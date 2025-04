Volvo a trouvé une solution à ses problèmes avec les voitures électriques. Un virage à 180 degrés dans sa stratégie

La marque suédoise Volvo a opéré un virage à 180 degrés dans sa stratégie d’électrification totale de sa flotte. Alors qu’elle était ces dernières années le porte-drapeau de la voiture électrique, la réalité du marché et les difficultés technologiques l’ont obligée à changer de cap. Le constructeur a décidé de privilégier une technologie hybride à longue portée qui promet d’être une solution plus pragmatique, du moins jusqu’à ce que l’infrastructure de recharge électrique soit en mesure de soutenir la demande croissante.

L’orientation de Volvo

La nouvelle stratégie de Volvo se reflète dans son plan renouvelé pour les huit prochaines années. Au lieu de se diriger vers l’élimination des moteurs à combustion d’ici à 2030, comme prévu à l’origine, Volvo a opté pour une voie plus souple. La société continuera à se concentrer sur les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et les moteurs à essence électrifiés, mais en apportant des améliorations technologiques significatives. Cela lui permettra de proposer des voitures ayant une plus grande autonomie sans dépendre uniquement des stations de recharge, qui représentent encore un défi considérable dans de nombreuses régions du monde.

L’un des principaux changements concerne son nouveau vaisseau amiral, la Volvo ES90. Ce modèle, qui devrait arriver sur le marché en 2025, promet une autonomie électrique minimale de 480 kilomètres, pouvant aller jusqu’à 640 kilomètres dans les versions supérieures. Son design élégant, associé à une efficacité énergétique accrue, en fera l’un des véhicules les plus compétitifs sur le marché des berlines électriques de luxe. Cependant, la ES90 ne sera pas la seule. Volvo prévoit de lancer deux modèles par an jusqu’en 2030, même si tous ne seront pas entièrement nouveaux. Dans de nombreux cas, ces lancements seront des mises à jour de modèles existants, ce qui montre que l’entreprise préfère affiner sa technologie avant de faire des faux pas.

D’autres modèles dans la même direction

Cette approche ne s’appliquera pas seulement aux berlines, mais aussi à ses populaires SUV. Le Volvo XC60, par exemple, bénéficiera d’une mise à jour majeure pour devenir un SUV hybride rechargeable à longue autonomie. Comme l’a confirmé Erik Severinson, directeur des produits et de la stratégie de Volvo, la plateforme SPA1 sur laquelle repose le XC60 est suffisamment flexible pour accueillir ces améliorations. Cela signifie que le nouveau modèle dépassera largement les 53 kilomètres d’autonomie électrique offerts par l’actuel XC90, se rapprochant ainsi de chiffres beaucoup plus compétitifs.

Le retard pris par des modèles électriques comme l’EX60, attendu en 2026, montre que Volvo n’est pas pressé d’abandonner complètement les moteurs à combustion. La marque se concentre sur le développement de batteries plus denses et plus légères, intégrées à la structure du véhicule, qui permettront de réduire le poids total, de diminuer les coûts de fabrication et d’améliorer l’efficacité énergétique de ses modèles. Ces avancées permettront d’augmenter l’autonomie de ses voitures électriques, ainsi que l’espace intérieur, l’un des facteurs qui a toujours distingué Volvo de ses concurrents.

Avec ce changement de stratégie, Volvo montre clairement qu’elle ne veut pas prendre de risques inutiles. La marque suédoise a compris que la transition vers la mobilité électrique ne sera pas aussi rapide que prévu et a décidé d’adapter son offre aux besoins réels du marché. Au lieu de se précipiter vers une électrification totale, Volvo opte pour une solution intermédiaire qui combine le meilleur des deux mondes : l’efficacité des moteurs électriques et l’autonomie accrue des hybrides rechargeables.

Ce changement de cap, inattendu pour certains, semble être la réponse la plus judicieuse à un marché encore immature pour les voitures électriques. Volvo, une marque qui a toujours été synonyme de sécurité et de fiabilité, est déterminée à offrir des solutions qui satisfont ses clients sans faire de compromis sur la qualité.