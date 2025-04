Elle coûte seulement 22 900 euros : le nouveau rival des grands noms du marché !

Le marché automobile continue d’être marqué par l’émergence de nouveaux modèles compétitifs, notamment en provenance d’Asie. L’Omoda 5 en est un excellent exemple, offrant un rapport qualité-prix impressionnant. Ce SUV, disponible à partir de 22 900 euros, se distingue par son design audacieux et ses fonctionnalités modernes, le plaçant directement en concurrence avec des modèles bien établis comme la Nissan Qashqai.

L’Omoda 5, grâce à son moteur efficace et son espace intérieur généreux, rivalise avec le Qashqai sur plusieurs points. Bien que la Nissan Qashqai soit une référence dans le segment des SUV compacts, l’Omoda 5 propose un prix d’entrée plus attractif tout en maintenant des performances similaires, notamment en termes d’autonomie, de confort et de technologie embarquée. De plus, avec une autonomie étendue et des caractéristiques pensées pour les conducteurs européens, l’Omoda 5 s’impose comme une véritable alternative pour ceux qui recherchent à la fois style et économies.

En comparant l’Omoda 5 à la Nissan Qashqai, il devient clair que ce modèle asiatique est prêt à défier les leaders du marché avec un prix compétitif et des performances qui n’ont rien à envier à celles des marques déjà bien établies en Europe.

Chery, l’un des dix principaux constructeurs automobiles en Chine, fait ses premiers pas sur le marché français avec son modèle phare : le Omoda 5. Ce SUV de 4,4 mètres de long se distingue par un design moderne et un prix compétitif, promettant de bousculer le segment des SUV compacts en France.

Design et caractéristiques techniques

Le Omoda 5 se fait remarquer par une esthétique audacieuse. Sa grande calandre, son toit flottant, ses jantes en alliage bicolore de 18 pouces, ses phares LED et ses feux diurnes en forme de T lui confèrent une allure dynamique et contemporaine. Ce design harmonieux est complété par une carrosserie fastback qui ajoute une touche de sportivité.

À l’intérieur, le Omoda 5 ne déçoit pas avec une double écran tactile de 20,5 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Les sièges en cuir synthétique perforé, équipés de chauffage et ventilation, assurent confort et élégance. L’espace intérieur, bien que suffisant pour la plupart des usages, est limité en hauteur pour les adultes de plus de 1,80 mètre.

Dimensions et moteur

Dimensions : 4,4 m de long, 1,82 m de large, 1,58 m de haut

: 4,4 m de long, 1,82 m de large, 1,58 m de haut Capacité du coffre : 360 litres, extensible à 1 075 litres

: 360 litres, extensible à 1 075 litres Motorisation : Essence 1.6L Turbo de 185 CV

: Essence 1.6L Turbo de 185 CV Couple : 290 Nm disponible entre 2 000 et 4 000 tr/min

: 290 Nm disponible entre 2 000 et 4 000 tr/min Transmission : Automatique à double embrayage à 7 vitesses

: Automatique à double embrayage à 7 vitesses Accélération : 0 à 100 km/h en 7,8 secondes

: 0 à 100 km/h en 7,8 secondes Consommation : 7,5 L/100 km (WLTP)

: 7,5 L/100 km (WLTP) Émissions de CO2 : 170 g/km

: 170 g/km Prix : À partir de 22 900 euros

Équipement et sécurité

Le Omoda 5 est richement équipé en matière de sécurité et d’assistance à la conduite. Les systèmes ADAS comprennent :

Contrôle de croisière adaptatif

Avertissement de collision frontale

Freinage d’urgence autonome

Avertissement de changement et maintien de voie

Détection d’angle mort

Changement automatique des feux

Ces fonctionnalités assurent non seulement la sécurité des passagers mais améliorent également le confort de conduite en réduisant la fatigue du conducteur lors de longs trajets.

Performances et confort de conduite

Lors d’un essai dynamique réalisé dans la région de Madrid, le Omoda 5 s’est distingué par son confort de conduite. La suspension, relativement souple, est bien adaptée aux routes de montagne, bien que des oscillations de la carrosserie soient perceptibles lorsque le rythme est forcé. La direction, jugée artificielle par certains, est un point que Chery promet d’améliorer avec de nouveaux fournisseurs.

