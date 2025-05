Un nouveau SUV hybride premium japonais promet de secouer les codes du luxe et de la performance

Le Mazda CX-80 2024 marque un tournant dans la gamme des SUV avec une version hybride rechargeable qui associe puissance, design élégant et responsabilité environnementale. Mazda, fidèle à sa philosophie, a misé sur une combinaison subtile entre esthétique et performance. Le design extérieur du CX-80 se veut à la fois robuste et raffiné, avec des lignes épurées qui rappellent l’élégance japonaise, tout en affichant une présence affirmée sur la route. Cette approche vise à séduire aussi bien les amateurs de luxe que ceux qui recherchent un véhicule performant.

Un moteur hybride puissant pour une conduite fluide et écologique

Au cœur de ce modèle se trouve une motorisation hybride rechargeable 2.5 e-Skyactiv qui développe une impressionnante puissance de 327 chevaux. Cette motorisation n’est pas seulement un atout pour la performance, elle répond également aux exigences écologiques actuelles en permettant une réduction des émissions de CO2 tout en maintenant une expérience de conduite dynamique. Le système de transmission intégrale AWD assure une stabilité et une maniabilité exceptionnelles, aussi bien sur route que hors des sentiers battus. Mazda prouve ici qu’il est possible de concilier puissance et efficience énergétique, répondant ainsi aux attentes des conducteurs modernes.

Technologies et confort : l’alliance du luxe et de l’innovation

Le nouveau CX-80 a un design très Mazda qui allie dynamisme et élégance. Il affiche une présence imposante et, bien que les images ne suggèrent pas ses véritables dimensions, il est en fait assez grand et bien proportionné. Il est 250 mm plus long et 24 mm plus haut que le Mazda CX-60, avec un empattement plus long de 250 mm.

La forme dynamique et athlétique de la Mazda CX-80 est due à une longue partie avant, à un habitacle reculé par rapport au centre de la voiture et à une partie arrière courte et élégante. La partie avant est une évolution du design Kodo. Elle se caractérise par une énorme calandre dont le dessin et les détails varient en fonction de la finition.

Il en va de même pour les détails chromés, qui peuvent être noircis, ainsi que pour le pare-chocs. La large calandre se prolonge par les minces phares Full LED de série. Au centre se trouve un généreux logo Mazda accompagné d’une des caméras du système complet de surveillance à 360 degrés.

Les lignes du capot long et généreux s’étendent jusqu’à la vitre avant. Cette dernière est inclinée afin d’ajouter de la sportivité à la silhouette du modèle et d’offrir une bonne visibilité. Les passages de roues sont peints dans la couleur de la carrosserie en fonction de la finition. Ils accueillent des jantes de 20 pouces sur toutes les versions, avec différents designs.

Elles sont équipées de pneus Goodyear EfficientGrip Performance SUV en 235/50 R20 104W sur les deux essieux. Dans le prolongement de la ligne latérale, l’aile avant est dotée d’une prise d’air simulée. Les portes sont également épurées et présentent une large surface vitrée avec des vitres arrière teintées.

En termes de dimensions, elle mesure 5 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,71 mètre de haut. L’empattement n’est pas moins de 3 120 mm. La largeur des voies est de 1 640 mm à l’avant et de 1 645 mm à l’arrière. À l’arrière, la voiture est plus conservatrice. Elle offre un large hayon à ouverture électrique et une vitre assez large pour une bonne visibilité.

Il est couronné par un spoiler supérieur dans lequel est intégré le troisième feu stop. Les feux full LED ont une signature lumineuse caractéristique. Leur disposition et leur largeur contribuent à souligner l’envergure du CX-80. Les sorties d’échappement sont dissimulées et le pare-chocs présente une finition légèrement différente entre la version Exclusive-Line et les autres niveaux de finition.

