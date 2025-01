Ode japonaise au trois cylindres, le secret le mieux gardé de Yamaha commence à se dévoiler

Neuf est le chiffre choisi par Yamaha pour l’un de ses lancements les plus attendus. Mais pour être honnête, nous devrions plutôt parler d’un trois au carré. La véritable star de cette nouvelle voiture de sport japonaise sera le trois, le nombre de cylindres de son moteur.

Le secret le mieux gardé de Yamaha commence à se dévoiler

Yamaha reconfigure sa gamme la plussportive, dont le haut de gamme, dans ses versions civiles routières, ne bénéficie pas des performances maximales offertes jusqu’à présent par la R1. La réponse de Yamaha est une nouvelle moto sportive, pour la route, mais avec toute la saveur de la compétition, dont Yamaha a commencé à dévoiler les cartes, qui seront dévoilées dans leur intégralité le 9 octobre.

Les paris sont ouverts. Mais tout pointe dans la même direction. Il s’agirait de la nouvelle Yamaha R9, dotée d’un moteur trois cylindres en ligne.

Sportive et à trois cylindres

Yamaha R9. Peu subtile, mais terriblement éclairante, la vidéo dans laquelle Yamaha anticipe l’une des plus importantes nouveautés qu’elle dévoilera dans quelques jours et qui devrait être présente à Milan, à l’EICMA, en novembre. Le neuvième est le protagoniste, le jour choisi, la pause du compte à rebours.

La nouvelle moto sportive de Yamaha. Cet aperçu vidéo nous présente, une fois de plus, des détails qui, sans trop en montrer, nous en disent beaucoup. Il s’agirait d’une moto sportive avec une partie avant très affûtée, homologuée pour la route, mais inspirée par son héritage de piste et de course.

Caractéristiques de la moto

Moteur Trois cylindres en ligne à 4 temps, refroidissement liquide, DACT, 4 soupapes Cylindrée 890 cc Alésage x course 78,0 × 62,1 mm Taux de compression 11,5 : 1 Puissance maximale 87,5 kW (119,0 ch) à 10 000 tr/min Version à puissance limitée 35,0 kW (47,6 ch) à 6000 tr/min (A2) / 70,0 kW (95,2 ch) à 9000 tr/min (A2 Unlimited) Couple maximal 93,0 Nm (9,5 kgf-m) à 7000 tr/min Système de lubrification Carter humide Embrayage Humide, multidisque Système d’allumage TCI Démarreur Électrique Boîte de vitesses Constant Shift, 6 vitesses Transmission finale Par chaîne Consommation de carburant 5,0 l/100 km Émissions de CO2 116 g/km Injection de carburant Injection électronique

L’ode japonaise au trois cylindres. Le teaser nous donne également un aperçu fugace d’un rugissement métallique qui met fin aux spéculations, confirmant que nous sommes en présence du nouveau trois cylindres de Yamaha, qui cherche à donner encore plus d’importance à son CP3, avec un carénage et une alternative plus sportive à la Yamaha MT-09, dont les caractéristiques techniques et mécaniques sont présentées ci-dessous.