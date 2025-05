Citroën C5 Aircross ou Ford Kuga, un duel d’hybrides pour choisir le SUV le plus recommandé

Dans le monde des SUV hybrides, deux modèles se démarquent régulièrement : la Citroën C5 Aircross et la Ford Kuga. Ces deux véhicules offrent des visions distinctes de la mobilité hybride, avec des approches différentes en termes de design, de confort et de technologie. La Citroën C5 Aircross mise sur son confort légendaire, son espace intérieur modulable et ses suspensions progressives pour séduire les familles et les amateurs de longs trajets. De l’autre côté, la Ford Kuga présente un profil plus sportif, avec un design plus affûté et une conduite dynamique, tout en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique.

Les deux véhicules sont très populaires dans leur catégorie, mais ils ne s’adressent pas forcément aux mêmes profils de conducteurs. Alors que la Citroën C5 Aircross est souvent choisie pour son confort et sa polyvalence, la Ford Kuga, plus athlétique, attire ceux qui recherchent un véhicule à la fois fonctionnel et performant. Mais comment se comparent-ils réellement sur le terrain ? Analysons cela en détail.

Comparaison des performances mécaniques et efficacité énergétique

Citroën C5 Aircross

Commençons par la voiture française, proposée à partir de 34 425 euros, qui mesure 4,50 mètres de long, 1,84 mètre de large et 1,65 mètre de haut, avec un empattement de 2,73 mètres.

Esthétiquement, le Citroën C5 Aircross a un design plus audacieux que le Ford Kuga, surtout à l’avant, avec sa calandre remarquable dans laquelle les deux chevrons semblent se prolonger pour rejoindre les feux diurnes à LED des phares.

L’intérieur est bien aménagé et garni de matériaux de qualité, même si, à cet égard, il est un peu en retrait par rapport à son rival. Le tableau de bord est dominé par un écran tactile de 10 pouces, dont l’utilisation n’est pas des plus aisées, et par un combiné d’instruments de 12,3 pouces situé derrière le volant.

Le point positif du SUV français est l’espace à bord et le fait que la rangée arrière dispose de trois sièges individuels, bien que seuls les sièges latéraux soient équipés d’ancrages Isofix. Ils peuvent coulisser jusqu’à 15 centimètres et varier l’inclinaison de leur dossier.

Il est également équipé de sièges Citroën Advanced Comfort, qui ne sont pas très enveloppants mais très confortables. Le coffre offre un volume de 580 litres, qui passe à 1 630 litres une fois les dossiers de la banquette arrière rabattus.

Passons à la gamme de moteurs Le C5 Aircross est disponible avec un moteur essence 1.2 PureTech de 130 ch et un moteur diesel 1.5 BlueHDi de même puissance, tous deux dotés de la technologie CMC.

Viennent ensuite une version hybride de 136 ch (Hybrid 136) avec label ECO et deux hybrides rechargeables avec label ZERO, de 180 et 225 ch, avec une autonomie électrique de 55 et 64 kilomètres respectivement. Selon les versions, la boîte de vitesses peut être manuelle à six rapports, automatique à six rapports sur l’Hybrid 136 ou automatique à huit rapports sur le diesel et les PHEV.

Citroën C5 Aircross est proposé en deux niveaux de finition, Plus et Max. De série, il comprend les jantes 18 pouces, les vitres arrière teintées, l’accès et le verrouillage mains libres, les multiples airbags, les phares LED, les rétroviseurs rabattables électriquement, le Pack Sécurité, la climatisation automatique bizone, le système multimédia Citroën Connect Box avec écran 10 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto, la commande vocale, l’instrumentation numérique 12,3 pouces, la navigation et l’aide au stationnement arrière avec caméra.

Ford Kuga

Le Ford Kuga a reçu une mise à jour cette année et est légèrement plus grand que son rival français, mesurant 4,61 mètres de long, 1,88 mètre de large et 1,67 mètre de haut, avec un empattement qui atteint 2,71 mètres. Son prix débute à 36 871 euros.

Le design extérieur est un peu plus sobre que celui du C5 Aircross. Il en va de même pour l’intérieur, même si la disposition des commandes et des boutons est meilleure. Tout est à portée de main du conducteur, l’affichage du tableau de bord est mieux intégré, les surfaces tactiles sont plus visibles et la sensation est plus solide et agréable.

