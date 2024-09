Le « plan b » de MG bénéficie d'une garantie de 7 ans, d'un prix bas et d'un design attrayant.

Pour ceux qui recherchent un SUV avec un excellent rapport qualité-prix, le Dacia Duster est devenu une option difficile à ignorer. Avec la sortie récente de sa troisième génération, ce modèle offre un design attrayant, un saut technologique notable et un prix qui en fait une alternative idéale à la populaire MG ZS.

Le Dacia Duster démarre à un prix très compétitif, selon le site Internet de la marque: 19 690 euros au comptant ou plus si vous optez pour un financement, ce qui le positionne comme l’un des SUV les plus abordables du marché. Il bénéficie également d’une garantie de 7 ans, ce qui renforce son attractivité par rapport aux autres modèles de son segment. S’il se positionne comme un plan b de la MG ZS, son grand avantage est de proposer des motorisations hybrides et un label ECO, idéal pour une conduite sans contrainte en ville.

Cette alternative à la MG ZS n’est pas seulement économique, elle est aussi performante.

En termes de motorisations, le Duster propose trois options : le 1.0 ECO-G de 100 ch, économique et capable de fonctionner au GPL, le 1.2 TCe de 130 ch avec micro-hybridation et, enfin, le 1.6 Hybrid de 140 ch, entièrement hybride . Tous les modèles offrent une faible consommation de carburant et des performances en adéquation avec les besoins quotidiens.

Le Dacia Duster se distingue également par son grand coffre. Avec une capacité minimale de 445 litres, il est parfaitement adapté aux besoins d’une famille. De plus, avec des dimensions de 4 343 mm de long, 1 693 mm de haut et 1 813 mm de large, ce SUV est la taille idéale pour offrir de l’espace intérieur sans sacrifier l’agilité en milieu urbain.

La version Essential est étonnamment bien équipée pour son prix. Elle comprend des équipements tels que les assistants de sécurité avancés (maintien dans la voie, freinage d’urgence), les feux EcoLED, le système My Safety, et des technologies telles que le Media Control, qui permet de se connecter aux smartphones pour une expérience de conduite plus confortable. Elle offre également un confort de base avec la climatisation manuelle, les vitres électriques et les sièges réglables.

En résumé, le nouveau Dacia Duster offre tout ce que l’on peut attendre d’un SUV moderne, avec une technologie, une sécurité et un design robuste qui en font une excellente alternative économique sur le marché. Sans être le plus luxueux, son prix bas et sa garantie de 7 ans en font une option très attrayante.