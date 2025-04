Voici le spectaculaire Xpeng P7+ : Une nouvelle berline électrique futuriste prête à révolutionner le marché avec ses innovations époustouflantes dès fin 2024

Xpeng a révélé les premières images officielles de son nouveau modèle P7+, précédemment connu sous le nom de code F57. La production de ce modèle a débuté en juin 2024 et l’entreprise a maintenant commencé sa campagne de marketing, suggérant que le P7+ demandera bientôt une licence de vente. Son lancement sur le marché est prévu pour le quatrième trimestre de cette année.

Xpeng est l’une des start-ups chinoises les plus anciennes et les plus prometteuses dans le domaine de la construction de voitures électriques. Sa gamme de modèles comprend six véhicules : les berlines P7i, P5 et Mona M03, les crossovers G6 et G9, et le monospace X9. Toutefois, le volume des ventes de Xpeng ne reflète pas cette diversité. Entre janvier et juin 2024, elle a livré 52 082 unités. Auparavant, le P7i était le modèle le plus vendu de la marque, mais il a perdu du terrain récemment. Xpeng a donc l’intention de lancer le successeur de ce modèle, le P7+.

Le Xpeng P7+ suit le langage de conception RoboFace de la marque. Sa face avant se caractérise par une fine bande de feux diurnes et des phares intégrés dans le pare-chocs avant. Elle est dotée d’une grande prise d’air trapézoïdale et d’une ligne de capot inclinée. Sur le côté, la P7+ se distingue par une ligne de toit noire et élégante, des montants et des rétroviseurs latéraux noirs. Bien que la voiture ait l’air d’un liftback, elle dispose d’un coffre séparé.

À l’arrière, la Xpeng P7+ est dotée d’un becquet en queue de canard avec feu de freinage intégré, de deux feux arrière incurvés et d’un badge Xpeng. Le port de charge est situé dans le couvercle arrière droit du port de charge. Dans l’ensemble, la forme de la carrosserie du P7+ ressemble à celle du Xpeng Mona M03, qui présente le coefficient de traînée le plus faible (0,194 Cd).

Notamment, le Xpeng P7+ ne dispose pas de capteurs LiDAR et s’appuie sur des caméras, à l’instar du système FSD de Tesla. Aucune information spécifique n’a été divulguée sur les caractéristiques techniques de la P7+, hormis sa longueur de 5 mètres. Toutefois, cette voiture sera révélée par le régulateur chinois à l’approche du début des ventes.

Outre la P7+, Xpeng prévoit de lancer quatre autres voitures d’ici 2025, dont la P6, un élégant coupé électrique à quatre portes. L’entreprise cherche à augmenter ses chiffres de vente et à surmonter la stagnation de ces dernières années.

L’intelligence artificielle : la clé de la conduite autonome chez Xpeng

L’un des aspects les plus impressionnants des nouveaux modèles P7 et G9 de Xpeng réside dans l’intégration avancée de l’intelligence artificielle (IA), conçue pour révolutionner la conduite autonome. L’IA, au cœur de l’expérience utilisateur, permet à ces véhicules de proposer des fonctionnalités de conduite semi-autonome de niveau 3, une innovation qui place Xpeng en tête des fabricants de véhicules autonomes.

Ces voitures sont équipées du système XPILOT 4.0, une plateforme de conduite autonome capable de gérer la conduite dans diverses conditions, que ce soit en ville ou sur autoroute. Grâce à des capteurs ultra-sophistiqués, des caméras à haute résolution et des radars intégrés, les modèles de Xpeng peuvent interpréter l’environnement en temps réel et ajuster leur comportement pour assurer la sécurité et le confort du conducteur.

De plus, les nouveaux modèles incluent un assistant vocal alimenté par l’IA, capable de comprendre et de répondre aux commandes vocales des passagers. Cela va bien au-delà des simples commandes basiques. L’assistant peut, par exemple, ajuster la climatisation, définir une destination pour le GPS ou même réguler le système audio selon les préférences des utilisateurs. L’expérience de conduite devient ainsi plus intuitive et fluide, marquant un véritable tournant dans la manière dont les véhicules interagissent avec leurs propriétaires.

Xpeng : acteur incontournable de la nouvelle ère automobile

Avec ses deux modèles innovants et son utilisation accrue de l’intelligence artificielle, Xpeng s’affirme comme un acteur incontournable du futur de la mobilité électrique. Le constructeur chinois a non seulement fait des vagues sur le marché local, mais s’impose aussi progressivement sur la scène internationale, attirant de plus en plus l’attention des consommateurs européens et américains.

La vision à long terme de Xpeng repose sur des investissements massifs dans la recherche et le développement, afin de garantir que ses véhicules restent à la pointe de la technologie. En plus de la conduite autonome, la marque travaille sur des systèmes encore plus sophistiqués, comme l’intégration de technologies de connectivité avancée permettant aux véhicules de communiquer entre eux et avec les infrastructures urbaines.

Ces innovations ne se limitent pas seulement à l’efficacité technologique, mais visent également à créer une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Xpeng veut faire partie des leaders qui construisent un avenir où les voitures électriques ne sont plus seulement des alternatives, mais bien les solutions dominantes. Avec des concepts comme la conduite autonome complète, la gestion intelligente des ressources et des matériaux de fabrication éco-responsables, l’entreprise se positionne pour jouer un rôle crucial dans la transition vers un transport plus vert.