L’écran du système multimédia SYNC4 est plus grand ( 13,2 pouces), tandis que l’instrumentation numérique est de 12,3 pouces. Le système d’infodivertissement dispose d’un nouveau processeur, d’une navigation basée sur le cloud, d’une connectivité internet 5G, d’une commande vocale, d’Alexa intégrée et d’une connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

À l’intérieur du Ford Kuga, plusieurs éléments sont à noter par rapport au Citroën C5 Aircross. Le premier est que les sièges ne sont pas aussi confortables, mais qu’ils offrent un meilleur soutien. Le second est que l’espace aux places arrière est plus élevé au niveau de la garde au toit, mais il n’y a pas trois sièges individuels comme dans le SUV français.

La plus grande critique concerne le coffre, dont la capacité varie en fonction de la motorisation. La version essence offre 412 litres, ce qui est nettement moins que le C5 Aircross, tandis que les versions hybrides se contentent de 395 litres.

Avec la rangée arrière dans sa position la plus avancée, le volume passe respectivement à 555 et 535 litres. Lorsque les dossiers des sièges arrière sont rabattus, le volume du coffre passe de 1 515 à 1 535 litres.

Le Kuga est disponible avec un moteur essence 1.5 EcoBoost de 150 ch, une version hybride non rechargeable de 2,5 litres de 180 ch et une version hybride rechargeable de 243 ch basée sur le même moteur de 2,5 litres, avec une batterie de 14,4 kWh et une autonomie allant jusqu’à 69 kilomètres.

Il est disponible avec une transmission manuelle ou automatique et, contrairement au C5 Aircross, il peut être équipé de quatre roues motrices, bien qu’il ne s’agisse pas d’un véhicule tout-terrain avec lequel on peut s’attaquer à des pistes exigeantes.

L’équipement est disponible en cinq niveaux de finition : Titanium, ST-Line, Active, ST-Line X et Active X. L’équipement de série comprend des phares à LED, des feux antibrouillard à LED, des jantes de 17 pouces, des rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables avec lumière d’accueil, des vitres de protection contre les regards indiscrets, une climatisation automatique bizone et un chargeur sans fil.

Confort, technologie et équipements à bord

L’une des principales raisons pour lesquelles la Citroën C5 Aircross est prisée par les conducteurs est sans doute son confort exceptionnel. Le SUV est équipé de suspensions à butées hydrauliques progressives, une technologie qui adoucit les imperfections de la route et garantit une expérience de conduite fluide, même sur les longues distances. L’habitacle spacieux et la modularité des sièges arrière, qui peuvent se déplacer individuellement, sont également des atouts majeurs pour les familles. La qualité des matériaux utilisés dans l’habitacle, combinée à un système d’infodivertissement bien conçu, renforce le sentiment de luxe et de praticité.

De l’autre côté, la Ford Kuga offre une conduite plus dynamique et des équipements technologiques à la pointe. Son interface utilisateur est intuitive, avec un écran tactile plus réactif et un système de connectivité avancé, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. La Kuga dispose aussi de nombreux systèmes d’aide à la conduite, comme l’assistant de maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif, ce qui en fait un véhicule idéal pour ceux qui cherchent à combiner plaisir de conduite et sécurité.

En termes de technologies embarquées, les deux véhicules sont bien équipés, mais avec des orientations légèrement différentes. La Citroën C5 Aircross mise avant tout sur le confort et la praticité, avec des aides à la conduite conçues pour faciliter les trajets, tandis que la Ford Kuga privilégie la performance et la connectivité, avec des technologies plus orientées vers l’expérience utilisateur.

Prix et rapport qualité-prix : lequel choisir ?

En termes de prix, les deux véhicules sont assez proches, mais la Ford Kuga tend à être légèrement plus chère, notamment si l’on opte pour certaines finitions haut de gamme. La Citroën C5 Aircross, quant à elle, se positionne comme une option plus accessible, surtout en ce qui concerne les modèles d’entrée de gamme. Cependant, la différence de prix peut être justifiée par les préférences des utilisateurs en matière de design, de confort ou de dynamisme.

En termes de rapport qualité-prix, il est difficile de départager les deux SUV. La Citroën C5 Aircross est idéale pour ceux qui recherchent un SUV confortable, spacieux et pratique au quotidien, à un prix compétitif. En revanche, la Ford Kuga attire les conducteurs à la recherche d’un véhicule hybride plus sportif, avec des performances légèrement meilleures et une technologie plus poussée, même si cela implique un coût un peu plus élevé.

Le choix entre les deux dépend donc largement des priorités individuelles : si vous privilégiez le confort, l’espace et la douceur de conduite, la Citroën C5 Aircross sera probablement votre meilleur choix. Si vous êtes à la recherche de performances, d’un design plus dynamique et de technologies plus sophistiquées, la Ford Kuga s’imposera comme une option plus adaptée.