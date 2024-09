Ces marques chinoises en pleine ascension annoncent de nouveaux lancements à des prix encore plus bas.

Omoda est une entreprise qui est arrivée en force en Europe avec l’annonce d’une production à Barcelone à partir de 2025. Par conséquent, bien qu’il s’agisse d’une marque d’origine chinoise, la vérité est qu’elle peut être considérée comme « made in Spain », dans une certaine mesure. Dans notre pays, son succès est déjà indéniable, puisqu’elle a déjà dépassé de nombreuses marques concurrentes en termes d’immatriculations.

Aujourd’hui, Omoda et Jaecoo, qui appartiennent tous deux au même groupe chinois Chery, ont annoncé l’arrivée de nouvelles versions et de nouveaux modèles à des prix plus accessibles (mais aussi plus chers) que ceux proposés aujourd’hui avec l’Omoda 5 ou le Jaecoo 7 (dont nous connaissons déjà toute la gamme). Ils seront rejoints dans les mois à venir par de nouvelles alternatives 100% électriques ou hybrides rechargeables.

Omoda et Jaecoo vont bientôt agrandir leur famille de modèles.

Aujourd’hui, Omoda commercialise déjà la 5 dans sa version thermique, mais ce n’est que dans quelques semaines que sa variante 100 % électrique débarquera sur le marché espagnol. Elle disposera d’une autonomie de 430 kilomètres et d’un prix de départ de 37 800 euros, sans compter les subventions ou remises disponibles. Jaecoo, quant à lui, fait de même avec le 7, un SUV hybride rechargeable dont le prix de départ est de 40 900 euros.

Selon un rapport publié par Auto Express, ces deux véhicules auront bientôt d’autres alternatives dans leurs gammes respectives. L’Omoda 5 (essence et électrique) a marqué le début de l’entreprise sur le Vieux Continent, mais elle sera bientôt suivie par l’Omoda 3, un SUV plus petit qui concurrencera la Ford Puma et qui sera équipé de moteurs thermiques, hybrides ou « purement » électriques.

La Jaecoo 7 peut déjà être achetée en avec sa variante hybride rechargeable.

Un cran au-dessus se trouve l’Omoda 7, qui est plus grande que la voiture actuellement connue et qui sera en concurrence avec le Toyota RAV4. Elle n’aura pas de variantes 100 % électriques, mais seulement des variantes thermiques ou hybrides rechargeables. Enfin, le modèle supérieur sera l’Omoda 9, qui proposera également des groupes motopropulseurs électrifiés, bien que l’on ne sache pas encore dans quelle mesure. Ces deux derniers modèles pourraient bien adopter une alternative « zéro émission » un peu plus tard, lorsqu’ils se seront déjà établis sur le marché européen.

D’autre part, Jaecoo introduira également les J5 et J8 sur le marché européen . Ces deux modèles restent encore mystérieux, bien que le journal indique qu’il pourrait s’agir de voitures à moteur thermique ou hybride rechargeable, et qu’elles ne seraient pas 100% électriques. Cependant, il n’y a toujours pas de confirmation officielle, il vaut donc mieux attendre pour en avoir le cœur net.

Tous ces modèles ne devraient pas tarder à arriver, car le groupe automobile Chery souligne que le plan de mise en œuvre pour les deux entreprises devrait se faire dans les 24 prochains mois. En d’autres termes, tous ces nouveaux modèles devraient être disponibles sur le marché européen d’ici la fin de l’année 2026.