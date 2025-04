Deux nouveaux micro-véhicules électriques qui vont révolutionner la mobilité urbaine !

Mobilize Duo et Bento : les nouveaux micro-voitures pour 2024

Renault prépare une offensive sur le marché des micro-voitures électriques avec le lancement des Mobilize Duo et Bento en 2024. Ces véhicules compacts, conçus pour une utilisation urbaine, visent à offrir une mobilité pratique et abordable. Le Duo, qui succède au célèbre Twizy, sera disponible à partir de 9 990 € en France, avec des versions adaptées aux vitesses de 45 km/h et 80 km/h. Le Bento, destiné aux livraisons urbaines, est doté d’un espace de stockage au lieu d’un second siège.

Avec leur petite taille, le Duo et le Bento offrent une solution de mobilité parfaitement adaptée aux défis des grandes villes, notamment les restrictions de circulation et le besoin de solutions écologiques. Ces modèles font partie de la vision de Renault pour réduire l’empreinte carbone dans les zones urbaines tout en améliorant l’accessibilité pour les utilisateurs.

Caractéristiques techniques et performances des Duo et Bento

Les Mobilize Duo et Bento sont propulsés par un moteur électrique de 48 volts, avec une batterie de 10,3 kWh. Le Duo peut parcourir jusqu’à 161 km en une seule charge selon les normes WLTP, tandis que le Bento atteint une autonomie de 149 km. Ces véhicules sont conçus pour une conduite pratique et écologique, avec une capacité de charge rapide sur une simple prise domestique, permettant de récupérer 25 km d’autonomie en seulement une heure.

Ces véhicules urbains combinent une conception légère avec des matériaux recyclés à 60 % et sont recyclables à 95 % en fin de vie, ce qui renforce leur engagement environnemental.

Mobilité urbaine : une réponse aux défis écologiques

Dans le contexte des villes de plus en plus confrontées aux défis environnementaux, les Mobilize Duo et Bento apparaissent comme des solutions idéales. Leur petite taille, associée à leur zéro émission, permet de réduire l’encombrement des routes et de minimiser l’impact environnemental des transports. Renault a conçu ces micro-véhicules pour les centres-villes, où les restrictions sur les véhicules thermiques deviennent de plus en plus fréquentes.

Ces véhicules électriques représentent une alternative abordable et écologique, favorisant une mobilité plus verte et accessible à tous. Avec leurs caractéristiques techniques adaptées aux courtes distances, ils sont parfaitement alignés avec les objectifs de transition énergétique des villes françaises.

Le marché des micro-voitures électriques en France

Le marché des micro-voitures électriques en France est en pleine croissance, et les modèles comme les Mobilize Duo et Bento y trouveront sûrement leur place. Avec des prix compétitifs et une autonomie suffisante pour un usage quotidien urbain, ces véhicules répondent aux besoins des consommateurs français, qui sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des solutions de mobilité électrique et durable.

La France, avec ses politiques incitatives en faveur des véhicules électriques, offre un environnement favorable pour l’essor des micro-voitures. Les Duo et Bento pourraient devenir des choix privilégiés pour les citadins soucieux de réduire leur empreinte écologique tout en optimisant leurs déplacements en ville.