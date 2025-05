Ce SUV hybride pulvérise Toyota et Nissan ! Prix mini, coffre GÉANT... Et devinez quoi ? Il est 100% FRANÇAIS !

Lorsqu’il s’agit de jouer cartes sur table, les constructeurs automobiles doivent chercher une touche de différenciation qui incitera les clients potentiels à choisir leurs modèles plutôt que ceux de leurs concurrents. Le Renault Arkana en est l’un des meilleurs exemples sur le marché.

Il est né comme un SUV du segment C avec un style coupé qui rappelle les voitures plus haut de gamme, comme celles de BMW, mais avec tout ce qu’il faut pour offrir un produit bien équilibré.

Un SUV aux aspirations plus élevées en matière de design

L’Arkana de Renault mesure 4,57 mètres de long, 1,82 mètre de large et 1,58 mètre de large, et dispose d’un coffre de 480 litres à l’arrière, dans le cas de la version hybride non rechargeable qui nous intéresse.

La base de cette voiture est la plateforme CMF-B, qui provient de la même architecture que la Renault Clio, bien que, étant plus longue qu’une Renault Austral, beaucoup pourraient penser qu’elle utiliserait la même plateforme que cette dernière, la CMF-C.

Une consommation maîtrisée : moins de carburant, plus d’efficacité

Renault Arkana full hybrid est disponible dans les trois niveaux de finition (evolution, techno et esprit Alpine), avec le même groupe motopropulseur hybride non rechargeable de 145 ch.

La batterie de 1,2 kWh alimente le moteur électrique et soulage le moteur à essence, ce qui se traduit par une consommation de 4,7 litres aux 100 km.

Le secret de son efficacité réside dans son moteur hybride optimisé, qui permet de maximiser l’autonomie tout en réduisant les coûts d’utilisation au quotidien. Ce modèle surpasse largement d’autres concurrents dans la même gamme en termes d’efficacité énergétique, rendant chaque trajet plus économique pour le conducteur.

Un design moderne et un prix compétitif : le SUV se démarque

Ce SUV hybride n’a pas seulement conquis grâce à sa consommation réduite, mais aussi par son design audacieux et raffiné. L’esthétique du véhicule allie des lignes dynamiques et modernes qui attirent immédiatement l’œil. Son prix, étonnamment compétitif, le rend encore plus séduisant pour les acheteurs à la recherche d’un SUV qui ne sacrifie ni le style ni la fonctionnalité.

En plus de ses atouts esthétiques, ce SUV propose un rapport qualité-prix difficile à égaler, ce qui en fait un concurrent sérieux dans la catégorie des hybrides.

Espace et fonctionnalité : un coffre spacieux qui séduit les familles

Un autre point fort de ce modèle est sa capacité de coffre. Avec un espace généreux, ce SUV devient un choix de prédilection pour les familles qui ont besoin d’un véhicule à la fois pratique et spacieux. Le volume du coffre permet de transporter sans effort des bagages, des courses ou des équipements volumineux, ce qui en fait un atout majeur pour ceux qui privilégient l’aspect fonctionnel au quotidien.

Pour les longs trajets ou les vacances, ce SUV hybride offre tout l’espace nécessaire pour satisfaire les familles modernes, sans pour autant compromettre le design élégant et la performance.

Prix de la Renault Arkana Hybrid

Le coffre de la version hybride non rechargeable est de 480 litres.

En termes de prix, la Renault Arkana hybride conventionnelle est disponible à partir de 32 500 euros en version de base evolution, puis à partir de 33900 et 38 400 euros en fonction de la montée en gamme.