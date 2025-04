Skoda révèle un détail (encore un) du nouvel Elroq que vous ne pouvez pas voir mais que vous sentirez à l’intérieur et à l’extérieur

Skoda continue de présenter en avant-première le troisième modèle qu’elle ajoutera à sa gamme de voitures électriques dans quelques semaines. L’un après l’autre, ils ne semblent pas vouloir s’arrêter avant la présentation de l’Elroq tant attendu . Une stratégie très agressive pour séduire les clients avant que le camouflage ne disparaisse.

Il y a quelques jours, les Tchèques ont dévoilé le design de l’Elroq sous forme d’esquisses, et avant cela, l’intérieur. Ces esquisses nous donnent une idée de ce à quoi ressemblera la nouvelle compacte de Skoda. Nous connaissons même ses caractéristiques techniques et la structure de sa gamme. Mais aujourd’hui, les Tchèques reviennent avec un nouveau look et dévoilent l’une de ses principales nouveautés : sa sonorité.

Écoutez le son du système d’avertissement acoustique de la Skoda Elroq lorsque vous vous déplacez.

La nouvelle Skoda Elroq aura deux sons

Comme vous le savez, les voitures électriques et hybrides doivent être équipées d’un avertisseur sonore fonctionnant à faible vitesse – jusqu’à 30 km/h – pour prévenir les piétons et éviter qu’ils ne se fassent écraser. Un son que les marques personnalisent à leur manière, certaines avec des mélodies musicales, d’autres avec des simulations de moteurs à combustion. Skoda ne fait pas exception à la règle.

En fait, il ne s’agit pas d’un son, mais de deux : le son dit « Futuriste » dans tous les modes de conduite, à l’exception du mode « Sport », qui dispose d’un son spécifique portant le même nom. Skoda précise que ce dernier « est plus émotionnel et contient des fréquences plus basses qui invitent à une conduite plus dynamique ». Contrairement au précédent, qui ne dérange pas les passagers.

A l’oreille, voici comment a été composé le son du nouvel Elroq

Skoda a expliqué que les deux sons ont été développés en tenant compte des changements de fréquences et avec huit oreilles très, très fines. Par exemple, lorsque la vitesse augmente ou diminue, comme dans une voiture à moteur thermique, mais sans le son habituel qui se produit lors du changement de vitesse. Un de ces détails qui suivent la philosophie « Simply Clever » du fabricant et qui ravissent les clients.