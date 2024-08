La voiture de sport décapotable de MG arrive avec avec une puissance allant jusqu’à 544 ch

MG, la marque britannique de voitures, continue de faire sensation sur le marché européen avec l’annonce de son nouveau cabriolet sportif. Prévu pour une arrivée après l’été, ce modèle promet de séduire les amateurs de voitures performantes et de design élégant.

La MG Cyberster sera le pari le plus ambitieux du constructeur chinois, qui nous a habitués à une gamme de voitures électriques et d’hybrides bon marché, mais qui, avec le roadster, vise un créneau complètement différent, avec un volume de vente plus faible.

Une voiture de sport ambitieuse

Le nouveau cabriolet MG est équipé d’un moteur offrant jusqu’à 544 chevaux, une puissance qui le place parmi les modèles les plus performants de sa catégorie. Cette motorisation permet une accélération rapide et une expérience de conduite dynamique, idéale pour les passionnés de voitures sportives.

Mais le cabriolet de la marque britannique renaissante sera proposé à un prix compétitif et se veut une alternative réelle, réalisable (et 100 % électrique) aux BMW Z4 et Mazda MX-5.

La MG Cyberster est une voiture de sport biplace à toit ouvert mesurant 4,35 mètres de long, 1,91 mètre de large et 1,33 mètre de haut, avec des portes attrayantes s’ouvrant en ciseaux. Tout cela pour capturer l’essence autrefois associée à la marque.

Conduite et maniabilité

Avec une telle puissance, la maniabilité et la stabilité du véhicule sont essentielles. MG a intégré des technologies avancées pour assurer une conduite sûre et agréable, même à haute vitesse. Les suspensions et les systèmes de freinage sont optimisés pour offrir un contrôle maximal et une réactivité exceptionnelle.

Design et confort

Le design du nouveau cabriolet MG allie élégance et sportivité. Les lignes aérodynamiques et les détails soignés en font un véhicule visuellement attrayant. Le toit rétractable ajoute une touche de luxe, permettant de profiter pleinement des journées ensoleillées.

L’intérieur du cabriolet est conçu pour offrir un confort optimal. Les matériaux utilisés sont de haute qualité, avec des sièges ergonomiques et des finitions raffinées. Les technologies embarquées, telles que le système d’infodivertissement et les aides à la conduite, sont à la pointe de l’innovation, garantissant une expérience utilisateur exceptionnelle.

Prix et disponibilité

Ce ne sera pas un modèle bon marché, ce sera même le modèle le plus cher jamais commercialisé par le constructeur, et ce ne sera pas non plus le meilleur vendeur, mais les intentions sont clairement à l’opposé de celles du reste de sa gamme de véhicules performants.

Ce cabriolet sera disponible dès le lancement en versions Trophy et GT, différenciées en termes d’équipement, de puissance et de packs de batteries. L’option d’entrée de gamme offre 340 ch et 475 Nm de couple maximum, dispose d’une traction arrière (un seul moteur) et peut accélérer de 0 à 100 km/heure en 5 secondes.

C’est le pari le plus risqué de MG.

Elle est équipée d’une batterie d’une capacité de 64 kWh qui lui permet d’atteindre une autonomie de 510 kilomètres par recharge, en cycle WLTP, un composant qu’elle hérite (ainsi que le plus gros) de la MG 4.

La MG Cyberster GT dispose de deux moteurs électriques (transmission intégrale) produisant 544 ch et 725 Nm de couple, accélère de 0 à 100 km/heure en 3,2 secondes et est alimentée par un pack de batteries de 77 kWh. L’autonomie maximale annoncée dans ce cas est de 440 kilomètres par charge complète.

Le lancement officiel est prévu après l’été, avec des précommandes qui devraient ouvrir prochainement. Les clients intéressés peuvent déjà se renseigner auprès des concessionnaires MG pour obtenir plus d’informations et réserver leur modèle.

Le nouveau cabriolet sportif MG représente une combinaison parfaite de puissance, design et confort. Avec une arrivée imminente sur le marché et un prix attractif, ce modèle s’annonce comme un futur succès pour la marque britannique.