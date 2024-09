Finalement, Toyota avait raison : voici le moteur le plus recherché par les clients d’Europe

Quel est le type de mécanicien le plus recherché par les utilisateurs désireux de renouveler leur véhicule ? On pourrait penser que les modèles les plus recherchés sont ceux dotés d’un moteur à combustion interne (parce qu’ils sont généralement moins chers) ou ceux qui sont 100 % électriques. Cependant, une nouvelle étude menée par l’agence Finn a révélé que les gens sont de plus en plus demandeurs d’un autre type d’alternative à fort potentiel.

L’Allemagne est le pays ayant l’indice économique le plus élevé du Vieux Continent, ce qui signifie que c’est dans cette région que l’on enregistre le plus grand nombre d’immatriculations de voitures neuves, ce qui lui vaut le surnom de « moteur de l’Europe ». Par conséquent, ce qui s’y passe aura un impact majeur sur les autres États membres.

Les Allemands choisissent leur type de moteur « préféré

Selon l’étude, la majorité des Allemands sont favorables à la présence d’une voiture hybride dans leur garage. Cette conclusion a été tirée après une vérification détaillée des données d’immatriculation. Le rapport indique que tous les types de moteurs ont gagné en popularité depuis le premier semestre 2023, à une exception près : les voitures 100 % électriques.

Au cours du premier semestre 2023, 220 240 voitures électriques ont été immatriculées. Au cours de la même période de l’année suivante, ce nombre a fortement chuté pour atteindre 184 125 véhicules. Une baisse de 16,4 %. La raison principale en est la disparition de la prime à l’achat pour ces modèles « zéro émission », qui a été tuée dans l’œuf à la fin de l’année 2023.

De l’autre côté de l’échelle, les voitures hybrides ont connu une augmentation considérable de 12,49 %. Au cours du premier semestre 2023, 403 140 véhicules hybrides ont été immatriculés, tandis qu’un an plus tard, ce chiffre était de 453 515 unités.

Cela montre que Toyota a été la marque la plus avant-gardiste, puisque la quasi-totalité de sa gamme de modèles est dominée par ce type de groupe motopropulseur. À tel point qu’il y a quelques jours, on a appris que des marques telles que Volkswagen étaient déjà plongées dans le développement de nouveaux modèles de ce type, car il s’agit du type de mécanique le plus populaire à l’heure actuelle.

Les moteurs thermiques purs, quant à eux, ont connu un total de 825 930 nouvelles immatriculations au premier semestre 2024, soit une croissance de 7,93 % par rapport à la même période en 2023. Bien que répartis entre les voitures diesel et essence, les deux sont individuellement inférieurs aux véhicules hybrides, le diesel étant le deuxième choix le plus populaire parmi les Allemands.

La marque la plus recherchée par les Allemands

D’autre part, dans le classement des marques les plus recherchées par les Allemands, l’étude souligne que BYD a enregistré une augmentation notable de l’intérêt du public entre le premier semestre 2023 et 2024. Plus précisément, au cours de la première période, la marque n’a immatriculé « que » 230 voitures, tandis qu’au cours de la seconde période, elle a enregistré plus de 1 200 voitures, ce qui représente une croissance de 427,19 %.