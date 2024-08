Le SUV hybride le moins performant de Toyota sera remplacé par un modèle électrique. Que savons-nous à ce sujet ?

Toyota, malgré les nombreux commentaires négatifs de certains de ses cadres supérieurs, souhaite continuer à commercialiser des véhicules électriques. Le dernier discours de Gill Pratt, président de l’Institut de recherche Toyota, l’a clairement montré : « Nous produirons des millions et des millions de voitures électriques ». Mais à quoi ressemblera l’une des prochaines à arriver ?

L’entreprise dispose actuellement d’un grand SUV hybride qui n’a pas été particulièrement bien accueilli en Espagne en raison de son prix élevé. A priori, il ne recevra pas de nouvelle génération en tant que tel, bien qu’il soit possible qu’il s’agisse plutôt d’un remplacement spirituel, et qu’il soit 100 % électrique.

Lorsqu’il arrivera sur le marché, le SUV électrique de Toyota aura une esthétique plus raffinée.

Il y a quelques années, Toyota a présenté un modèle conceptuel appelé « bZ large SUV ». Jusqu’à présent, on ne sait pas grand-chose à son sujet. Cependant, de nouveaux rapports affirment que ce prototype pourrait arriver sur le marché dans les prochaines années en tant que remplaçant spirituel de l’actuel Toyota Highlander et en tant que tête de liste en termes de gamme de voitures électriques.

À quoi ressemblera la future Toyota bZ5X ?

Extérieurement, le futur modèle d’élite de la gamme Toyota aura un design très robuste avec des lignes extérieures musclées, comme le montre le modèle conceptuel susmentionné. Il incorpore également un langage de conception que l’on retrouve sur d’autres modèles électriques de Toyota, où les blocs optiques avant sont reliés par une bande lumineuse à LED.

Ce design, comme on peut s’y attendre, évoluera dans sa version de production vers une esthétique plus « logique » et moins chargée en arêtes ou angles audacieux. Il intégrera également les rétroviseurs extérieurs nécessaires, ainsi que des jantes qui pourraient bien atteindre un diamètre maximal de 20 pouces.

Le Toyota bZ Large SUV a été dévoilé l’année derniere.

De l’intérieur, la marque n’a pas diffusé d’images du concept, le bZ Large SUV n’étant qu’un exercice de design pour l’extérieur. En d’autres termes, une sorte de maquette sans habitacle. Cependant, tout porte à croire qu’il reprendra le design de l’actuel bZ4X et sera doté d’écrans d’info-divertissement plus grands, mais aussi d’un plus grand espace de vie et d’un total de trois rangées de sièges.

Groupe motopropulseur électrique pour le futur « Toyota Highlander ».

Le remplaçant de l’actuel Toyota Highlander sera propulsé par un groupe motopropulseur 100 % électrique avec une grande batterie entre les deux essieux. Selon les indications publiées par la marque elle-même il y a quelques mois, il pourrait bien intégrer la nouvelle technologie du composant susmentionné. La future bZ5X pourrait ainsi atteindre une autonomie de 1 000 kilomètres, dans le meilleur des cas.

Dans le même temps, il devrait bénéficier d’une puissance de démarrage nettement généreuse, car il ne devrait pas s’agir d’un modèle particulièrement léger. Ainsi, la variante la plus accessible devrait avoir un potentiel de départ d’environ 300 ch, les versions les plus performantes pouvant dépasser les 500 ch.

Commercialisation du nouveau SUV électrique

À ce stade, on ne connaît pas encore la date exacte à laquelle le nouveau SUV électrique de Toyota sera disponible. Cependant, tout porte à croire que la production pourrait commencer en 2026 et que le nouveau SUV électrique pourrait arriver sur le marché quelques mois plus tard.

Comme prévu, aucun détail explicite n’est encore connu sur le prix, bien qu’un prix de départ d’environ 55 000 euros soit attendu, tandis que les versions les plus équipées et les plus performantes pourraient atteindre 70 000 euros. Il faudra toutefois attendre la présentation officielle de la voiture pour en connaître les détails.