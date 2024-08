Cet enfant de 5 ans fait ce que beaucoup d’adultes ne pourront jamais faire : conduire une Lamborghini à 300 km/h

Fernando Alonso est monté pour la première fois dans un kart à l’âge de deux ans. Le kart qui était à l’origine destiné à sa sœur est exposé dans son musée. Max Verstappen a fait ses débuts en Formule 1 à l’âge de 17 ans, ce qui est fou quand on y pense. Et un jeune Turc nommé Zayn vient de devenir le garçon le plus rapide du monde au volant d’une Lamborghini de 1 015 chevaux.

Il s’appelle Zayn Sofuoglu et avait 5 ans et 128 jours au moment où il a enregistré la vidéo ci-dessous . Un petit enfant, comme il dit, qui, dans des conditions normales, ne conduirait qu’une voiture à pédales ou un petit kart. Pourtant, il a conduit une Lamborghini Revuelto, l’une des supercars les plus puissantes d’aujourd’hui, donuts compris.

La Revuelto est une voiture hybride rechargeable dotée de quatre moteurs : un moteur à essence V12 de 6,5 litres développant 825 ch et trois moteurs électriques alimentés par une batterie de 3,8 kWh. Au total, ils totalisent 1 015 ch, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et de dépasser les 350 km/h en vitesse de pointe. Des chiffres plus que respectables.

Pour qu’un enfant de cinq ans puisse conduire une telle machine, Zayn Sofuoglu a besoin d’un siège bébé/enfant et d’un adaptateur extensible pour atteindre les pédales d’ accélérateur et de frein. À sa droite, sur le siège passager, son père est fier de lui. Une piste fermée pour lui tout seul et Sofuoglu accélère jusqu’à 312 km/h, passant même les vitesses à l’aide des palettes ! Ce gamin en connaît un rayon.

En atteignant 312 km/h, il n’est pas seulement l’enfant le plus rapide de la planète en voiture, il est aussi plus rapide que la plupart des conducteurs adultes ne le seront jamais. À la fin de la course de dragster, Sofuoglu met la cerise sur le gâteau en faisant des donuts et en brûlant les pneus comme s’il n’avait pas à les payer (bien sûr, il ne les paiera pas).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zayn Sofuoğlu🇹🇷🇳🇱🇩🇿 (@zaynsofuoglu)

Il y a une explication à tout cela : Sofuoglu est un vendeur de sport automobile. Son père, Kenan Sofuoglu, est un ancien pilote de moto professionnel. Il a remporté cinq titres mondiaux dans le championnat du monde Supersport, accumulant 43 victoires et 84 podiums. En 2010 et 2011, il a également participé au championnat Moto2, bien qu’il n’ait pas couru en MotoGP, la catégorie reine de ce sport.

Ce n’est pas non plus la première fois qu’il devient viral sur Internet. Au début de l’année dernière, ses parents ont publié une vidéo du petit Zayn faisant du drift au volant d’une Ferrari SF90 Stradale. L’enfance de Zayn n’est certainement pas la même que d’habitude.