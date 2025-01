La nouvelle Peugeot E-408, la version électrique tant attendue de la berline aux allures de SUV, est dévoilée.

La Peugeot 408 est difficile à classer. Si sa carrosserie peut être considérée comme un fastback, sa position légèrement surélevée et l’utilisation de protections plastiques sur le pourtour la rapprochent de l’univers des SUV, une combinaison déjà vue sur d’autres berlines compactes comme la Polestar 2.

Jusqu’à présent, cette cinq portes de 4,69 mètres de long était disponible en version hybride (Hybrid 136) et hybride rechargeable (Plug-in Hybrid 180 et Plug-in Hybrid 225). La gamme est désormais complétée par l’arrivée d’une variante 100% électrique, la nouvelle E-408.

Esthétiquement, elle diffère peu d’une 408 standard. Elle est disponible en cinq couleurs différentes : Blanc Okenite, Bleu Obsession, Gris Sélénium, Rouge Elixir et Noir Perle Nera. Parmi les autres caractéristiques, citons les phares à technologie Matrix LED, ainsi que les généreuses jantes Graphite de 19 pouces.

La continuité avec ses frères et sœurs se retrouve également dans l’habitacle, où l’accent est mis sur l’instrumentation numérique de 10 pouces avec effet 3D et l’écran tactile de taille identique pour le système d’infodivertissement, qui offre une connectivité via Android Auto et Apple CarPlay, ainsi qu’un assistant intelligent qui intègre la technologie ChatGPT. A noter également la barre de raccourcis i-Toggles et les sièges avant certifiés AGR.

La Peugeot E-408 dispose d’une autonomie de 453 km.

La E-408 est basée sur la plate-forme E-EMP2 du groupe Stellantis. Elle combine un moteur de 210 ch (157 kW) et une batterie de 58,2 kWh avec des cellules NCM (nickel, cobalt, manganèse). Son autonomie est de 453 km WLTP; quant à la charge, elle revendique une pointe de 11 kW en courant alternatif et de 120 kW en courant continu (20-80 % en un peu plus de 30 minutes).

Trois modes de conduite sont proposés : Normal (190 ch), Eco (170 ch) et Sport (210 ch). En outre, le conducteur peut choisir entre trois niveaux différents de maintien du système de freinage régénératif, à l’aide des palettes situées derrière le volant.

Les commandes seront ouvertes à partir du 2 octobre, c’est-à-dire aujourd’hui. Elle sera produite à l’usine de Mulhouse en France. Peugeot a confirmé que la nouvelle venue bénéficiera du programme Allure Care et sera couverte par une garantie allant jusqu’à 8 ans ou 160 000 km, la plus longue de toutes les marques d’origine européenne.