Le toit peut être équipé de vitres panoramiques à ouverture électrique et de barres de toit argentées. Au total, neuf couleurs sont disponibles pour l’extérieur, avec des tons classiques et quelques nuances plus audacieuses. Il existe des finitions uniformes, métalliques et spéciales. La photo montre le Cooper fondu métallisé.

Design intérieur

Le design intérieur est également presque identique à celui de la Mazda CX-60 en termes d’élégance et de qualité. Il cherche à exprimer la force d’une architecture longitudinale à moteur avant et propulsion arrière, configuration idéale pour un SUV, et s’inscrit dans la continuité de l’extérieur. Il suffit de s’asseoir à l’intérieur pour se rendre compte du travail accompli par la marque.

Il ne s’agit pas seulement de la finition, mais aussi de la qualité perçue et de la disposition des systèmes, des boutons et des commandes. Les clins d’œil à l’esthétique japonaise sont nombreux et tout est à portée de main du conducteur. Les mains du conducteur reposent sur un volant multifonction rond et fin, recouvert d’un cuir fin et souple. Rien à envier à de nombreuses voitures haut de gamme.

Les équipements de confort ne sont pas en reste, et ils sont nombreux.

Selon la marque, la dernière évolution de la philosophie de design Kodo de Mazda est combinée dans l’habitacle avec le concept japonais de Ma, c’est-à-dire « la beauté calme et digne de l’espace vide ». Ces deux concepts sont complétés par celui de Kaichô, décrit comme « l’harmonie qui résulte du mélange de différents matériaux et textures ».

Dans ce contexte, l’intérieur est minimaliste. Il présente des détails intéressants dans les tissus d’ameublement, qui témoignent de l’artisanat japonais. Les matériaux de haute qualité comprennent le bois d’érable, le cuir Nappa, les textiles japonais sur les tissus et les touches de chrome. Mazda a également parlé du « Musubu », une technique de collage des textiles.

Groupe motopropulseur Mazda CX-80 PHEV

Le Mazda CX-80 est disponible en Espagne avec deux moteurs. D’une part, il y a la version e-Skyactiv PHEV. Elle se compose d’un moteur essence 2,5 Skyactiv-G à quatre cylindres et injection directe, d’un moteur électrique de 129 kW et d’une batterie lithium-ion haute capacité de 17,8 kWh 355 V. La puissance totale est de 327 ch. La puissance totale est de 327 ch (241 kW) et 500 Nm.

Si vous êtes plutôt amateur de diesel, il existe une version e-Skyactiv D. Celle-ci comprend un moteur diesel e-Skyactiv D de 3,3 litres à six cylindres en ligne. Il développe 254 ch (187 kW) et est équipé du système hybride léger M Hybrid Boost de 48 volts. Ils reçoivent respectivement les badges « ZERO » et « ECO » de la DGT.

Les deux groupes motopropulseurs sont associés à une nouvelle boîte automatique à 8 rapports et au système de transmission intégrale i-Activ AWD de Mazda. En outre, Mazda a équipé le véhicule du sélecteur Mazda Intelligent Drive (Mi-Drive) qui permet de choisir entre quatre modes de conduite: Normal, Sport, Off-Road et EV.

L’hybride est nettement plus puissant que le diesel. De plus, la motorisation électrique rend la conduite plus douce. Il est intéressant de noter qu’elle n’offre pas une réponse à l’accélérateur beaucoup plus réactive. C’est un pari intéressant pour ceux qui veulent l’autocollant « ZERO » et plus de puissance sous le pied droit.

Pour vous donner une idée, elle accélère de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes. Le passage de 80 à 120 km/h s’effectue en seulement 4,7 secondes et la vitesse maximale est de 195 km/h. C’est plus que suffisant, même pour un voyage en famille avec un coffre plein de bagages. Bien sûr, c’est aussi le meilleur choix pour les environnements urbains.

