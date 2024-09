Au volant de la nouvelle VW Golf, une de ces voitures qui reste incontournable sur le marché des compactes

La Volkswagen Golf est l’une de ces voitures dont il faut parler , un véhicule dont le CV s’enorgueillit d’avoir été vendu à ce jour à plus de 37 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui en fait le modèle le plus vendu en Europe et l’un des trois modèles les plus vendus dans le monde, une véritable barbarie.

Lancée en 1974, il s’agit de la huitième génération de la voiture, qui a été complètement remaniée, tant sur le plan esthétique que sur celui de l’équipement et de la mécanique. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fête son 50e anniversaire.

Toujours le roi

Comme l’explique VW, il est très difficile de trouver un foyer en Europe où la Golf n’est pas le protagoniste d’une histoire à raconter, que ce soit comme voiture familiale ou comme première voiture de l’un des membres après avoir obtenu son premier emploi, un peu comme la voiture à laquelle ils aspiraient tous.

Il est vrai que ce modèle ne vit pas son meilleur moment, les compactes ayant été supplantées et même ignorées par les SUV, mais la marque est prête à lui redonner une place privilégiée dans sa gamme.

Une mise à jour en profondeur

Malgré tout, et après avoir testé la nouvelle génération du modèle allemand, nous pouvons affirmer qu’il reste le roi des compactes, car cette mise à jour , bien plus profonde qu’il n’y paraît, lui va comme un gant.

La nouvelle Golf s’offre même le luxe d’intégrer un nouveau moteur hybride rechargeable qui lui permet d’obtenir pour la première fois le label Zero tout en réalisant l’exploit d’être l’une des hybrides rechargeables ayant la plus grande autonomie du marché, avec 140 kilomètres, si ce n’est la plus grande.

Version 50e anniversaire, avec des équipements très spéciaux

La marque allemande a fait le reste sur sa compacte, ce qui est raisonnable si l’on considère que le modèle fête son 50e anniversaire, ce qui lui a également permis d’actualiser légèrement son image et d’améliorer à la fois l’intérieur et l’offre de mécanique. Le tout en restant une Golf.

Une évolution globale

La carrosserie évolue fondamentalement à l’avant, avec une nouvelle signature lumineuse et le logo illuminé pour la première fois, un changement qui s’accompagne d’un filament lumineux qui parcourt longitudinalement tout le nez de la voiture.

À l’arrière , les changements sont plus subtils et concernent aussi principalement l’éclairage. Onze couleurs et des dizaines de dessins de jantes complètent un ensemble très attractif pour ce qui reste la reine des compactes.

Un intérieur moins numérique

A l’intérieur, on découvre un retour en arrière qui plaira aux acheteurs, avec des détails tels que la dé-numérisation du volant, qui comporte désormais des « boutons » traditionnels.

Ce changement s’accompagne d’améliorations dans l’habitacle et d’une nouvelle sellerie. Il y a aussi un nouvel écran multimédia de 12,9 pouces et les capteurs tactiles pour le volume et la climatisation sont maintenant éclairés pour faciliter leur utilisation de nuit. L’équipement est complété par une caméra à 360 degrés et un système de stationnement à distance. Dans l’ensemble, ces changements sont les bienvenus.

Il faut dire que la Golf connaissait déjà une résurgence commerciale, avec des ventes qui ont triplé cette année par rapport à l’année précédente, des résultats que l’entreprise espère encore meilleurs avec la mise à jour esthétique et mécanique que la voiture a subie à l’occasion de son 50e anniversaire, à laquelle il faut ajouter un repositionnement des prix qui semble très bon, puisqu’il y a une Golf disponible à partir de 23.900 euros ou pour 190 euros par mois.

Désormais avec le label Zero

En ce qui concerne la gamme de moteurs , les 1.0 TSi et 1.5 TSi de 115 et 130 ch disparaissent, laissant la place au bloc 1.5 TSi en versions 115 et 150 ch, avec l’option pour les deux modèles d’être micro-hybridés et d’avoir la boîte DSG.

Dans la partie sportive de la gamme, les changements sont beaucoup plus importants, avec un 2,0 litres R-Line essence avec DSG et transmission intégrale de 204 ch, tandis que l’incombustible GTi est distancée et atteint 265 ch.

La gamme diesel est composée du même TDi en versions 115 ou 150 ch, tandis que la gamme est complétée par les spectaculaires variantes GTi Clubsport de 300 ch et la R black leg de 333 ch.

Le luxe au volant

Les deux versions hybrides rechargeables eHybrid et GTE de 204 et 272 ch disposent désormais d’une autonomie de 140 et 130 kilomètres, la plus longue du marché.

Au volant , le mieux que l’on puisse dire est que la Golf reste la Golf, une voiture à la conduite très équilibrée , une de ces voitures auxquelles on s’habitue en une seconde et qu’il est difficile de quitter , et qui transmet un grand sentiment de sécurité qui permet de voyager en toute sérénité à tout moment.