Le Omoda 5 propose trois modes de conduite : Eco, Normal et Sport. Chaque mode ajuste les paramètres du moteur et de la direction pour offrir une expérience de conduite adaptée aux préférences du conducteur. En ville, la direction légère facilite les manœuvres, tandis que sur autoroute, le véhicule maintient un bon niveau de confort malgré une insonorisation perfectible.

Prix et disponibilité

Le Omoda 5 est disponible en France avec deux niveaux de finition : Comfort et Premium, proposés respectivement à 27 900 et 29 900 euros. Grâce aux conditions de financement avantageuses offertes par Chery, il est possible d’acquérir ce modèle à partir de 22 990 euros avec une mensualité de 149 euros. Chaque version bénéficie d’une garantie de sept ans ou 150 000 km, assurant ainsi la tranquillité d’esprit des propriétaires.

Comparaison avec les concurrents

Par rapport à ses concurrents directs comme le Peugeot 2008, le Renault Captur ou encore le Hyundai Kona, le Omoda 5 se démarque par un rapport qualité-prix particulièrement attractif. Son équipement de série riche et ses performances dynamiques le placent en bonne position dans le segment des SUV compacts.

Modèle Prix de départ Puissance Consommation Dimensions (L x l x h) Omoda 5 22 900 € 185 CV 7,5 L/100 km 4,4 m x 1,82 m x 1,58 m Peugeot 2008 26 500 € 155 CV 6,5 L/100 km 4,30 m x 1,77 m x 1,55 m Renault Captur 24 900 € 140 CV 6,2 L/100 km 4,23 m x 1,80 m x 1,57 m Hyundai Kona 25 500 € 198 CV 7,4 L/100 km 4,21 m x 1,80 m x 1,55 m

Conclusion de l’essai routier

L’essai du Omoda 5 a révélé ses forces et ses faiblesses. Parmi les points forts, on note son design attrayant, son riche équipement de série et son prix compétitif. En revanche, la direction et l’insonorisation pourraient être améliorées. Malgré cela, le Omoda 5 représente une option intéressante pour ceux qui recherchent un SUV compact moderne et abordable.

Perspectives futures et évolution du modèle

Chery prévoit d’introduire une version 100 % électrique du Omoda 5 d’ici la fin de l’année, renforçant ainsi son engagement envers les technologies de propulsion alternatives et l’innovation. Cette variante électrique promet de répondre aux attentes des consommateurs en matière de performance et de respect de l’environnement.

En conclusion, le Omoda 5 marque une étape importante pour Chery en France. Avec ses caractéristiques attractives et son prix compétitif, il a le potentiel de séduire un large public. Si Chery parvient à corriger les quelques défauts identifiés lors de cet essai, le Omoda 5 pourrait bien devenir un acteur majeur du marché des SUV compacts en France.

Quelle est la garantie offerte avec le Omoda 5 ?

Le Omoda 5 bénéficie d’une garantie de sept ans ou 150 000 km, offrant une tranquillité d’esprit à long terme pour les propriétaires.

Quels sont les modes de conduite disponibles ?

Le Omoda 5 propose trois modes de conduite : Eco, Normal, et Sport, permettant d’ajuster les performances du moteur et la direction en fonction des besoins et préférences du conducteur.

Le Omoda 5 est-il adapté aux familles ?

Oui, le Omoda 5 dispose de suffisamment d’espace pour accueillir confortablement une famille, bien que la hauteur intérieure puisse être limitée pour les adultes de grande taille. De plus, il est équipé de nombreux systèmes de sécurité pour protéger tous les occupants.

Quel est le prix du Omoda 5 ?

Le prix de départ du Omoda 5 est de 22 900 euros pour la finition Comfort et de 29 900 euros pour la finition Premium. Avec les offres de financement, il est possible d’acquérir ce modèle à partir de 22 990 euros avec une mensualité de 149 euros.