L’autonomie électrique de 60 kilomètres est idéale pour ceux qui se déplacent souvent en ville et dans les environs. Si les chiffres réels avoisinent les 50 km en fonction du type de conduite et du terrain, ils sont suffisants pour la plupart des trajets quotidiens. Mais si vous voyagez beaucoup, n’oubliez pas que la consommation sur autoroute augmente.

Mazda annonce une consommation de 1,6 l/100 km pour le CX-80 PHEV. En ville, avec une batterie pleine, il est facile de rouler sans consommer de carburant, ou avec une faible consommation lorsque la batterie est déchargée. Sur autoroute, en revanche, il est facile d’obtenir des chiffres de 6,5 l/100 km avec une charge complète. Une fois la batterie épuisée, on atteint environ 8 l/100 km.

Le réservoir de carburant a une capacité de 70 litres, ce qui garantit une bonne autonomie. Il est cependant moins performant pour les déplacements que le diesel. La batterie, quant à elle, peut être rechargée en courant alternatif jusqu’à 7,2 kW et prend 5 heures à 3,6 kW. La boîte de vitesses DCT à huit rapports fait bien son travail.

Cependant, nous ne l’avons pas trouvée aussi satisfaisante dans le PHEV que dans le diesel. À basse vitesse, sur les premiers rapports, les changements de vitesse sont un peu saccadés. À mesure que la vitesse augmente, les autres rapports sont souples et offrent une bonne maniabilité. L’apport du moteur à combustion est également perceptible.

La boîte de vitesses est dotée d’un mode séquentiel sur le levier de vitesses et de palettes derrière le volant qui tournent à l’unisson. Elles n’agissent que sur la boîte de vitesses et ne permettent pas de sélectionner les différents niveaux de régénération d’énergie. Celle-ci peut être modifiée sur deux niveaux, mais il faut le faire sur l’écran. Cela ne nous semble pas être la meilleure solution.

De plus, dans aucun des deux niveaux, nous n’avons de mode roue libre. Il y a toujours une rétention. En conclusion, je voudrais souligner que nous trouvons le raffinement et les performances générales plus convaincants dans le diesel. Personnellement, je n’opterais pour le PHEV que pour la puissance, la vignette ZERO ou un usage intensif en ville et autour de la ville.

Caractéristiques Détails Version E-Skyactiv PHEV Homura Plus – 4 cylindres en ligne + électrique Cylindrée 2 488 cm³ (2 488 cc) Puissance 327 ch (241 kW) Couple 500 Nm Poids 2 240 kg Dimensions (L/H/D) 4 995 / 1 890 / 1 705 mm Volume du compartiment à bagages 566 – 687 [258] (1 971) litres Accélération 0-100 km/h 6,8 secondes Reprise de 80 à 120 km/h 4,7 secondes Vitesse maximale 195 km/h Consommation homologuée 1,6 l/100 km Autonomie électrique 60 km Émissions de CO2 par km 36 g/km Vignette DGT Cero Prix de départ 70 124 euros (sans remises ni extras)

Performances du Mazda CX-80 PHEV

Mazda a apporté quelques améliorations au CX-80 pour rendre les trajets encore plus confortables que le CX-60, et ce n’était pas une mince affaire. Ce nouveau SUV n’est pas aussi purement Mazda, car il privilégie le confort au détriment de la sensation de fermeté, de rapidité et d’efficacité de la marque. Cependant, il conserve un bon équilibre général et ne donne pas l’impression d’être particulièrement maladroit.

Le châssis est bien pensé, tout comme la direction et la suspension. En outre, l’empattement plus long et le poids supplémentaire des batteries renforcent la stabilité du PHEV. Les mouvements de la carrosserie sont diffusés dans l’habitacle, sauf sur les tronçons très sinueux. Le confort acoustique est également très bon en l’absence de vitres feuilletées, avec des réglages supplémentaires et un matériau plus absorbant.

