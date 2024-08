La Fiat Grande Panda électrique devrait démarrer sous la barre des 25.000 euros

FIAT fête cette année son 125e anniversaire. En tant que l’un des plus anciens constructeurs automobiles du monde, FIAT est aujourd’hui une marque mondiale dont l’histoire témoigne de nombreuses réalisations technologiques et de records. En cette année d’anniversaire, la nouvelle Fiat Grande Panda vient élargir l’offre. Cette berline cinq portes à hayon est idéale pour les familles modernes et les environnements urbains exigeants du monde entier.

Olivier Francois, CEO FIAT et Global CMO Stellantis, a déclaré : “La meilleure façon de célébrer le 125e anniversaire de FIAT est de regarder vers l’avenir. Nous commençons par la nouvelle Fiat Grande Panda. Le nouveau modèle, conçu au Centro Stile FIAT de Turin, incarne les valeurs de son prédécesseur.

La nouvelle Fiat Grande Panda est basée sur une plate-forme utilisable dans le monde entier, ce qui nous permet d’élargir le rayon d’action de FIAT. Avec la Fiat Grande Panda, nous entamons la transition vers des plateformes globales et communes qui couvrent toutes les régions du monde. Nous faisons profiter nos clients des avantages qui en résultent. La Fiat Grande Panda est parfaitement adaptée aux familles et à la mobilité urbaine dans chaque pays – ce nouveau modèle est un vrai FIAT”.

La Fiat Grande Panda est le premier nouveau produit d’une famille de modèles qui sera suivie d’un nouveau véhicule chaque année jusqu’en 2027. Elle a été conçue pour les routes du monde entier et complète l’offre de la marque. Elle est basée sur la plateforme Smart Car. Celle-ci autorise différentes technologies de propulsion et peut être utilisée dans toutes les régions du monde, en commençant par l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. FIAT a ainsi la possibilité de développer des modèles de véhicules qui répondent aux besoins locaux et individuels des clients du monde entier. Pour son lancement, la Fiat Grande Panda sera disponible avec une motorisation électrique ainsi qu’avec la technologie hybride.

La nouvelle Fiat Grande Panda : conçue en Italie pour le monde entier

La Fiat Grande Panda, conçue au Centro Stile FIAT de Turin, appartient au segment B avec une longueur de 3,99 mètres. Le nouveau modèle offre de la place pour cinq personnes et convient donc parfaitement comme véhicule familial pour la mobilité urbaine contemporaine. Le design de la carrosserie reprend des éléments de style du modèle précédent emblématique. Elle est robuste et clairement structurée, avec un design typiquement italien. La combinaison de lignes marquantes et de surfaces puissantes est encore plus accentuée par les passages de roue prononcés.

La partie avant de la nouvelle Fiat Grande Panda présente un look unique. Des lignes orthogonales enveloppent la grille de calandre progressive et carrée. La protection anti-encastrement suggérée souligne le caractère robuste de la nouvelle Fiat Grande Panda. La signature des feux de jour est constituée de pixels horizontaux disposés en damier.

La silhouette de la nouvelle Fiat Grande Panda rappelle celle de son prédécesseur historique des années 1980. Un effet qui est encore renforcé par les rampes de toit. En hommage à la Fiat Panda 4×4 classique, les inscriptions tridimensionnelles PANDA sur les surfaces des portes surprennent. Des éléments carrés noirs dans les montants C présentent un effet 3D : Selon l’angle de vue, ils affichent le mot FIAT ou le logo de la marque composé de quatre barres.

L’arrière présente également un aspect marquant. Le rapport entre la surface des fenêtres, la partie de la carrosserie et le pare-chocs symbolise la protection et la stabilité. L’inscription FIAT sur le hayon est un hommage à la Fiat Panda historique. La nouvelle Fiat Grande Panda est montée sur des jantes en alliage léger de 17 pouces taillées en diamant. Le X central sur les roues cite des géométries des années 1980 et les combine avec un style futuriste.

Avec son langage de design unique, la Fiat Grande Panda représente l’avenir de la marque. Ce nouveau modèle s’inscrit dans la volonté de FIAT d’offrir aux clients du monde entier un véhicule unique au design distinctif.