Cette camionnette atteint une autonomie de 700 km en 5 minutes, sans utiliser de diesel ni polluer

Pour les voitures particulières et autres petits véhicules, l’hydrogène n’a pas beaucoup de sens en termes d’énergie. Mais pour les véhicules commerciaux d’une certaine taille, tels que les camions ou les grandes camionnettes, cette technologie peut avoir beaucoup à offrir. Elle peut être ravitaillée rapidement, offre une grande autonomie et, comme un véhicule électrique à batterie, ne pollue pas.

Renault poursuit son engagement en faveur de l’hydrogène. La marque française vient de dévoiler le nouveau Renault Master H2-Tech, la nouvelle génération de son utilitaire à pile à combustible. Et comme on nous l’avait promis lors de l’essai de la première génération de ce fourgon, les performances se sont considérablement améliorées.

Comme le modèle précédent, le nouveau Master à hydrogène a été développé en collaboration avec Hyvia, un spécialiste des technologies des piles à combustible et de l’hydrogène. Et comme le modèle précédent, il offre une solution zéro émission pour le transport professionnel, mais avec une autonomie presque deux fois supérieure.

Le nouveau Master H2-Tech aura une autonomie de 700 kilomètres selon le cycle WLTP, soit 300 kilomètres de plus que la génération précédente. Il sera doté d’un système « Dual Power », c’est-à-dire qu’il combinera la pile à combustible et les réservoirs d’hydrogène avec une batterie haute tension. Aucun détail sur les spécifications du véhicule n’a été communiqué à ce stade. On peut supposer que Renault aura augmenté la puissance de la génération précédente de 78 ch, qui n’est pas suffisante pour déplacer tout son poids.

Ce que nous savons, c’est que le ravitaillement en carburant ne prend que 5 minutes et que la plate-forme est désormais beaucoup mieux intégrée. Les réservoirs d’hydrogène se trouvent désormais dans la partie inférieure de la camionnette, alors qu’ils se trouvaient auparavant sur le toit. Malgré ce changement d’agencement, Renault affirme que la fourgonnette conserve sa capacité de chargement.

Disponible fin 2025

Le Master H2-Tech sera disponible fin 2025 et sera adaptable à différents usages : il sera proposé en version fourgon, plancher cabine et châssis cabine, avec des options personnalisables pour répondre aux besoins des différents secteurs professionnels.

Le nouveau Master continuera à être construit sur une plateforme multi-énergies comprenant des versions thermiques, électriques à batterie et à hydrogène. Il est fabriqué en France, qui est aussi son principal marché. Quatre-vingt-quatre pour cent des fournisseurs impliqués dans la production de ce véhicule sont basés en France, et les composants clés tels que les moteurs, les boîtes de vitesses et les batteries sont produits en Europe.

Le nouveau Master H2-Tech sera commercialisé par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires spécialisés, qui seront formés à la technologie de l’hydrogène afin de fournir un service après-vente approprié. La génération précédente n’était pas disponible à la vente en tant que telle, mais était proposée aux grandes flottes et aux entreprises partenaires d’Hyvia pour aider à son développement. À l’heure actuelle, nous ne savons pas si cette nouvelle génération sera disponible en Espagne.

Ce projet hydrogen Master s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à développer un écosystème hydrogène complet avec Hyvia et d’autres partenaires, qui comprend non seulement des véhicules, mais aussi des stations de ravitaillement et un système d’approvisionnement en hydrogène sans carbone.