Quant à la suspension, elle filtre bien la plupart des imperfections de la route. Cependant, il est vrai qu’elle n’atteint pas la souplesse et l’efficacité des allemandes. Elle est également un peu plus sèche dans les mouvements de roues rapides. Le CX-80 est doté d’une suspension avant à double triangulation et d’une suspension arrière multibras.

La suspension du CX-80, sans être ferme, offre un bon compromis entre confort et agilité. Le véhicule le plus similaire est peut-être l’Audi Q7. Dans la conduite de tous les jours, le roulis de la carrosserie est efficacement contenu et les variations de roulis sont rapides et naturelles. En outre, le CX-80 est doté de la technologie Kinematic Posture Control (contrôle cinématique de la posture).

Ce système corrige la tendance au roulis de la carrosserie dans les virages. Selon la marque, il tire parti de la conception de la suspension pour adoucir les mouvements de la carrosserie et stabiliser le comportement en virage, même à grande vitesse. Lorsque la voiture aborde un virage avec une force G particulièrement élevée, le système applique une légère force de freinage à la roue arrière intérieure.

Cela réduit le roulis et ramène la carrosserie au sol, ce qui stabilise la tenue de route du véhicule. Le système calcule également la différence de vitesse entre les roues arrière et utilise cette information pour favoriser un mouvement plus linéaire du véhicule. Il est important de noter que le système KPC n’ajoute aucun poids supplémentaire au Mazda CX-80.

Quant à la direction, elle offre un degré d’assistance plus élevé que sur le CX-60. De ce fait, les manœuvres quotidiennes sont plus confortables. En revanche, elle ne nous implique pas autant dans la conduite que d’autres modèles de la marque. Les sensations sont plus filtrées. Quoi qu’il en soit, en conduite normale, c’est l’un des systèmes de direction que nous préférons sur le marché.

Il fournit de bonnes informations sur l’adhérence des pneus et guide la trajectoire de la roue avec suffisamment de précision et de rapidité. Ce qu’il n’a pas, c’est l’assistance en fonction de la vitesse. De toute façon, nous ne pensons pas qu’elle soit nécessaire dans un véhicule avec ces caractéristiques. Le rayon de braquage est de 11,6 mètres entre trottoirs.

La transmission intégrale nous donne plus de confiance et de sécurité sur la route. Elle peut également nous tirer d’affaire dans les situations de faible adhérence. Elle utilise un embrayage multidisque à commande électronique pour privilégier les roues arrière. Cependant, ni les pneus ni les dimensions ne font du CX-80 un baroudeur.

La garde au sol est de 165 mm. Ce que nous avons, c’est le contrôle de la descente en côte. Le HDC fonctionne à des vitesses comprises entre 3 et 20 km/h. Entre 20 et 30 km/h, il passe en mode veille, prêt à reprendre le contrôle dès que le véhicule revient dans la plage de fonctionnement du système. Au-delà de 30 km/h, il est complètement désactivé.

Quant au système de freinage, il est efficace dans son fonctionnement et facile à contrôler une fois qu’on l’a pris en main. Il n’est pas aussi naturel que dans le diesel et nécessite une courte période d’adaptation en raison du freinage régénératif. Le PHEV est équipé de disques ventilés sur les deux essieux, d’un diamètre de 347 mm à l’avant et de 350 mm à l’arrière.

Enfin, les technologies d’ aide à la conduite i-Activsense sont très complètes. Les nouvelles fonctionnalités comprennent l’alerte de siège arrière, l’aide à la circulation et à la croisière avec assistance au conducteur non réactif, le freinage d’urgence avec atténuation des collisions avant et le maintien de la trajectoire avec assistance à l’évitement du trafic en approche.

Ces dispositifs s’ajoutent au freinage d’urgencedéjà bien connu avec détection des véhicules, des vélos et des piétons (de jour comme de nuit), au freinage automatique en cas de trafic transversal avant et arrière, à l’assistant de maintien de la trajectoire, à la reconnaissance des panneaux de signalisation, à la surveillance des angles morts, au détecteur de fatigue… Ainsi qu’à de nombreuses améliorations en matière de sécurité passive.

