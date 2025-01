Non contente d’avoir battu quatre records, Xiaomi veut maintenant doubler un pari impressionnant

Xiaomi, après s’être imposée dans le monde des smartphones, des objets connectés et des solutions domotiques, se lance désormais dans l’industrie automobile. Le constructeur chinois ambitionne de révolutionner le secteur des véhicules électriques avec une approche à mi-chemin entre l’innovation technologique et l’influence des grands noms comme Tesla. Mais Xiaomi va-t-il réussir son pari dans un marché déjà saturé et dominé par des géants ? Plongeons dans l’univers de la mobilité électrique selon Xiaomi.

Xiaomi a dévoilé des concepts de design intérieur qui marient des éléments des voitures traditionnelles avec des touches de modernité empruntées à Tesla. En effet, l’intérieur de ses véhicules électriques présente des similitudes frappantes avec les modèles de la firme d’Elon Musk, notamment dans l’agencement minimaliste et l’intégration des écrans tactiles.

Cependant, Xiaomi ne se contente pas de copier. L’interface utilisateur et la disposition des fonctionnalités tirent parti de l’écosystème Xiaomi, qui permet aux utilisateurs de contrôler divers aspects de leur environnement depuis le tableau de bord. Par exemple, la possibilité de gérer des appareils connectés à domicile, comme les purificateurs d’air ou les caméras de sécurité, directement depuis l’écran de bord de la voiture, est l’un des atouts majeurs qui démarquent Xiaomi dans ce domaine​.

L’une des grandes forces de Xiaomi, qui transparaît également dans son incursion dans l’automobile, réside dans la mise à jour continue de ses systèmes via des améliorations logicielles. Tout comme Tesla, Xiaomi mise sur un système évolutif pour garantir que ses voitures restent à jour au fil des années, avec des fonctionnalités constamment améliorées. Cela inclut notamment des mises à jour OTA (over-the-air), qui permettent d’apporter des ajustements logiciels sans nécessiter de passage en atelier​.

Ce modèle de gestion logicielle assure que le véhicule continue de s’adapter aux nouvelles technologies, aux réglementations et aux besoins des utilisateurs. Grâce à cette approche, Xiaomi espère attirer une clientèle technophile à la recherche d’un véhicule qui évolue avec son temps.

Xiaomi s’est toujours distinguée par son rapport qualité-prix. Elle offre beaucoup à un prix raisonnable. La SU7 bénéficie également de cette mentalité. Bientôt, la deuxième de ses voitures, appelée Xiaomi MX11 en Chine, fera de même. Elle a déjà été aperçue à plusieurs reprises au cours de sa phase de développement. Il s’agira du premier SUV de la société, même si, comme le montrent les photos espions, il sera plus proche de la gamme des crossovers. Tout porte à croire que l’entreprise le dévoilera à la fin de l’année, mais ce n’est que l’année prochaine, vers le mois d’avril, qu’il entrera en production.

D’ici là, Xiaomi pourra dire qu’elle pourra se frotter aux grands noms de l’industrie, du moins elle l’espère. Au départ, ses objectifs étaient plus modestes qu’ils ne l’ont été. Pour le quatrième mois consécutif, Xiaomi a vendu plus de 10 000 voitures en un mois. C’est extraordinaire si l’on considère la jeunesse du département automobile. Elle a augmenté à plusieurs reprises sa propre capacité de production. À la fin de l’année, elle prévoyait d’atteindre les 100 000 unités enregistrées. Aujourd’hui, ce chiffre passe à 120 000 voitures. Le PDG de l’entreprise a déjà clairement indiqué que son objectif était de se développer en Europe et de rattraper Tesla et BYD.

In September, we delivered over 10,000 units of Xiaomi SU7, and we're pushing even further in October with a goal to exceed 20,000 in production and deliveries.

After four straight months of hitting our 10,000 target, I'm confident we'll reach our annual goal of 100,000 units by… pic.twitter.com/gp20OFOCnO

— Lei Jun (@leijun) October 1, 2024