Vidéo du jour : La Formule E dévoile la nouvelle génération de voitures

« La Formule E a dévoilé sa nouvelle voiture, la Gen3 EVO. Il s’agit en fait d’un modèle Gen3 mis à jour qui a fait ses débuts la saison dernière. La nouvelle voiture sera utilisée lors de la prochaine saison et est essentiellement une voiture Gen3 mise à jour qui a été utilisée la saison dernière et cette saison. La prochaine génération de voitures de course électriques Gen4 n’est pas attendue avant 2027.

Pour la Gen3 EVO, Hankook a développé des pneus plus adhérents (avec 5 à 10 % d’adhérence en plus et fabriqués à partir de 35 % de matériaux recyclés) pour aider à exploiter une partie de la puissance supplémentaire de la voiture. « La Formule E a également pris l’initiative unique d’utiliser le moteur avant de la voiture Gen3 pour la traction, et pas seulement pour la régénération, faisant ainsi des voitures de course des véhicules à traction intégrale.

L’une des principales plaintes concernant la Gen3 était que le « mode attaque » était difficile à utiliser parce que la voiture avait l’impression de ne pas pouvoir utiliser correctement les 50 kW supplémentaires. En activant le moteur avant, les conducteurs bénéficieront d’un avantage considérable : une accélération plus rapide dans les virages et en sortie de virage.

Il est intéressant de noter que la Gen3 EVO affiche un temps de 0 à 100 km/h vraiment impressionnant de 2 secondes. Ce temps est 30 % plus rapide qu’une voiture de Formule 1 et 36 % plus rapide qu’une voiture Gen3 grâce au moteur avant.

En général, la Formule E affirme que la nouvelle voiture peut être 1 à 3 secondes plus rapide sur chaque tour, en fonction de la piste et de l’utilisation ou non du système AWD.