Le fonctionnement de tous ces dispositifs est tout à fait satisfaisant, et la distance à laquelle on souhaite être alerté et agir peut être réglée. Les caméras, quant à elles, sont d’une grande résolution et d’une grande qualité d’image. Mazda a fait un excellent travail avec le CX-80 en ciblant le segment premium, comme il l’avait fait avec le CX-60.

Équipement et prix

Le Mazda CX-80 est disponible en versions Exclusive-line, Homura, Takumi, Homura Plus et Takumi Plus. La première propose déjà les phares full LED, la climatisation automatique trois zones, l’écran tactile de 12,3 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, Alexa, les jantes en alliage léger de 20 pouces, le volant chauffant….

Sont également de série le détecteur d’angle mort, l’alerte pré-collision, le freinage automatique en ville, le démarrage automatique des feux, le capteur de stationnement arrière, la navigation, l’affichage tête haute, les rétroviseurs chauffants, les sièges avant chauffants, la banquette arrière rabattable, les antibrouillards et le frein à main électrique, entre autres.

Le niveau Homura ajoute des jantes en alliage noir métallisé de 20 pouces, des rétroviseurs extérieurs noirs, un système de personnalisation du conducteur, six places en option, une sellerie en cuir Nappa noir, des sièges avant ventilés, un volant réglable électriquement et un rétroviseur intérieur sans cadre avec anti-éblouissement automatique, entre autres.

Quant au Takumi, il dispose des mêmes équipements que l’Homura, mais avec des jantes en alliage de 20 pouces gris métallisé + usinage, une sellerie en cuir Nappa blanc et des rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie. L’Homura et le Takumi Plus ajoutent l’éclairage de la console centrale, le toit ouvrant, le hayon électrique et le chargeur sans fil pour smartphone.

En outre, quatre packs optionnels sont disponibles : Comfort for Exclusive-line, Driver Assistance for Exclusive-line, Convenience & Sound et toit ouvrant panoramique. Les prix recommandés pour la gamme 2024 de la Mazda CX-80, sans remises ni promotions, sont les suivants :

Version 2.5 PHEV 327 CH 4WD 3.0D MHEV 254 CH 4WD Exclusive 60.444 € 60.648 € Homura 66.374 € 66.578 € Homura Plus 70.124 € 66.578 € Takumi 67.474 € 70.128 € Takumi Plus 71.224 € 71.228 €

Critère Évaluation Design/esthétique 9 Qualité de finition 9 Équipement de série 9.5 Équipement en option 6.5 Qualité de l’air ambiant 8.6 Compartiment à bagages 8.3 Moteur/raffinage 8.3 Performances 8 Consommation 7.5 Transmission 7.6 Direction 8 Freins et pneus 7.2 Comportement 7.5 Qualité du roulement 8 Rapport qualité-prix 8 Note générale 8.1

Le Mazda CX-80 est un produit bien pensé et intéressant. Il se présente comme une alternative aux options haut de gamme à sept places les plus populaires sur le marché. Pour cette raison, il arrive chargé de technologie, de design et, surtout, de qualité perçue. Disponible en diesel et en hybride rechargeable, il n’est pas abordable si vous le considérez comme un généraliste, mais le nouveau vaisseau amiral de la marque arrive chargé de raisons d’acheter.

Les bons côtés

Qualité de l’intérieur, toucher des matériaux et qualité des finitions.

Un équipement de série très complet à un prix intéressant par rapport à ses concurrentes haut de gamme.

Bonne consommation de carburant en ville et en périphérie.

Un coffre et un espace identiques dans toutes les versions.

Troisième rangée de série, avec un accès confortable et de l’espace pour des personnes mesurant jusqu’à 1,70 m.

Ce qui pourrait être amélioré