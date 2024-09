Volvo poursuit son engagement en faveur des voitures électriques et le prouve par une avancée très importante.

Volvo se trouve dans une situation difficile. Les Suédois annoncent depuis longtemps des projets très concrets en matière d’électricité : devenir une marque 100 % électrique d’ici à la fin de la décennie. Toutefois, le faible taux d’adoption de la voiture électrique a obligé à réévaluer la situation. Malgré cela, Volvo ne baisse pas les bras et poursuit son engagement en faveur de l’électromobilité. Le lancement à venir le confirme. La Volvo ES90 deviendra la première berline électrique de la société, bien que nous ne sachions pas encore quand elle arrivera. En tout cas, elle a été annoncée.

Début 2021, à l’aube de l’ère électrique, Volvo a annoncé qu’à partir de 2030, elle deviendrait une marque entièrement électrique. Pas de modèles thermiques à lancer et tout miser sur une seule mécanique. Au fil des années, les pas ont été faits dans la même direction, même s’ils n’ont pas toujours été réguliers et sûrs. Le Volvo EX90 promettait d’être le pilier du futur, mais son lancement a connu autant de problèmes que de retards. Aujourd’hui, c’est le Volvo EX30 qui tire la voiture. Ce modèle plus petit et moins cher a attiré l’attention de milliers de conducteurs dans le monde entier.

La ES90 devra faire face à la concurrence de l’A6 e-tron, de la BMW i5 et de la Mercedes EQE.

Un lancement non daté avec peu de détails

Il est impossible de nier que les plans ne se concrétisent pas. L’EX90 est enfin sur la route après plus d’un an de retard. Hier encore, il a été dévoilé en même temps que le Volvo XC90 lifté. À la fin de la présentation, le PDG de Volvo , Jim Rowan, a lui-même annoncé l’arrivée d’un nouveau modèle électrique. L’ES90. Comme son nom l’indique, il sera considéré comme la version 100 % électrique de la Volvo S90. La plus grande et la plus luxueuse des berlines de la marque, destinée à rivaliser directement avec la BMW Série 5, l’Audi A6 et la Mercedes Classe E.

Les détails étaient très rares, à tel point que nous n’avons pu voir que quelques images de la voiture et aucune d’entre elles ne donne une idée claire de ce à quoi elle ressemblera. Certes, il est clair qu’il s’agira toujours d’une grande berline, mais peu d’autres choses ont été officiellement communiquées. Cependant, étant donné que Volvo appartient au conglomérat Geely, l’un des plus grands et des plus importants conglomérats chinois, nous pouvons anticiper quelques détails. Volvo a assuré qu’il serait lancé très prochainement, mais n’a pas précisé quand. Il est probable qu’il soit lancé l’année prochaine.

Comme l’EX90, l’ES90 sera basé sur la plateforme SEA de Geely. Il s’agit de la même structure que l’on retrouve sur d’autres modèles du groupe chinois, comme la Polestar 4, par exemple. Il s’agit d’une plateforme modulaire conçue exclusivement pour les systèmes électriques. La Lotus Emeya peut être considérée comme un modèle de référence, puisque la marque britannique est également contrôlée par Geely. Dans ses versions les plus extraordinaires, l’Emeya affiche une puissance de 918 chevaux et une autonomie de plus de 600 kilomètres grâce à une batterie d’une capacité de 102 kWh. Des détails plus précis seront annoncés dans les mois à venir.