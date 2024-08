Google lance Android Auto 12.7 : une mise à jour discrète mais prometteuse

Google vient de déployer la version 12.7 d’Android Auto en bêta, marquant une nouvelle étape dans l’évolution de son système d’infodivertissement pour véhicules. Cette mise à jour, bien que subtile, apporte des améliorations intéressantes et soulève des questions sur l’avenir de la plateforme. Plongeons dans les détails de cette nouvelle version et découvrons comment les utilisateurs peuvent y accéder.

Une mise à jour axée sur la stabilité et les performances

Comme souvent avec les mises à jour d’Android Auto, la version 12.7 se concentre principalement sur l’amélioration de la stabilité et des performances de l’application. Google poursuit ainsi son objectif d’offrir une expérience utilisateur toujours plus fluide et fiable pour les automobilistes.

Le retour d’une fonctionnalité appréciée

La nouveauté la plus notable de cette version est la réapparition d’une fonctionnalité qui avait disparu dans les versions précédentes. Une notification pop-up avec le texte « Plus de façons de gérer les notifications » indique le retour de la possibilité de configurer les notifications d’applications directement depuis Android Auto. Cette fonction, très appréciée des utilisateurs, permet une personnalisation plus poussée de l’interface en fonction des besoins de chacun.

Des corrections de bugs en coulisses

Bien que Google n’ait pas mis à jour sa liste officielle de bugs connus depuis fin juillet, il est probable que cette version 12.7 inclue des corrections pour divers problèmes mineurs. Ces améliorations, bien qu’invisibles pour l’utilisateur lambda, contribuent à renforcer la fiabilité globale de l’application.

L’importance des versions bêta

Les versions bêta d’Android Auto jouent un rôle crucial dans le processus de développement de Google. Elles permettent à l’entreprise de :

– Tester de nouvelles fonctionnalités en conditions réelles

– Identifier et corriger des bugs avant le déploiement général

– Recueillir les retours des utilisateurs les plus engagés

Cependant, il est important de noter que ces versions peuvent encore contenir des instabilités. Les utilisateurs qui dépendent d’Android Auto pour leur usage professionnel quotidien devraient peut-être attendre la version stable pour éviter tout désagrément.

Comment accéder à la version bêta d’Android Auto 12.7

Pour les utilisateurs curieux ou les early adopters, voici comment obtenir cette nouvelle version :

1. Programme bêta officiel :

Si vous êtes déjà inscrit au programme bêta de Google, vous devriez recevoir automatiquement une notification pour mettre à jour l’application via le Play Store.

2. Téléchargement manuel de l’APK :

Pour les plus impatients, il est possible de télécharger le fichier APK depuis des sites de confiance comme APKMirror. Attention toutefois aux risques potentiels liés à l’installation d’applications hors du Play Store.

3. Attendre la version stable :

Pour la majorité des utilisateurs, la meilleure option reste d’attendre quelques jours ou semaines que Google déploie la version stable via le Play Store.

Perspectives d’avenir pour Android Auto

Cette mise à jour, bien que mineure, s’inscrit dans une stratégie plus large de Google pour améliorer continuellement Android Auto. On peut s’attendre à l’avenir à :

– Une intégration plus poussée avec les assistants vocaux

– Des fonctionnalités de navigation encore plus intelligentes

– Une meilleure compatibilité avec les différents modèles de véhicules

– Des options de personnalisation accrues pour l’interface utilisateur

Conclusion : une mise à jour discrète mais importante

La version 12.7 d’Android Auto peut sembler modeste à première vue, mais elle témoigne de l’engagement continu de Google envers sa plateforme d’infodivertissement automobile. En améliorant constamment la stabilité et en réintroduisant des fonctionnalités appréciées, Google consolide la position d’Android Auto comme une solution de choix pour les conducteurs connectés.

Que vous choisissiez de tester la version bêta ou d’attendre patiemment la mise à jour stable, Android Auto 12.7 promet une expérience utilisateur toujours plus raffinée au volant. Restez à l’écoute pour les prochaines mises à jour qui pourraient apporter des changements plus significatifs à cette plateforme en constante évolution.

Source: Carbon.ink