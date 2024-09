Ford Multimatic Motorsports a renouvelé son engagement dans la classe GTD Pro

L’IMSA continue d’annoncer les équipes qui se sont engagées pour le WeatherTech SportsCar Championship 2025. Aujourd’hui, elle a annoncé que Ford Multimatic Motorsports continuera à figurer sur la grille de la classe GTD Pro avec deux Mustang GT3 dans ce qui sera la deuxième saison de la populaire voiture américaine dans cette division très disputée . L’équipe, qui concourt sous le drapeau canadien, devrait reconduire ses numéros 64 et 65, ainsi que ses pilotes, puisqu’elle est soutenue par le constructeur.

Ford et Multimatic prévoyaient une victoire cette année, mais ils n’ont obtenu qu’un seul podium depuis le début de la saison, Harry Tincknell et Mike Rockenfeller ayant terminé deuxièmes lors du GT Challenge organisé sur le circuit Virginia International Raceway. On espère que la situation s’améliorera d’ici 2025, étant donné qu’ils occupent actuellement les 8e et 9e places du classement parmi les équipes à temps plein. Il y a encore beaucoup d’attentes positives à l’égard de ce nouveau projet de Ford qui a été créé pour rivaliser avec des voitures GT3 plus établies.

Il n’a pas été facile d’affronter la Porsche 911 GT3 R, l’Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, la BMW M4 GT3, l’éternelle Lexus RC F GT3, la nouvelle Chevrolet Corvette Z06 GT3.R et même la Ferrari 296 GT3, qui ont toutes remporté au moins une victoire cette saison. Il ne fait aucun doute que l’emblématique Pony Car de Ford se rend à un bal costumé et qu’elle a eu du mal à se montrer à la hauteur de l’engagement à ce stade précoce. Toutefois, sur le plan du marketing et de la publicité, les chiffres sont encourageants, Ford Performance s’engageant dans des stratégies et des campagnes commerciales qui ont attiré l’attention du public.

Outre les expérimentés Rockenfeller et Tincknell, le programme comprend également les pilotes Christopher Mies, Joey Hand, Dirk Müller et Frédéric Vervisch, une équipe qui devrait être conservée pour 2025.

Via IMSA