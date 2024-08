Rallye de Finlande 2024: Le KO d’Esapekka Lappi laisse Thierry Neuville seul face aux trois Toyota

La fin de la journée de rallye de vendredi a été à la hauteur de ce qui s’était passé lors de la boucle matinale. La lutte pour la victoire est restée acharnée, les trois pilotes du Toyota GAZOO Racing se disputant provisoirement les places sur le podium, tandis que Hyundai sait qu’il ne lui reste qu’une seule balle après qu’Ott Tänak a confirmé qu’il ne rejoindrait pas le rallye demain et qu’Esapekka Lappi a subi le même sort au début de l’activité de l’après-midi.

Le Finlandais revenait sur les lieux de sa première victoire, après s’être libéré d’un poids en s’imposant à nouveau en février dernier, en l’occurrence sur la neige suédoise. Lappi perdait la Hyundai i20 N Rally1 dans les ornières de la deuxième descente et touchait un arbre, brisant la suspension arrière droite et le laissant hors course, permettant à Thierry Neuville d’atteindre la quatrième position et à Adrien Fourmaux, qui après avoir été loin de la performance des pilotes Hyundai et Toyota, se retrouvait soudainement dans le top cinq.

Deux Hyundai n’ont plus le choix, il n’en reste plus qu’une devant le bataillon de la firme japonaise, qui conserve les trois premières positions, toutes en 8,6 secondes, le double champion du monde conservant la première place et creusant légèrement l’écart à huit secondes sur le Gallois, qui dispose également d’une marge minimale de six dixièmes de seconde sur la star française.

Il reste maintenant à voir ce que l’équipe locale peut faire, car personne ne peut dire à Kalle Rovanperä de sacrifier une victoire dont il rêve depuis des années, ni à Elfyn Evans de ne pas se battre pour résoudre les problèmes de Hyundai et Thierry Neuville s’est retrouvé complètement exposé, Il faut dire que Thierry Neuville s’est retrouvé complètement exposé, contraint de défendre non seulement son titre de champion du monde individuel, mais aussi celui des constructeurs, l’équipe d’Alzenau voyant comment Toyota a réussi à renverser la situation lors de trois épreuves consécutives à grande vitesse.

Bien sûr, personne ne peut dire à Ogier de ne pas se battre pour remporter son deuxième Rallye de Finlande afin d’entrer dans l’histoire comme le quatrième pilote non finlandais à remporter deux fois l’épreuve, surtout s’il a l’intention de participer aux quatre manches restantes du WRC 2024.

La marge d’erreur est de plus en plus réduite, comme l’ont montré Katsuta, Lappi et Tänak, et le revêtement boueux de cette édition des 1 000 lacs met tous les concurrents sur le fil du rasoir, y compris Neuville, qui compte déjà près d’une demi-minute de retard et une petite marge d’une vingtaine de secondes sur Adrian Fourmaux.

Sami Pajari est celui qui a suscité le plus de curiosité, car les spéciales de la matinée lui ont pesé en raison des dégâts subis par sa Toyota GR Yaris Rally1 après sa sortie de route dans le TC2. Le jeune Suomi s’est débarrassé de cette épine dans le pied au cours de l’après-midi et a réalisé une performance qui n’a rien à envier à celle de Martins Sesks en Lettonie. Scratch en TC9 après le TC9 de Thierry Neuville. Les7,76 kilomètres de Ruuhimaki ont été une démonstration de force absolue de Pajari et un premier signe que le changement de génération est prêt depuis longtemps et qu’à part Kalle et un retour possible d’Oliver Solberg, Pajari et Sesks ont au moins la vitesse pour donner immédiatement beaucoup de guerre dans les événements dans lesquels ils agissent en tant que locaux.

En WRC2, Oliver Solberg reste en tête, suivi par Jari-Matti Latvala, qui n’a pas oublié de piloter et qui est deuxième, à une vingtaine de secondes, tandis que Robert Virves est troisième après un départ passionnant dans cette catégorie également.

Classement après TC10 – Rallye de Finlande 2024 :