérablement la gamme .

Avec le moteur à essence de 136 ch (100 kW), les prix commencent à 26 350 euros. En version hybride, avec la technologie 48 volts, 136 ch et une nouvelle boîte de vitesses électrifiée à double embrayage à six rapports, il est disponible à partir de 28 850 euros, tandis que la version électrique, le Mokka Electric, avec 115 kW (156 ch), une batterie d’une capacité de 54 kWh et jusqu’à 403 kilomètres d’autonomie officielle, est proposée à partir de 37 600 euros.