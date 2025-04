KTM Supermoto 2024 : Aperçue lors des tests, une nouvelle ère pour la performance

La KTM Supermoto 2024 a récemment été aperçue en plein test, laissant entrevoir des évolutions majeures avant son lancement officiel à l’EICMA 2024. Connue pour ses motos puissantes et maniables, KTM s’apprête à révolutionner une fois de plus le monde des Supermoto, en apportant des améliorations significatives tant au niveau du moteur que du châssis. Les passionnés attendent ce modèle avec impatience, car il promet de repousser les limites de la performance et de la technologie.

Bien que les détails spécifiques restent en grande partie confidentiels, les premières observations révèlent une machine plus légère et plus agile que jamais. Le cadre a été retravaillé pour offrir une meilleure stabilité en virage, et le moteur semble avoir gagné en puissance, permettant à la Supermoto de 2024 de répondre aussi bien aux besoins des pilotes amateurs qu’aux exigences des compétitions professionnelles. KTM semble miser sur un équilibre parfait entre vitesse et maniabilité, un atout qui pourrait en faire la référence sur le marché des Supermoto.

KTM 1390 Super Adventure S et S Evo : Le renouveau des routières tout-terrain

Les nouvelles KTM 1390 Super Adventure S et S Evo incarnent le renouveau des motos routières tout-terrain chez KTM, une marque réputée pour sa capacité à associer performance sur route et aptitude tout-terrain. Ces nouvelles versions promettent des améliorations notables, notamment en termes de confort, de technologie embarquée et de puissance. La KTM 1390 Super Adventure S Evo, avec son moteur bicylindre de 1390 cm³, est conçue pour avaler des kilomètres aussi bien sur l’asphalte que sur les chemins les plus escarpés.

Côté technologie, KTM introduit des améliorations importantes dans les systèmes de suspension et d’assistance à la conduite. Les deux modèles sont dotés d’un système semi-actif qui ajuste automatiquement la suspension en fonction du terrain et du style de conduite. De plus, le tableau de bord numérique de 7 pouces et les systèmes de navigation intégrés offrent une expérience premium pour les longs trajets. La Super Adventure S Evo, avec son ensemble de technologies avancées, place la barre très haut en matière de confort, de sécurité et de polyvalence.

Technologie AMT : KTM innove avec une transmission automatisée

L’un des développements technologiques les plus attendus chez KTM est l’introduction de la transmission automatisée (AMT), une technologie qui promet de changer la manière dont les pilotes interagissent avec leur moto. Cette transmission semi-automatique est conçue pour offrir une expérience de conduite plus fluide, surtout dans des conditions de conduite difficiles, comme le tout-terrain ou les routes sinueuses.

Le principal avantage de l’AMT réside dans sa capacité à effectuer des changements de vitesse sans intervention manuelle, permettant au pilote de se concentrer pleinement sur la conduite et le contrôle du véhicule. Cette technologie est particulièrement utile pour les pilotes moins expérimentés ou ceux qui souhaitent simplifier la gestion des vitesses, tout en conservant un contrôle total de la moto.

Dans le cadre des modèles Super Adventure et potentiellement sur la nouvelle Supermoto 2024, l’AMT pourrait devenir un atout majeur pour les amateurs d’aventure et de longues distances, où les changements de terrain et de conditions routières nécessitent des ajustements constants. KTM prouve une fois de plus son engagement envers l’innovation, en offrant des solutions technologiques qui améliorent à la fois la performance et le confort de conduite.

KTM et l’avenir des motos performantes : toujours à la pointe de l’innovation

KTM n’a de cesse de repousser les limites de la technologie moto, et les nouveaux modèles qui s’annoncent pour 2024 confirment cette tendance. Que ce soit avec la Supermoto 2024, prête à conquérir les amateurs de vitesse et de précision, ou les Super Adventure 1390 S et Evo, pensées pour les explorateurs des routes et des pistes, KTM continue de proposer des motos alliant innovation technologique et performance exceptionnelle.

Avec l’introduction de la technologie AMT, KTM fait un pas de plus vers l’automatisation intelligente de ses motos, tout en préservant l’essence de la conduite passionnée. Cette innovation pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour les motos tout-terrain et routières, où la technologie simplifie et améliore l’expérience du motard sans nuire au plaisir brut de la conduite.

L’avenir de KTM est donc plus prometteur que jamais, avec une gamme de motos qui répond aux attentes des pilotes les plus exigeants, qu’il s’agisse de compétition, d’aventure ou de simples passionnés de conduite. La KTM Supermoto 2024, en particulier, promet d’être une révolution dans l’univers des motos sportives, tandis que la Super Adventure continue de dominer le marché des motos polyvalentes. Avec ces nouveaux modèles, KTM prouve qu’elle reste une marque incontournable pour les motards en quête de performance, d’innovation et de fiabilité.