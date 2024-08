Ford fait volte-face sur les voitures électriques. Cette décision met en alerte l’ensemble de l’industrie automobile

Dans un revirement inattendu, Ford, géant historique de l’automobile américaine, revoit à la baisse ses ambitions dans le domaine des véhicules électriques. Cette décision, loin d’être anodine, soulève des questions sur l’avenir de la mobilité électrique et ses défis actuels.

Un objectif ambitieux confronté à la réalité du marché

Ford s’était fixé un objectif audacieux : passer au 100 % électrique d’ici 2030. Cependant, l’entreprise centenaire se heurte aujourd’hui à plusieurs obstacles :

– Un ralentissement du marché des véhicules électriques

– Des investissements colossaux aux retours encore incertains

– Des pertes importantes sur chaque véhicule électrique vendu (jusqu’à 50 000 dollars par unité)

Face à ces défis, Ford se voit contraint d’ajuster sa stratégie, illustrant les difficultés rencontrées par l’ensemble du secteur dans cette transition énergétique.

Des projets phares mis en suspens

L’une des décisions les plus marquantes de ce changement de cap est l’abandon du SUV électrique 7 places prévu pour 2025. John Lawler, directeur financier de Ford, explique :

« Nous avons examiné la situation du segment et la taille de la batterie qui doit équiper un véhicule purement électrique, la structure des coûts, le prix… et nous n’avons pas pu mettre au point un véhicule qui réponde à notre exigence de rentabilité au cours des 12 premiers mois de son lancement ».

Ce projet sera remplacé par un modèle hybride, dont la date de sortie reste à déterminer.

Une transition électrique ralentie mais pas abandonnée

Malgré ce coup de frein, Ford ne renonce pas totalement à ses ambitions électriques :

– Réduction de l’investissement dans l’électrique de 40 % à 30 % du budget total

– Maintien du développement de modèles électriques en Europe (Explorer Electric, Capri, Puma Electric, Focus électrique)

– Annonce d’une version électrique de la Fiesta pour 2026

L’entreprise semble ainsi opter pour une approche plus progressive, adaptée aux réalités du marché et aux contraintes technologiques actuelles.

Un phénomène qui dépasse Ford

Les difficultés rencontrées par Ford ne sont pas isolées. D’autres grands noms de l’automobile font face à des défis similaires :

– Mercedes Benz : retards dans ses projets de véhicules électriques

– Audi : restructurations et changements de plans

– Stellantis : report de la construction de nouvelles usines

Ces obstacles communs reflètent les défis structurels auxquels est confrontée l’industrie automobile dans sa transition vers l’électrique :

– Prix élevés des véhicules électriques

– Difficultés d’approvisionnement en matériaux pour les batteries

– Croissance des ventes en deçà des prévisions initiales

Un équilibre délicat entre ambition et réalité économique

La décision de Ford illustre le dilemme auquel font face les constructeurs automobiles : comment concilier les objectifs environnementaux à long terme avec les réalités économiques à court terme ?

L’entreprise bénéficie certes d’avantages fiscaux accordés par le gouvernement américain pour promouvoir la fabrication et la commercialisation de voitures électriques. Cependant, ces incitations ne suffisent pas à compenser les défis technologiques et économiques actuels.

Un tournant pour l’industrie automobile ?

Le revirement stratégique de Ford pourrait marquer un tournant dans la course à l’électrification du parc automobile mondial. Il souligne la nécessité d’une approche plus mesurée et progressive, tenant compte des réalités du marché et des contraintes technologiques.

Cette décision soulève également des questions cruciales pour l’avenir de la mobilité :

– Comment accélérer la baisse des coûts des véhicules électriques ?

– Quelles solutions pour surmonter les problèmes d’approvisionnement en matériaux critiques ?

– Quel rôle pour les technologies hybrides dans cette transition ?

Alors que la lutte contre le changement climatique reste une priorité, l’industrie automobile devra trouver un équilibre délicat entre ambitions environnementales et viabilité économique. Le chemin vers une mobilité 100 % électrique s’annonce plus long et sinueux que prévu, mais il reste l’objectif à long terme de nombreux constructeurs, dont Ford.