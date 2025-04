MG ZS vs Dacia Duster : Le duel des SUV hybride compacts incontournables à moins de 23 000 €

Lorsque l’on compare le MG ZS au Dacia Duster, la première chose qui saute aux yeux est la différence de philosophie de design entre ces deux modèles. Le MG ZS affiche un look moderne et dynamique, avec des lignes fluides et une calandre qui adopte une esthétique plus élégante et soignée. Inspiré par le style britannique, le ZS se veut plus urbain, avec une attention aux détails qui cible une clientèle cherchant un véhicule à la fois accessible et chic.

De l’autre côté, le Dacia Duster conserve son image de robustesse et de praticité. Son design plus carré et utilitaire ne cherche pas à séduire par l’élégance, mais plutôt à rassurer par son aspect tout-terrain. Il conserve ses lignes robustes, avec une garde au sol plus élevée, des protections en plastique autour des roues et un look qui inspire confiance sur des routes difficiles. Le Duster est conçu pour ceux qui recherchent la polyvalence et la durabilité avant tout.

Sur le plan des dimensions, les deux SUV compacts se tiennent dans un mouchoir de poche, mais le Duster offre une présence plus imposante, grâce à son gabarit légèrement plus massif. Cependant, le MG ZS compense par une élégance plus affirmée, ce qui pourrait séduire une clientèle plus urbaine et soucieuse de l’apparence extérieure de son véhicule.

Motorisation et performances : efficacité contre polyvalence

En termes de motorisation, le MG ZS se distingue par l’intégration d’une version hybride qui sera disponible dès octobre 2024. Ce modèle permet de profiter d’une conduite plus écoresponsable, avec une motorisation qui combine essence et électricité. Le MG ZS hybride mise sur une consommation réduite en ville, rendant le véhicule particulièrement attractif pour les citadins à la recherche d’une alternative économique et écologique. La version hybride offre également des performances équilibrées avec une puissance raisonnable, tout en respectant des normes environnementales strictes.

Le Dacia Duster, quant à lui, reste fidèle à ses motorisations thermiques avec des options essence, diesel et GPL. Toutefois, une version hybride est également en préparation pour s’aligner sur les tendances du marché. En termes de puissance, les moteurs du Duster sont conçus pour une polyvalence tout-terrain, et c’est ici que ce modèle excelle. Ses versions 4×4 lui permettent de s’aventurer hors des sentiers battus, un atout que le MG ZS, plus urbain, ne peut égaler. Le Duster a également une réputation de fiabilité sur les terrains difficiles, un point fort pour ceux qui cherchent un SUV capable de sortir des villes et d’affronter des routes plus accidentées.

Technologies et équipements : L’innovation face à l’essentiel

Le MG ZS se positionne clairement comme un SUV plus technologique. Il est équipé d’un système d’infodivertissement moderne, avec un grand écran tactile central, une connectivité sans fil via Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’un ensemble complet d’aides à la conduite, notamment un régulateur de vitesse adaptatif et un freinage d’urgence automatique. Ces équipements en font un véhicule particulièrement attractif pour les jeunes conducteurs ou les familles qui veulent bénéficier de la technologie à un prix compétitif.

Le Dacia Duster, fidèle à sa réputation de simplicité, reste plus minimaliste dans ses équipements, mais cela ne veut pas dire qu’il est en reste. Le Duster propose l’essentiel : un système multimédia efficace, une caméra de recul, et des aides à la conduite basiques. Ce modèle ne cherche pas à impressionner par une technologie de pointe, mais plutôt à offrir un bon rapport utilité/prix. Pour ceux qui recherchent un SUV fonctionnel sans superflu, le Duster coche toutes les cases.

Cependant, Dacia n’a pas totalement négligé les avancées technologiques. Sur les dernières versions, des équipements tels que l’alerte de franchissement de ligne ou encore les capteurs de stationnement sont disponibles, apportant une touche de modernité bienvenue dans un véhicule qui reste avant tout utilitaire.

Rapport qualité-prix et positionnement : Abordabilité face au standing

Le prix est sans doute l’un des critères majeurs lorsqu’il s’agit de choisir entre le MG ZS et le Dacia Duster. Le MG ZS hybride est annoncé à partir de 22 990 €, un tarif extrêmement compétitif pour un SUV hybride, surtout compte tenu de son niveau d’équipement. MG vise ici à offrir un produit qui allie modernité, technologies et un coût accessible, défiant des concurrents plus établis.

Le Dacia Duster, de son côté, reste l’un des SUV les plus abordables sur le marché européen. Avec un prix de base qui démarre autour de 18 000 € dans ses versions thermiques, il représente une valeur sûre pour les conducteurs soucieux de leur budget. Son coût réduit et ses options économiques comme la motorisation GPL séduisent toujours autant les familles et les personnes cherchant un véhicule robuste et polyvalent à moindre coût. Même dans sa version hybride à venir, le Duster devrait rester plus accessible que de nombreux concurrents, tout en offrant une certaine fiabilité.

En termes de positionnement, le MG ZS cible un public plus urbain, à la recherche d’un véhicule stylé et technologique, tandis que le Dacia Duster s’adresse aux conducteurs qui privilégient la praticité et la simplicité à un prix attractif.