La Bagnole : La voiture électrique française de Kilow en détail

Kilow, une filiale du groupe Savoy, a lancé La Bagnole, un véhicule électrique léger qui se distingue par sa simplicité, sa praticité et son respect de l’environnement. Ce véhicule électrique rompt délibérément – et pas seulement sur le plan linguistique, puisque avec les conventions des véhicules modernes et mise sur un concept robuste et fonctionnel, réduit à l’essentiel. Cela doit permettre de rendre la mobilité abordable pour un large groupe cible tout en respectant l’environnement.

La voiture électrique est disponible en deux versions. La première version atteint une vitesse maximale de 45 km/h et peut être utilisée par les jeunes à partir de 14 ans sans permis de conduire (homologation L6e). La deuxième version est limitée à 80 km/h et nécessite un permis de conduire de catégorie B ou B1, que l’on peut obtenir à partir de 16 ans (homologation L7e). La Bagnole offre ainsi une flexibilité pour différents groupes d’âge et scénarios d’utilisation, que ce soit comme deuxième voiture pratique ou comme véhicule d’entrée de gamme pour les jeunes conducteurs.

Le véhicule électrique est propulsé par un double moteur-roue sans balai, d’une puissance nominale de 5 kW et atteignant jusqu’à 15 kW (20 CV) en pointe. Il est donc parfaitement adapté au trafic urbain et aux courtes distances interurbaines. La batterie standard a une capacité de 6 kWh (l’équivalent d’un module), ce qui est suffisant pour une utilisation quotidienne. Ceux qui prévoient des trajets plus longs peuvent, en option, étendre la batterie à 12 kWh (deux modules).

La recharge sur une prise domestique normale dure entre trois et cinq heures, selon la capacité de la batterie. Une recharge rapide via une prise de type 2 n’est toutefois pas possible, car la voiture ne dispose que d’une prise de 220 V.

En ce qui concerne l’équipement, Kilow mise sur le minimalisme. Le pare-brise dispose d’une fonction de dégivrage et d’anti-buée, tandis que les essuie-glaces et les gicleurs de lavage sont intégrés dans le design. La version standard ne comporte pas de chauffage, mais il est possible de l’ajouter en option via l’allume-cigare. La climatisation ne fait pas partie de l’équipement, ce qui illustre l’accent mis sur les économies d’énergie et la simplicité.

Le poids plume électrique en détail

La voiture électrique compacte mesure 2,8 mètres de long et pèse 357 kilogrammes. Malgré cette compacité, elle offre une charge utile maximale de 150 kilogrammes et un volume de chargement allant jusqu’à 650 litres. Il est donc idéal pour une utilisation quotidienne, que ce soit pour faire des courses, de courts trajets en ville ou des excursions à la campagne. La carrosserie est en aluminium avec des renforts en plastique, tandis que le châssis est fabriqué à 100 % en acier. Ce choix de matériaux assure une construction solide mais légère.

En ce qui concerne le châssis et les freins, la petite voiture marque des points avec une suspension à double bras transversal et quatre freins à disque hydrauliques, qui assurent une conduite sûre et stable. Les roues de 17 pouces avec des pneus de 130/80-R17 contribuent également à la bonne tenue de route, ce qui est particulièrement avantageux dans des conditions de route sinueuses ou accidentées.

Les acheteurs intéressés doivent toutefois se préparer à un certain délai d’attente. En raison de la forte demande et des capacités de production encore limitées, le délai de livraison de La Bagnole est actuellement d’environ 12 mois. Néanmoins, cette voiture électrique constitue une alternative intéressante pour tous ceux qui recherchent une voiture simple, écologique et abordable. A l’heure où les coûts de l’énergie augmentent et où les contraintes environnementales se multiplient, ce modèle pourrait bien séduire un groupe cible de plus en plus nombreux. Côté prix, cela commence à partir de 9900 euros.