Mercedes montre des images de la future Classe V électrique et dévoile quelques données techniques en avant-première

Lorsque Mercedes a décidé d’entrer sur le marché des monospaces transformés en fourgonnettes, beaucoup prédisaient un échec, mais le résultat a été tout autre. Le Mercedes Vito a toujours eu des versions pour passagers, mais la Classe V est un véhicule complètement différent. Dès le début, elle a connu un succès mondial et est aujourd’hui l’une des voitures représentatives les plus célèbres au monde. Mercedes ne veut pas toucher à la Classe V, elle vivra de nombreuses années, aussi longtemps qu’elle le pourra. Les Allemands ne feront évoluer que la Mercedes EQV et ces premières images officielles confirment que le travail est déjà en cours.

Mi-2022, les Allemands ont présenté en avant-première la structure commerciale de leur future gamme électrique. Cependant, en l’espace de deux ans, le monde a beaucoup changé, et pas en faveur des intérêts allemands. L’objectif d’une électrification totale d’ici à 2030 appartient désormais au passé.

À Munich, on a refait les calculs et on prévoit au mieux 50 % de ventes de véhicules électriques d’ici à la fin de la décennie. La gamme sera basée sur quatre plates-formes, du moins c’était l’idée. On a appris récemment que les Allemands ne travailleront pas sur la structure supérieure. En fait, la Mercedes EQS disparaîtra de la gamme puisqu’elle sera absorbée par une Mercedes Classe S entièrement électrique.

Nouvelle plateforme de recharge rapide avec des batteries à longue autonomie

En ce qui concerne l’EQV, le modèle de nouvelle génération, prévu pour 2026, sera le premier à inaugurer la plateforme VAN.EA. Une architecture conçue exclusivement pour les véhicules électriques industriels. Il sera fabriqué en Espagne, comme par le passé, même s’il faudra encore attendre plus d’un an avant que les travaux ne commencent.

Néanmoins, les ingénieurs et les pilotes d’essai disposent déjà d’un modèle construit sur lequel ils peuvent mettre en pratique toutes les leçons et les technologies qu’ils souhaitent appliquer. Il s’agit de photos officielles de Mercedes et, bien que le camouflage soit très important, elles nous permettent de reconnaître la forme classique d’un grand monospace.

La forme sera déterminée par la fonction, mais dans ce cas, c’est la partie inférieure qui est importante.

Tous les véhicules basés sur le châssis VAN.EA seront équipés de la dernière version du système d’exploitation Mercedes-Benz, qui promet une expérience numérique de pointe. Il s’agit d’une architecture de 800 volts capable d’atteindre des taux de charge élevés allant jusqu’à 22 kW en courant alternatif (pas encore de données pour le courant continu). Comme par le passé, il y aura différentes versions avec un ou deux moteurs et des batteries de différentes capacités pour offrir plus ou moins d’autonomie selon les besoins du client.

Il est à noter que non seulement le futur EQV utilisera la plateforme VAN.EA, mais aussi les futures versions des Mercedes Vito et Sprinter. Toute la famille industrielle sera progressivement électrifiée, mais c’est la version voiture particulière qui démontrera le luxe que ce type de véhicule peut offrir.

On s’attend à ce qu’il y ait un grand ensemble technique et technologique avec des systèmes de pointe. Mercedes a promis de fournir de plus amples informations à l’avenir. Jusqu’à présent, le véhicule a déjà subi des tests très difficiles, comme le voyage de Stuttgart au Cap Nord. Le prochain défi sera la Suède et son climat glacial au cours de la prochaine saison hivernale.