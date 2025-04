L’extrême confiance d’AMG dans ses futures voitures électriques fera oublier les V8 aux automobilistes

Mercedes a été l’une des marques à revenir sur ses projets d’électrification de ses véhicules routiers. Les Allemands considèrent toujours la voiture électrique comme leur avenir, mais la route sera plus lente que prévu et les modèles hybrides rechargeables auront leur place au milieu.

De son côté, le département haute performance d’AMG n’est pas aussi pressé que la marque à l’étoile. Pour eux, il est clair que l’électrification est plus que nécessaire, mais aussi que les moteurs à combustion ont encore un avenir, même avec la technologie hybride rechargeable. Cependant, les véhicules électriques purs ont déjà la confiance des responsables.

Nous avons récemment appris quelques détails sur les plans d’AMG, qui travaille déjà sur une nouvelle supercar électrique inspirée du concept-car Vision One-Eleven de 2023 et qui, à son tour, sera le successeur spirituel de la SLS AMG Electric Drive de 2013, qui était équipée de quatre moteurs électriques. Le futur vaisseau amiral électrique et sportif de l’Allemagne devrait même surpasser l’AMG One, avec sa technologie hybride F1 de 1 049 ch.

Mais ce sont surtout les déclarations optimistes du patron d’AMG , Michael Schiebe, qui ont attiré l’attention. Le PDG allemand est exceptionnellement convaincu que les acheteurs qui ont traditionnellement apprécié les moteurs V8 de leurs modèles les plus sportifs passeront presque sans hésitation à la voiture électrique.

Les technologies et les développements les plus récents sont la principale raison pour laquelle M. Schiebe évoque ce changement : « Les clients qui sont venus à la marque pour le V8 ne sont pas venus parce qu’ils voulaient un gros moteur. Ils sont venus parce qu’ils aimaient la technologie que nous avions intégrée dans la voiture. En réalité, AMG réduit de plus en plus le nombre de modèles sportifs dotés de gros moteurs, optant même pour des moteurs à quatre cylindres dans lesquels le manque de cylindrée est compensé par l’énergie électrique.

« Lorsqu’il s’agit de la propulsion électrique, je suis presque sûr qu’ils vont sauter sur cette nouvelle technologie parce que c’est la dernière et la meilleure chose que l’on puisse obtenir. Les clients mettront du temps à s’enthousiasmer pour cette technologie, il est important de garder l’esprit ouvert », a déclaré le PDG d’AMG, qui semble avoir exclu une autre hypercar reprenant la technologie de ses monoplaces de Formule 1, comme il l’a fait avec la spectaculaire Mercedes One.