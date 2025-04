La Chine se dote d’une nouvelle génération de voitures électriques à moins de 10 000 € La Wuling Mini EV

Lorsque l’on pense aux voitures électriques, il est impossible de ne pas prendre Tesla comme référence. Les Américains ont réussi à se positionner comme le constructeur le plus recommandé et le plus populaire du marché à l’échelle mondiale. L’année dernière, la Tesla Model Y est devenue la voiture la plus vendue au monde, toutes mécaniques confondues, avec un volume d’immatriculation mondial de 1,23 million d’unités. Cependant, en Chine, il existe une voiture qui conteste son leadership, même si nous ne la considérons pas comme telle. Il s’agit de la Wuling Hongguang Mini EV, qui vient de sortir sa deuxième génération.

Elle pourrait être considérée comme la 600 chinoise, la voiture qui a réussi à mobiliser les masses. Le vélo n’est plus le principal moyen de transport en Chine et c’est grâce à des véhicules comme la Hongguang. Lorsqu’elle a été lancée sur le marché , elle est devenue l’une des voitures les moins chères du pays et, à son apogée, elle a été capable de vendre plus que le modèle Y. Au total, 237 863 unités ont été immatriculées en 2023, bien moins que les 404 823 unités qui ont réussi à se vendre sur l’ensemble de l’année 2022. Les ventes ont chuté.

Sa popularité a chuté face à un changement de tendance en Chine.

Et en réponse, la marque a décidé de lancer une deuxième génération. Aujourd’hui, nous vivons à l’ère de BYD, Onvo ou NIO. Ces voitures sont très attrayantes et leur prix est raisonnable. Cependant, leur coût reste supérieur de plusieurs milliers d’euros à celui de la petite Wuling Hongguang Mini EV. C’est sans doute son prix qui en a fait l’un des choix préférés des jeunes conducteurs chinois. Au mieux, au moins cher, la Hongguang coûtait moins de 4 000 euros, mais on ne peut pas dire que pour ce prix, elle recevait beaucoup en retour. La deuxième génération est encore bon marché, mais il est clair que les tendances du marché ont changé.

Il y a de plus en plus d’argent en Chine. L’exode rural a permis à de nombreux Chinois d’accéder à des voitures plus puissantes que la petite MINI EV de Hongguang. Malgré cela, Wuling a voulu lancer une deuxième génération. Les détails sont disponibles auprès du MITT. La voiture est toujours de taille très réduite. Elle ne mesure que 3,25 mètres de long, mais elle est nettement plus grande que son prédécesseur, qui ne mesurait que 2,91 mètres. Ces nouvelles dimensions lui permettent d’offrir deux portes et deux sièges supplémentaires. Sa puissance n’est pas extraordinaire, pas plus que sa vitesse. La fiche technique indique une puissance de 40 chevaux et une vitesse de pointe de 100 kilomètres à l’heure.

Le véritable point fort est le prix. Wuling veut la proposer à un prix de base de 35 800 yuans, ce qui, avec le taux de change approprié , revient à 4 544 euros. C’est très, très bon marché. La Chine propose des modèles similaires, comme le BYD Seagull, qui sera rebaptisé BYD Dolphin Mini. Le modèle de Shenzhen offre des caractéristiques similaires, mais à un prix beaucoup plus élevé, un peu moins de 10 000 euros. Malgré son prix élevé, nous craignons que la tendance du marché chinois ait suffisamment changé pour que la Hongguang Mini EV disparaisse, ou du moins pour qu’elle ne devienne pas l’un des modèles les plus vendus.