Tesla vient de lancer la fonctionnalité que nous attendions tous : des voitures qui cherchent leur place de parking

En septembre 2019, le plus grand constructeur de véhicules électriques au monde, Tesla du magnat Elon Musk, a publié une mise à jour pour les voitures de la firme. Cette mise à jour comprenait l’arrivée de la fonctionnalité « Smart Summon »- en version bêta – qui permettait d’appeler la voiture via l’appli Tesla, la faisant conduire automatiquement jusqu’à notre emplacement.

Cependant, quelques jours après le lancement de la version bêta, des défaillances, des frayeurs et même des accidents ont été signalés. Aujourd’hui, après presque quatre ans, grâce à la mise à jour 2024.27.20, Tesla a finalement publié la version stable de « Smart Summon », qui porte désormais le nom de « Actually Smart Summon » (ASS).

Comment fonctionne Actually Smart Summon ?

Cette fonction vous permet d’appeler le véhicule via l’application Tesla, qui doit être mise à jour avec la version 4.36.6 ou une version ultérieure . Avec cette mise à jour, vous pouvez opter pour l’option « Viens à moi ». En appuyant sur l’option et en la maintenant enfoncée, le véhicule commencera automatiquement à rouler jusqu’à l’endroit où vous vous trouvez.

« Attachez votre ceinture pour le voyage de votre vie, mais surprise, vous ne serez pas dans la voiture. L’ASS (Actually Smart Summon) permet à votre véhicule de venir à vous ou de se rendre à l’endroit de votre choix, tout seul. C’est comme de la magie, mais avec plus de technologie et moins d’agitation », peut-on lire sur l’application Tesla.

Selon Tesla, cette fonction ne doit être utilisée que dans les parkings et les allées, et non sur la voie publique. Il est également recommandé de garder un œil sur la voiture et son environnement à tout moment, et de rester vigilant, en particulier lorsque l’on se trouve à proximité de personnes. Pour arrêter la voiture, il suffit de relâcher le bouton.

Dans quels pays cette fonction est-elle disponible ?

Pour l’instant, la fonction « Actually Smart Summon », qui est disponible sur les voitures Tesla dont la fonction « Full Self-Driving » (FSD) est activée, n’est disponible qu’aux États-Unis.

Sa disponibilité en Europe n’est qu’une question de temps, tout comme la fonction « Autopark », qui n’a été lancée aux États-Unis que dans la mise à jour FSD de mars dernier, et qui est devenue disponible en Europe à la fin du mois de juin.