le nouveau HR12 de Renault : Un moteur hybride révolutionnaire avec une puissance maximale de 152 / 110 kW et un couple maximal de 230 Nm.

Il y a quelques années, le fleuron d’une marque était une berline performante, confortable et au design discret. Mais les temps ont changé et le marché ne veut plus de ces voitures. Les SUV ont envahi tous les segments et le modèle phare de la marque a également évolué vers ce format.

C’est le cas de Renault qui a choisi comme modèle haut de gamme le Rafale, nom d’un avion de course qui a atteint la vitesse de 445 km/h en 1934 et qui était équipé d’un moteur Renault. Un SUV coupé du segment D qui affronte des concurrents premium allemands, japonais et britanniques auxquels la marque n’a jamais été confrontée. Pour les contrer, elle lance une version hybride rechargeable de 300 ch dont le moteur sera construit à Valladolid.

Valladolid, un acteur clé de la nouvelle stratégie électrifiée de Renault

HORSE a été fondée pour offrir des moteurs, des transmissions et des technologies à haut rendement et à faibles émissions, adaptés aux diverses demandes énergétiques mondiales. L’entreprise exploite huit usines de production dans sept pays, possède trois centres de recherche et développement et son siège social se trouve à Madrid, en Espagne. Elle produit actuellement 3,2 millions d’unités par an pour des clients du monde entier.

L’une de ses divisions, HORSE Powertrain Solution, commence à produire les moteurs à essence turbocompressés de 1,2 litre à trois cylindres que son groupe mère, Renault, utilisera dans les groupes motopropulseurs hybrides rechargeables.

Il s’agit d’un moteur qui a fait ses preuves pour la marque. Le HORSE « HR12 » délivre une puissance maximale de 152 ch / 110 kW et un couple de 230 Nm. La variante PHEV de ce moteur a commencé à être développée en juillet 2021. Renault a investi 4 millions d’euros dans l’usine de Valladolid pour modifier et agrandir sa ligne d’assemblage. Au total, 345 emplois seront créés avec un investissement de 260 000 euros.

L’objectif de production de ces versions optimisées pour les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) est initialement de 1 200 unités par mois, bien que la capacité maximale soit de 6 875 moteurs par mois. Ce moteur HR12 PHEV fera ses débuts sur le nouveau Renault Rafale E-Tech 4×4 Hybrid.

Selon Patrice Haettel, directeur général de HORSE, le HR12 « est le premier moteur hybride rechargeable fabriqué sur notre site de Valladolid et le deuxième produit par HORSE dans le monde ».

Voici le groupe motopropulseur du Renault Rafale E-TEch 4×4

Le système de propulsion complet de la version la plus puissante du Rafale associe le moteur thermique HR12 à trois moteurs électriques. Les deux premiers sont les principaux, responsables de la propulsion du véhicule : un moteur électrique sur l’essieu avant d ‘ une puissance de 50 kW / 68 ch et un second moteur de 136 kW / 100 ch monté sur l’essieu arrière.

En outre, un moteur électrique HSG, qui est un générateur de démarrage haute tension produisant 25 kW /34 ch et 50 Nm, agit en tant qu’unité secondaire.

Le système hybride rechargeable de Renault Rafale E-Tech 4×4, d’une puissance cumulée de plus de 300 ch / 220 kW, est complété par une boîte de vitesses multimode sans embrayage spécialement adaptée. L’énergie sera stockée dans une batterie lithium-ion fonctionnant sous 400 volts et d’une capacité de 22 kWh, permettant une autonomie électrique supérieure à 100 km.